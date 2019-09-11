Annem hasta, babam başkasıyla yazışıyor

Merhaba Güzin Abla... Ben 15 yaşındayım ve ailemle ilgili içinden çıkamadığım bir sorunum var.
Anneme 8 sene önce MS teşhisi kondu. Biz 3 kardeşiz.
Kardeşlerim henüz çok küçük, biri 8, diğeri 10 yaşında.
Annem hastalığından dolayı iyice çocuk gibi oldu. Bir süredir bizimle anneannem ve teyzem ilgileniyor. Annemin veremediği sevgiyi onlar veriyor bize.
Ama babam annemin hastalığıyla ilgili sık sık kaldıramadığım şakalar yapıyor. Teyzem ve anneanneme “Siz bana hasta kızı verdiniz” falan diyor.
Bu arada annem iş yapamıyor, yürümekte bile zorlanıyor. Bana ve kardeşlerime sürekli bağırıyor.
Babama da arada dikleniyor ama onu çok sevdiğini biliyorum.
Asıl sorum şu ablacığım.
Babam sanırım annemi aldatıyor. “Bunu nereden çıkardın” derseniz...
Son 4-5 aydır sosyal medyayı çok aktif olarak kullanmaya başladı. Bir gün telefonuna bakarken bir not gördüm. Bir kadına yazılmıştı. “Seninle buluşmak isterdim” gibi şeyler diyordu. Kendisine gösterdim, “Bu ne baba” diye sordum.
Belli etmedim gerçi içimdekileri, gülerek söyledim.
Ama babamın gözündeki endişeyi açıkça gördüm. Sonra babamın takipçilerine baktım, aralarında o kadın da vardı. Bir gün konuyu babama tekrar açtım. “Şimdi sırası mı, sonra açıklarım” dedi, işi şakaya vurdu. Bunun üzerine vicdanını sızlatmak için “Gerek yok açıklamana baba. Ben her şeyden çok sana güveniyorum bu hayatta. Sen benim hem annem hem babamsın” dedim.
Olayın üstünden 1 hafta geçti. Babamdan bir açıklama yok tabii.
Gizlice telefonunu aldım. Silinmiş fotoğraflara baktım, yine o kadının fotoğrafları vardı. Kalbim öyle bir acıyla doldu ki... Nasıl açıklarım ben bunu anneme? Öğrenirse biter, tek dayanağı babam çünkü.
Teyzemlere söylesem, ortalık ayrı karışır. Ben annemle alışveriş yapıp eğlenmem gereken dönemde, evde iş yapıp kardeşlerimle ilgileniyorum.
Babamın bu durumu beni üzmez ama kardeşlerim ve annem ne yaparlar, bilmiyorum.
Sizce nasıl davranmalıyım?
RUMUZ: SÖYLEMELİ MİYİM
YANIT
Sevgili kızım, anneni ve kardeşlerini düşündüğün zaman içinin yanması ve bu olayı kolay kolay kabullenememen çok doğal. Ancak sanırım aslında ortada pek de bir şey yok.
Çünkü bugün artık sosyal medyayı kullanmayan, orada arkadaş edinmeyen kimse kalmadı. Hatta bu mecrada kendini bekar diye tanıtan, sanal sevgililer bulan çok insan var...
Sosyal medya insanlara hoşça vakit geçirten, pek fazla ciddiye alınmaması gereken bir dünya.
Babanın durumunda birinin, sanal medyayı kullanarak biraz oyalanmak istemesini çok da fazla kınamamalı. Düşünecek olursan onun da işi hiç kolay değil.
Bu yüzden ona hak vermelisin...
Bırak böyle sanal âlemde biraz sohbet etsin, biraz oyalansın.
Tabii işi ciddiye almamak şartıyla. Ama eminim annene gerçek anlamda ihanet etmeyi asla düşünmüyordur. Vicdanlı bir insan bunu düşünmez. Ona karşı güvenini kaybetme kızım.
Annem hasta, babam başkasıyla yazışıyor
Merhaba Güzin Abla... Ben 15 yaşındayım ve ailemle ilgili içinden çıkamadığım bir sorunum var.
Anneme 8 sene önce MS teşhisi kondu. Biz 3 kardeşiz.
Kardeşlerim henüz çok küçük, biri 8, diğeri 10 yaşında.
Annem hastalığından dolayı iyice çocuk gibi oldu. Bir süredir bizimle anneannem ve teyzem ilgileniyor. Annemin veremediği sevgiyi onlar veriyor bize.
Ama babam annemin hastalığıyla ilgili sık sık kaldıramadığım şakalar yapıyor. Teyzem ve anneanneme “Siz bana hasta kızı verdiniz” falan diyor.
Bu arada annem iş yapamıyor, yürümekte bile zorlanıyor. Bana ve kardeşlerime sürekli bağırıyor.
Babama da arada dikleniyor ama onu çok sevdiğini biliyorum.
Asıl sorum şu ablacığım.
Babam sanırım annemi aldatıyor. “Bunu nereden çıkardın” derseniz...
Son 4-5 aydır sosyal medyayı çok aktif olarak kullanmaya başladı. Bir gün telefonuna bakarken bir not gördüm. Bir kadına yazılmıştı. “Seninle buluşmak isterdim” gibi şeyler diyordu. Kendisine gösterdim, “Bu ne baba” diye sordum.
Belli etmedim gerçi içimdekileri, gülerek söyledim.
Ama babamın gözündeki endişeyi açıkça gördüm. Sonra babamın takipçilerine baktım, aralarında o kadın da vardı. Bir gün konuyu babama tekrar açtım. “Şimdi sırası mı, sonra açıklarım” dedi, işi şakaya vurdu. Bunun üzerine vicdanını sızlatmak için “Gerek yok açıklamana baba. Ben her şeyden çok sana güveniyorum bu hayatta. Sen benim hem annem hem babamsın” dedim.
Olayın üstünden 1 hafta geçti. Babamdan bir açıklama yok tabii.
Gizlice telefonunu aldım. Silinmiş fotoğraflara baktım, yine o kadının fotoğrafları vardı. Kalbim öyle bir acıyla doldu ki... Nasıl açıklarım ben bunu anneme? Öğrenirse biter, tek dayanağı babam çünkü.
Teyzemlere söylesem, ortalık ayrı karışır. Ben annemle alışveriş yapıp eğlenmem gereken dönemde, evde iş yapıp kardeşlerimle ilgileniyorum.
Babamın bu durumu beni üzmez ama kardeşlerim ve annem ne yaparlar, bilmiyorum.
Sizce nasıl davranmalıyım?
RUMUZ: SÖYLEMELİ MİYİM
YANIT
Sevgili kızım, anneni ve kardeşlerini düşündüğün zaman içinin yanması ve bu olayı kolay kolay kabullenememen çok doğal. Ancak sanırım aslında ortada pek de bir şey yok.
Çünkü bugün artık sosyal medyayı kullanmayan, orada arkadaş edinmeyen kimse kalmadı. Hatta bu mecrada kendini bekar diye tanıtan, sanal sevgililer bulan çok insan var...
Sosyal medya insanlara hoşça vakit geçirten, pek fazla ciddiye alınmaması gereken bir dünya.
Babanın durumunda birinin, sanal medyayı kullanarak biraz oyalanmak istemesini çok da fazla kınamamalı. Düşünecek olursan onun da işi hiç kolay değil.
Bu yüzden ona hak vermelisin...
Bırak böyle sanal âlemde biraz sohbet etsin, biraz oyalansın.
Tabii işi ciddiye almamak şartıyla. Ama eminim annene gerçek anlamda ihanet etmeyi asla düşünmüyordur. Vicdanlı bir insan bunu düşünmez. Ona karşı güvenini kaybetme kızım.