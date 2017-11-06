Annem ilişkime karşı

O da 23 yaşında.

Birbirimizi çok seviyoruz.

Ona, sevgisine ve kalbine inanıyorum.

Her şey çok güzel gidiyordu.

Ta ki anneme sevdiğim gençten söz edene kadar...

Annem “Ben o çocuğu istemiyorum. Ayrılacaksın ondan” dedi.

Onu istememesinin nedeni kültür farklılıklarımız...

Onun ailesi ile benimkinin yaşam tarzı ve kültürleri apayrı.

Bir de eğitimini lisede yarıda bırakmış, çalışıp ailesine bakıyor.

Ben bunları sorun etmiyorum.

Annem istiyor diye, benim de desteğimle, açıköğretim lisesine kaydoldu.

Eğer onu zeki, olgun görmeseydim zaten görüşmezdim.

Ama tanıyınca fikrim değişti.

Anneme ilk o gün karşı geldim, ayrılmayacağımı söyledim.

Onun üzüldüğünü görünce de kötü oldum.

O günden sonraki tartışmalarımızda çok üstüne gitmedim.

Ama annem benim sabrımı çok zorladı.

Bana gelen hediyeleri bile atmış...

Üstüne erkek arkadaşımı arayıp “kızımla görüşmeni istemiyorum” demiş.

O ise “Biz kendi kararlarımızı alabilecek yaştayız. Gelin yüz yüze konuşalım” diye yanıt vermiş.

Bu cevap annemi iyice sinirlendirdi.

Birçok olay yaşadım.

Karşımda evlenmeyi düşündüğüm bir adam var ve ben bu mutluluğumu bozmak istemiyorum.

Bunu anneme söylediğimde anlayış göstermiyor, aksine çok sinirleniyor.

Annemle kavga ettiğimde, erkek arkadaşımın yanında mutsuzluğumu giderebildiğimi fark ettim.

Ama tam tersi erkek arkadaşım ile tartıştığımda annem bana iyi gelmiyor.

Bu çok garip bir duygu.

Hayatımın sonuna kadar babamdan da önce yanımda olacağına inandığım bir adam.

Bugün aileme bir şey olsa, beni sonuna kadar korur.

Size anlatmak isteyip de anlatamadığım daha çok şey var.

Çevremdekilerden kimi bana hak veriyor, kimi haksız buluyor, kimi de annemin hareketlerini abartılı buluyor, kimi çok üstten bakıyor

Biliyorum, hayatımın en iyi şekilde geçmesini istiyor ama bunu böyle beddua ederek başaramaz.

Hakkımda hayırlısını dilemesini beklerdim...

◊ Rumuz: Beddua

YANIT

Sevgili kızım, doğru söylüyorsun, annenin hayır duası bir evladın yaşamında çok önemlidir.

Annelerin hakkı ödenmez çünkü...

Üstelik annenin sevdiğin adama karşı bu tutumu, sana haksızlık gibi görünüyor.

Burada annenin düşüncelerine bir yandan katılsam da, bir yandan da aşırı tepki verdiğini söylemek zorundayım.

Bir anne olarak senin geleceğin için endişe ediyor, henüz lise mezunu bile olmayan bir gençle evliliğinin nasıl yürüyeceği hakkında korkuları var.

Bunu kabul etmek mümkün, ama bu genç adamla kültür farklılıklarınıza karşı tutumu hiç hoş değil.

Bu önyargılarla insanları ötekileştirmek utanç verici.

Sen ise şu anda sevdiğin adama karşı duygularının baskısı altındasın.

Onu gözünde büyütmüş de olabilirsin.

5 ay, bir insanı gerçek anlamda tanıyabilmek için çok kısa bir süre.

Sevgine sahip çıkman çok güzel.

Anneni de bu konuda ikna edebilmek için elinden geleni yapmalısın ama yine de acele etme, sevdiğin gence gereken desteği ver ama bir yandan da birbirinizi daha iyi tanıyabilmek için ikinize de zaman tanı.

Sevgilimin hayatında başka bir kız var

Sevgili Güzin Abla, 18 yaşındayım. Bir yıl önce 20 yaşında bir gençle tanıştım. Birbirimizi sevdik.

İlerisi için planlar yapmaya başlamıştık ki, işler karıştı.

Beni ailesiyle tanıştırmak istiyordu ama sonra ne olduysa oldu birden fikirleri değişti. Artık benimle eskisi gibi ilgilenmiyordu.

Hatta ayrılmaktan da söz eder oldu.

Ayrılmak için öyle olmayacak bahaneler uyduruyordu ki, çocuk olsa buna inanmazdı.

Baktı ki ben ikna olmuyorum, bu defa açıkça söyledi. Meğer hayatına başka bir kız girmiş. Ancak beni yine de çok sevdiğini ama o kızdan da kopamadığını söylüyordu. Tabii ben ayrıldım.

Bu arada bana yine telefon ediyor, mesaj atıyor, benimle olmak istediğini, beni unutamadığını söylüyor. O kızla ise hâlâ arkadaşlık ediyormuş.

Ben ne yapacağımı bilemiyorum.

Onu hâlâ seviyorum. Nasıl bir karar almalıyım? Rumuz: Aygül

YANIT

Sevgili kızım, bana kalırsa hayatında biri olsun olmasın, bu genç seninle evlenmeyi düşünürken birden böyle değiştiyse, demek ki güvenebileceğin biri değil.

Senden ayrılmayı göze aldığına göre, duygularından emin olamıyor.

Sonradan dayanamayıp, sana dönmek istemesi benim için çok önemli değil. Çünkü aklıma iki şey geliyor; ya bu genç bir ilişkiyi evlilik gibi ciddi bir konuya götürecek güçten yoksun biri, ya da henüz o da senin gibi çok genç olduğu için halen bağlanmak yerine, genç kızlarla gezip tozmayı istiyor.

Bana kalırsa, senin de bu gence fazla güvenmen doğru değil.

Henüz evlilik için çok erken, ikiniz için de aynı düşünceyi taşıyorum.

Onunla tekrar arkadaşlık etmeye başlayacaksan çok iyi düşün, ama ciddi bir ilişki gibi görme bu arkadaşlığı...