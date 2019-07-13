Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>Annemin yeni eşinden kuşku duyuyorum
"Güzin Abla" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güzin Abla" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Annemin yeni eşinden kuşku duyuyorum

13 Temmuz 2019

Annem 7 ay önce biriyle evlendi. Bu genç adam, evde annemden çok benimle ilgileniyor. Bu ilginin ne derece dürüst olup olmadığını anlayamadım.

Merhaba Güzin Abla, ben 19 yaşında bir genç kızım. Hem üniversiteye gidiyorum hem de yarım gün bir mağazada çalışıyorum.
Annemle babam 5 yıl önce ayrıldı. Annem 7 ay önce biriyle evlendi. Bu genç adam, evde annemden çok benimle ilgileniyor. Bu ilginin masum olup olmadığını anlayamadım.
İçim içimi yiyor, evden çekip gitmeyi bile düşünüyorum.
Anneme endişelerimi anlatsam inanmayacak, çünkü kocasını çok seviyor.
Benim onları kıskandığımı, iftira attığımı söyleyecek. Ne olur bana bir yol gösterin. Çünkü çıldırmak üzereyim.
Siz bana inanın, bu endişelerimde haksız olmadığımı düşünüyorum. Geceleri kapımı kilitlemeden yatamıyorum. O adamla evde yalnız kalmamaya özen gösteriyorum.
Ama yine de bakışlarından ve bana gösterdiği bu aşırı ilgiden çok rahatsız oluyorum.
Ne yapmalıyım, bu durumu babama söylemeli miyim?
Yoksa babamın yanına mı taşınsam?
Ama o da bir başka kadınla evli, onun da beni isteyip istemeyeceğinden emin değilim...
◊ Rumuz: Üvey baba

YANIT

Sevgili kızım, durup dururken böyle bir düşünceye varmamışsındır sanırım.
Yalnız şunu da bir düşün... Annenle kaç yıldır baş başa yaşamışsınız.
Onu hem annen hem de bir arkadaş gibi görmüşsün. Beraber tiyatroya gitmiş, yazları tatilde hep onunla beraber olmuşsunuz.
Annen evlenince bu çok sevdiğin arkadaşını kaybetmiş gibi olmuşsun sanırım. Tabii makul bir genç kız olduğun için anneni suçlayamazsın.
Elbette annen de bir genç kadın ve kendine yeni bir hayat kurmaya çalışmış.
Evlenmek istemiş ve kendine yeni bir eş seçmiş.
Sen ise bu düşünceler içinde, evlendiği adam sana aklı sıra azıcık sevgi göstermişse, belki de bunu kötü anlamlandırmış olabilirsin.
Ama hemen de karar verme, dur bakalım zaman ne gösterecek...
Eğer olay senin sandığın gibiyse, bir taraftan bu iş açığa çıkabilir.
Bu süre zarfında dikkatli olarak ama ondan kuşkulandığını belli etmeden, onu izle.
Eğer sandığın gibi, ufacık bir terslik çıkarsa, o zaman annenle açık açık konuşursun.
Seni gerçekten babana ya da bir akrabanın yanına göndermesini istersin.
Ya da böyle bir adamla evliliğini sürdürmesinin doğru olmadığını ona anlatmaya çalışırsın.
Çünkü olay gerçekten senin sandığın gibiyse, bu üvey baba yarın öbür gün, annenin de senin de başına dertler açabilir.
Umarım bu kuşkuların gerçeği yansıtmıyordur, sadece senin endişendir.

X
Güzin Abla Güzin AblaTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu çocuklara trafik vız gelirÖmür KurtBu çocuklara trafik vız gelir!13.07.2019
Dev sesten yeni şarkıNaim DİLMENER Dev sesten yeni şarkı13.07.2019
Kuşun esrarıFatih ÇEKİRGEKuşun esrarı13.07.2019
Pucca ve EscobarOnur BAŞTÜRKPucca ve Escobar13.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.