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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Annem babamı gözümün önünde aldatıyor

22 Nisan 2019

Annem babamı aldatıyor. Üstelik sevgilisiyle görüşmeye gittiği zaman çevredekiler anlamasın diye ben de annemle gitmek zorunda kalıyorum. Bu durum artık canımı çok sıkıyor.

Merhaba... Ben 23 yaşındayım. 20 yaşından beri resmen hayatım altüst oldu. Annemle babamın arası çok iyiydi, çok mutluyduk.
Sonra annem uzun bir süreden sonra yeniden çalışmaya başladı. İş hayatı onu değiştirdi. Evde babamla kavga etmeye başladı.
Bir gece uyumaya hazırlanırken yanıma geldi, “Hayatımda biri olsa ne dersin” dedi. Dondum kaldım. Bir insan evladına bunu sorar mı?
İşin detaylarını öğrendim. Patronu, annemin mesaisi bitince onu eve bırakırdı. İşyeriyle ev arasında bayağı bir yol vardı. Her nedense annem bu adam onu her bıraktığında, eve girer girmez pencereye koşardı arkasından bakmak için.
İlk başta o kişiden şüphelendim ama bir baktım annemin hayatında yaşça ondan oldukça büyük biri var. Üstelik bu adam babamın yakın arkadaşı. Bu yüzden adam evimize çok rahat girip çıkıyor.
Sonuçta annem bana söyledi ilişkisi olduğunu... Ben sırf babam kendisine ve o adama bir şey yapacak diye sesimi çıkaramıyorum. Ama her seferinde annem o adamla buluşurken yanlarında olmak zorunda kalıyorum.
Çünkü yaşadığımız yer küçük. Gören olursa dedikodu çıkar. Bu süreçte annemle babam gitgide birbirinden uzaklaşıyor.
3 senedir babam benim odamda yatıyor, ben de salonda yatıyorum. Bu durum artık canımı sıkmaya başladı.
Benim psikolojimi bozdular.
Resmen annem babamı aldatıyor ve bunu benim gözümün önünde yapıyor.
Ne olur bana yol gösterin...
◊ Rumuz: Annemin ihaneti

YANIT

Sevgili kızım, ihanet çok ciddi bir suçlama. Annenin o adamla ne tür bir ilişkisi var, bunu anlamak kolay, çünkü buluştuklarında seni de yanında götürüyormuş.
Aralarında ne konuşuyorlar, birbirlerine nasıl davranıyorlar, bunlara şahit olduğuna göre, sen gerçeğin farkındasındır ama sonuçta o senin annen.
Ben en çok neye üzüldüm biliyor musun, senin bu gencecik yaşta böyle sana hiç de uygun olmayan sorunlarla, yakışıksız olaylarla karşı karşıya kalmana... Bu durumda anneni karşına alıp, onunla konuş demek istiyorum. Ama bilmem bunu yapabilecek cesareti bulabilir misin?
Annene karşı çıkmak yerine, onun isteğine uyup, o adamla buluşmasına ses çıkarmıyor, üstelik bu olaya ister istemez yardımcı da oluyorsun.
Babanı düşündüğün için endişe etmen çok normal. Ama sessiz kalmak da bir çözüm değil. Annen ya aklını başına toplayıp, bu yanlıştan bir an önce dönecek ya da acilen babandan boşanacak. Başka yolu yok.
Bunu annene açık açık söylemelisin. Sen de artık ona suç ortaklığı yapmaktan vazgeçmelisin.

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