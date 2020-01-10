Arkadaşıma ona âşık olduğumu söyledim ama defalarca reddetti. Başka kadınlarla beraber olmaya devam ederken onunla dostluğuma devam edeyim mi?
28 yaşında bir kadınım. Aşkla tanışmam geç ve güç oldu. Üniversiteden bir arkadaşıma âşık oldum ve bu itirafı ona 3 yıl sonra söyleyebildim. Elbette bu geç gelen itirafım reddedildi. Ama yakın olduğumuz için onunla arkadaşlığıma son veremedim. Bu yüzden sayamadığım kez reddedilmiş olmama rağmen onunla görüşmeye devam ettim.
Ancak sorun şu ki bu arkadaşım önceleri hislerimi kabul edemese de şimdi beni anladığını ama benim kadar derin hislere sahip olmadığını söylüyor.
Ben onunla olmak isterken, o duygularından emin olamıyor. Ciddi bir ilişkiye hazır değil, fakat benimle vakit geçirmekten hoşlandığına eminim.
Yıllar boyu süren bu meselede onun korkuları halen devam ediyor. Aslında ben de ciddiyet konusunda şüpheliyim ve kendime güvenemiyorum. İstediğim sadece onunla olmak ve bir sevgiyi paylaşmaktı. Ancak onun başka kadınlarla görüştüğünü duyduğumda ya da gördüğümde aramızda bir şey olmasa da üzüntüme engel olamıyorum.
Fark etmeden onun aşkını isterken buluyorum kendimi. Bu konuda onu aşkıma inandırmak için de elimden geleni yaptım. Çok karmaşık hale gelen bu ilişki beni hem üzüyor hem de çok sevindiriyor. Sence ondan vazgeçmeli mi yoksa emek verdiğim bu sevgiyi sürdürmeli miyim?
Rumuz: Veritaserum
YANIT
Sevgili kızım, yazı tarzın, ifaden kişiliğin hakkında bana oldukça olumlu mesajlar verdi. Gerçekten saçma sapan bir aşka kapılmış ve bu aşkı bir ömür boyu umutsuzca sürüklemeye devam eden biri gibi görünmüyorsun bana. Ancak mektubunu okudukça şaşırmadım değil.
Düşün ki, kaç kez teklif ettim ama beni reddetti diyorsun. Demek ki seninle aşk veya sevgi anlamında bir şeyler yaşamak istemiyor. Eminim o da seni arkadaş olarak kaybetmek istemiyor ama tahmin ediyorum ki biraz tedirgin.
Rahat değil, huzursuz. Çünkü bir yandan seninle arkadaşlığını sürdürürken, bir yandan da senin her davranışından bir anlam çıkarabileceğin endişesi içinde.
Bu nedenle sevgili kızım, üniversiteden beri sürdüğünü söylediğin bu sevginin sana hiçbir zaman mutluluk vermeyeceğini söylersem sakın bana darılma…
Çünkü bu genç adamın, senin pek çok girişimine rağmen, sana beklediğin şekilde karşılık vermemesi, bana göre hiçbir zaman da veremeyeceği anlamına geliyor.
Bak başkalarıyla oluyormuş, belki yakında bu başkaları dediğin kızlardan biriyle de nikâh masasına oturursa, ne yapacaksın?
O zaman da haddinden fazla üzülmeyecek misin?
Onun sana saygısı olmasaydı, senin bu aşırı sevgin, bir tür takıntın nedeniyle, sana cinsel olarak yaklaşabilir, seni bu zaafın nedeniyle pek ala istismar edebilirdi.
Ama hem onun sağlam kişiliği, hem de sana olan dostça yaklaşımı ve saygısı buna engel olmuş.
Elbette onu tamamen bırak demiyorum. Ama, onunla bir gelecek göremiyorum. Ona çok emek verdim, diyorsun…
Bir o kadar daha emek de versen, bir mucize olmadıkça, beklediğin karşılığı göremeyeceksin. Lütfen aklını başına
topla. Bu güzelim
gençlik yıllarına
yazık etme.
Arkadaşıma Âşık oldum
Arkadaşıma ona âşık olduğumu söyledim ama defalarca reddetti. Başka kadınlarla beraber olmaya devam ederken onunla dostluğuma devam edeyim mi?
28 yaşında bir kadınım. Aşkla tanışmam geç ve güç oldu. Üniversiteden bir arkadaşıma âşık oldum ve bu itirafı ona 3 yıl sonra söyleyebildim. Elbette bu geç gelen itirafım reddedildi. Ama yakın olduğumuz için onunla arkadaşlığıma son veremedim. Bu yüzden sayamadığım kez reddedilmiş olmama rağmen onunla görüşmeye devam ettim.
Ancak sorun şu ki bu arkadaşım önceleri hislerimi kabul edemese de şimdi beni anladığını ama benim kadar derin hislere sahip olmadığını söylüyor.
Ben onunla olmak isterken, o duygularından emin olamıyor. Ciddi bir ilişkiye hazır değil, fakat benimle vakit geçirmekten hoşlandığına eminim.
Yıllar boyu süren bu meselede onun korkuları halen devam ediyor. Aslında ben de ciddiyet konusunda şüpheliyim ve kendime güvenemiyorum. İstediğim sadece onunla olmak ve bir sevgiyi paylaşmaktı. Ancak onun başka kadınlarla görüştüğünü duyduğumda ya da gördüğümde aramızda bir şey olmasa da üzüntüme engel olamıyorum.
Fark etmeden onun aşkını isterken buluyorum kendimi. Bu konuda onu aşkıma inandırmak için de elimden geleni yaptım. Çok karmaşık hale gelen bu ilişki beni hem üzüyor hem de çok sevindiriyor. Sence ondan vazgeçmeli mi yoksa emek verdiğim bu sevgiyi sürdürmeli miyim?
Rumuz: Veritaserum
YANIT
Sevgili kızım, yazı tarzın, ifaden kişiliğin hakkında bana oldukça olumlu mesajlar verdi. Gerçekten saçma sapan bir aşka kapılmış ve bu aşkı bir ömür boyu umutsuzca sürüklemeye devam eden biri gibi görünmüyorsun bana. Ancak mektubunu okudukça şaşırmadım değil.
Düşün ki, kaç kez teklif ettim ama beni reddetti diyorsun. Demek ki seninle aşk veya sevgi anlamında bir şeyler yaşamak istemiyor. Eminim o da seni arkadaş olarak kaybetmek istemiyor ama tahmin ediyorum ki biraz tedirgin.
Rahat değil, huzursuz. Çünkü bir yandan seninle arkadaşlığını sürdürürken, bir yandan da senin her davranışından bir anlam çıkarabileceğin endişesi içinde.
Bu nedenle sevgili kızım, üniversiteden beri sürdüğünü söylediğin bu sevginin sana hiçbir zaman mutluluk vermeyeceğini söylersem sakın bana darılma…
Çünkü bu genç adamın, senin pek çok girişimine rağmen, sana beklediğin şekilde karşılık vermemesi, bana göre hiçbir zaman da veremeyeceği anlamına geliyor.
Bak başkalarıyla oluyormuş, belki yakında bu başkaları dediğin kızlardan biriyle de nikâh masasına oturursa, ne yapacaksın?
O zaman da haddinden fazla üzülmeyecek misin?
Onun sana saygısı olmasaydı, senin bu aşırı sevgin, bir tür takıntın nedeniyle, sana cinsel olarak yaklaşabilir, seni bu zaafın nedeniyle pek ala istismar edebilirdi.
Ama hem onun sağlam kişiliği, hem de sana olan dostça yaklaşımı ve saygısı buna engel olmuş.
Elbette onu tamamen bırak demiyorum. Ama, onunla bir gelecek göremiyorum. Ona çok emek verdim, diyorsun…
Bir o kadar daha emek de versen, bir mucize olmadıkça, beklediğin karşılığı göremeyeceksin. Lütfen aklını başına
topla. Bu güzelim
gençlik yıllarına
yazık etme.