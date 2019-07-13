Annemin yeni eşinden kuşku duyuyorum

Annem 7 ay önce biriyle evlendi. Bu genç adam, evde annemden çok benimle ilgileniyor. Bu ilginin ne derece dürüst olup olmadığını anlayamadım.
Merhaba Güzin Abla, ben 19 yaşında bir genç kızım. Hem üniversiteye gidiyorum hem de yarım gün bir mağazada çalışıyorum.
Annemle babam 5 yıl önce ayrıldı. Annem 7 ay önce biriyle evlendi. Bu genç adam, evde annemden çok benimle ilgileniyor. Bu ilginin masum olup olmadığını anlayamadım.
İçim içimi yiyor, evden çekip gitmeyi bile düşünüyorum.
Anneme endişelerimi anlatsam inanmayacak, çünkü kocasını çok seviyor.
Benim onları kıskandığımı, iftira attığımı söyleyecek. Ne olur bana bir yol gösterin. Çünkü çıldırmak üzereyim.
Siz bana inanın, bu endişelerimde haksız olmadığımı düşünüyorum. Geceleri kapımı kilitlemeden yatamıyorum. O adamla evde yalnız kalmamaya özen gösteriyorum.
Ama yine de bakışlarından ve bana gösterdiği bu aşırı ilgiden çok rahatsız oluyorum.
Ne yapmalıyım, bu durumu babama söylemeli miyim?
Yoksa babamın yanına mı taşınsam?
Ama o da bir başka kadınla evli, onun da beni isteyip istemeyeceğinden emin değilim...
◊ Rumuz: Üvey baba
YANIT
Sevgili kızım, durup dururken böyle bir düşünceye varmamışsındır sanırım.
Yalnız şunu da bir düşün... Annenle kaç yıldır baş başa yaşamışsınız.
Onu hem annen hem de bir arkadaş gibi görmüşsün. Beraber tiyatroya gitmiş, yazları tatilde hep onunla beraber olmuşsunuz.
Annen evlenince bu çok sevdiğin arkadaşını kaybetmiş gibi olmuşsun sanırım. Tabii makul bir genç kız olduğun için anneni suçlayamazsın.
Elbette annen de bir genç kadın ve kendine yeni bir hayat kurmaya çalışmış.
Evlenmek istemiş ve kendine yeni bir eş seçmiş.
Sen ise bu düşünceler içinde, evlendiği adam sana aklı sıra azıcık sevgi göstermişse, belki de bunu kötü anlamlandırmış olabilirsin.
Ama hemen de karar verme, dur bakalım zaman ne gösterecek...
Eğer olay senin sandığın gibiyse, bir taraftan bu iş açığa çıkabilir.
Bu süre zarfında dikkatli olarak ama ondan kuşkulandığını belli etmeden, onu izle.
Eğer sandığın gibi, ufacık bir terslik çıkarsa, o zaman annenle açık açık konuşursun.
Seni gerçekten babana ya da bir akrabanın yanına göndermesini istersin.
Ya da böyle bir adamla evliliğini sürdürmesinin doğru olmadığını ona anlatmaya çalışırsın.
Çünkü olay gerçekten senin sandığın gibiyse, bu üvey baba yarın öbür gün, annenin de senin de başına dertler açabilir.
Umarım bu kuşkuların gerçeği yansıtmıyordur, sadece senin endişendir.
Annemin yeni eşinden kuşku duyuyorum
Annem 7 ay önce biriyle evlendi. Bu genç adam, evde annemden çok benimle ilgileniyor. Bu ilginin ne derece dürüst olup olmadığını anlayamadım.
Merhaba Güzin Abla, ben 19 yaşında bir genç kızım. Hem üniversiteye gidiyorum hem de yarım gün bir mağazada çalışıyorum.
Annemle babam 5 yıl önce ayrıldı. Annem 7 ay önce biriyle evlendi. Bu genç adam, evde annemden çok benimle ilgileniyor. Bu ilginin masum olup olmadığını anlayamadım.
İçim içimi yiyor, evden çekip gitmeyi bile düşünüyorum.
Anneme endişelerimi anlatsam inanmayacak, çünkü kocasını çok seviyor.
Benim onları kıskandığımı, iftira attığımı söyleyecek. Ne olur bana bir yol gösterin. Çünkü çıldırmak üzereyim.
Siz bana inanın, bu endişelerimde haksız olmadığımı düşünüyorum. Geceleri kapımı kilitlemeden yatamıyorum. O adamla evde yalnız kalmamaya özen gösteriyorum.
Ama yine de bakışlarından ve bana gösterdiği bu aşırı ilgiden çok rahatsız oluyorum.
Ne yapmalıyım, bu durumu babama söylemeli miyim?
Yoksa babamın yanına mı taşınsam?
Ama o da bir başka kadınla evli, onun da beni isteyip istemeyeceğinden emin değilim...
◊ Rumuz: Üvey baba
YANIT
Sevgili kızım, durup dururken böyle bir düşünceye varmamışsındır sanırım.
Yalnız şunu da bir düşün... Annenle kaç yıldır baş başa yaşamışsınız.
Onu hem annen hem de bir arkadaş gibi görmüşsün. Beraber tiyatroya gitmiş, yazları tatilde hep onunla beraber olmuşsunuz.
Annen evlenince bu çok sevdiğin arkadaşını kaybetmiş gibi olmuşsun sanırım. Tabii makul bir genç kız olduğun için anneni suçlayamazsın.
Elbette annen de bir genç kadın ve kendine yeni bir hayat kurmaya çalışmış.
Evlenmek istemiş ve kendine yeni bir eş seçmiş.
Sen ise bu düşünceler içinde, evlendiği adam sana aklı sıra azıcık sevgi göstermişse, belki de bunu kötü anlamlandırmış olabilirsin.
Ama hemen de karar verme, dur bakalım zaman ne gösterecek...
Eğer olay senin sandığın gibiyse, bir taraftan bu iş açığa çıkabilir.
Bu süre zarfında dikkatli olarak ama ondan kuşkulandığını belli etmeden, onu izle.
Eğer sandığın gibi, ufacık bir terslik çıkarsa, o zaman annenle açık açık konuşursun.
Seni gerçekten babana ya da bir akrabanın yanına göndermesini istersin.
Ya da böyle bir adamla evliliğini sürdürmesinin doğru olmadığını ona anlatmaya çalışırsın.
Çünkü olay gerçekten senin sandığın gibiyse, bu üvey baba yarın öbür gün, annenin de senin de başına dertler açabilir.
Umarım bu kuşkuların gerçeği yansıtmıyordur, sadece senin endişendir.