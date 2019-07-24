Aldığım karar yolumuzu ayırdı

3.5 yıllık sevgilimin beni aldattığını öğrendim, ayrıldık. Barıştıktan sonra da benim kapanma kararım aramızı açtı ve yollarımız ayrıldı.
Merhaba Güzin Abla... Özel hayatımla ilgili kendimce ciddi bir sıkıntı yaşıyorum.
3.5 yıllık bir beraberliğim vardı. İşyerinde tanışmıştık. Ben 2017 yılında işten ayrıldım, o da çok geçmeden askerlik dolayısıyla ayrıldı. Askerdeyken her gün konuştuk, hiç sıkıntı yaşamadık.
Ama askerden döndüğü günden itibaren bana biraz soğuk davranmaya başladı, değişikti. “Askerlik psikolojisi” dedim, sabrettim. Sonunda düzeldi.
Her şey güzel gidiyordu. Ta ki biri beni gizli numaradan arayıp “Sevgilin seni 2016 yılında bizim şirketteki evli bir kadınla aldattı” diyene kadar. Tabii ki bunu söyleyen kadına güvenmedim, bir arkadaş vasıtasıyla konuyu araştırdım, “Doğru” dedi. Yine inanmadım ve sevgilime sordum, inkar edemedi.
“Yazıklar olsun sana” diyerek ayrıldım. O ise beni bırakmadı, af diledi, pişmanlığını dile getirdi. Bir yakınımız da araya girip “Ona bir şans ver” diye ısrar edince konuyu kapattım, ona bir şans daha verdim.
Hatta çok geçmeden ailelerimiz tanıştı. Sonra bizimkiler umreye gitmeye karar verdi.
O zamana kadar açıktım. Umreden dönüşte kapanmaya karar verdim. Sevgilime bu arzumu söyledim, “Benim için dış görünüşün önemi yok, iç dünyan önemli” dedi.
Ama ilk görüşmemizde bir tuhaf baktı bana. “O zaman öyle demiştim ama garip geliyor, alışamıyorum” dedi. Soğuk ayrıldık birbirimizden.
Günlerce ne o beni aradı ne de ben onu. Sonunda dayanamayıp mesaj attım, buluştuk. “Biz evlensek, sana açıl desem ne yaparsın?” diye sordu. Ben de “Evde zaten açık olacağım” diye cevap verdim. “Peki, rahat mısın bu şekilde?” dedi. Rahat ve mutlu olduğumu söyledim.
“Ben sana açıl desem, ailen karşı çıkar değil mi?” diye konuyu uzattı. Dayanamadım, “Ne yapmak istiyorsun, benimle devam etmek mi, yoksa her şeyi çöpe atıp bitirmek mi?” diye sordum.
Cevap veremedi. “İyi düşün bunu” deyip yanından ayrıldım.
Bir süre sonra aradı, “Devam etmek istemiyorum” dedi. O günden beri ayrıyız. Ama itiraf etmem gerekirse bana dönmesini istiyorum. Sizce döner mi? ◊ RUMUZ: NE YAPMALIYIM?
YANIT
Sevgili kızım, dönecek olsaydı şimdiye kadar dönerdi. Bana kalırsa ikiniz artık ayrı dünyaların insanları olmuşsunuz. O seni tanıdığı zaman açık bir genç kızmışsın, seni o şekilde beğenmiş. Demek ki aradığı insan öyle biriymiş.
Ama sonuçta kapanmak da senin kararın.
Ayrıca seni aldatmış olduğunu da unutma.
Sen her şeye rağmen onu affetmiş, ona bir şans daha vermişsin. Bu defa da senin hayatınla ilgili aldığın karar aranıza girmiş.
Her ikiniz de kendi kararlarınızı alabilecek olgunlukta insanlarsınız neticede.
Muhtemelen aileler arasında da yaşam tarzı farkı var. Bu farklılık şimdi olmasa bile zamanla sorun yaratabilirdi.
Evlendiğinizi farz edelim, sen sonunda eşinin isteğine uyup açılsan, bu defa ailenle ters düşecektin.
Başka konularda da bu fikir ayrılığı her zaman karşına çıkacaktı.
Bu yüzden sevgili kızım, bence ayrılmanız isabetli olmuş. Zaten bu kadar zamandır sana dönmediğine, seni aramadığına göre, o da bu düşüncede olmalı. Onunla uyumsuz bir beraberlik yaşamaktansa, bir süre ayrılık acısı çekmen çok daha iyi değil mi?
Aldığım karar yolumuzu ayırdı
3.5 yıllık sevgilimin beni aldattığını öğrendim, ayrıldık. Barıştıktan sonra da benim kapanma kararım aramızı açtı ve yollarımız ayrıldı.
Merhaba Güzin Abla... Özel hayatımla ilgili kendimce ciddi bir sıkıntı yaşıyorum.
3.5 yıllık bir beraberliğim vardı. İşyerinde tanışmıştık. Ben 2017 yılında işten ayrıldım, o da çok geçmeden askerlik dolayısıyla ayrıldı. Askerdeyken her gün konuştuk, hiç sıkıntı yaşamadık.
Ama askerden döndüğü günden itibaren bana biraz soğuk davranmaya başladı, değişikti. “Askerlik psikolojisi” dedim, sabrettim. Sonunda düzeldi.
Her şey güzel gidiyordu. Ta ki biri beni gizli numaradan arayıp “Sevgilin seni 2016 yılında bizim şirketteki evli bir kadınla aldattı” diyene kadar. Tabii ki bunu söyleyen kadına güvenmedim, bir arkadaş vasıtasıyla konuyu araştırdım, “Doğru” dedi. Yine inanmadım ve sevgilime sordum, inkar edemedi.
“Yazıklar olsun sana” diyerek ayrıldım. O ise beni bırakmadı, af diledi, pişmanlığını dile getirdi. Bir yakınımız da araya girip “Ona bir şans ver” diye ısrar edince konuyu kapattım, ona bir şans daha verdim.
Hatta çok geçmeden ailelerimiz tanıştı. Sonra bizimkiler umreye gitmeye karar verdi.
O zamana kadar açıktım. Umreden dönüşte kapanmaya karar verdim. Sevgilime bu arzumu söyledim, “Benim için dış görünüşün önemi yok, iç dünyan önemli” dedi.
Ama ilk görüşmemizde bir tuhaf baktı bana. “O zaman öyle demiştim ama garip geliyor, alışamıyorum” dedi. Soğuk ayrıldık birbirimizden.
Günlerce ne o beni aradı ne de ben onu. Sonunda dayanamayıp mesaj attım, buluştuk. “Biz evlensek, sana açıl desem ne yaparsın?” diye sordu. Ben de “Evde zaten açık olacağım” diye cevap verdim. “Peki, rahat mısın bu şekilde?” dedi. Rahat ve mutlu olduğumu söyledim.
“Ben sana açıl desem, ailen karşı çıkar değil mi?” diye konuyu uzattı. Dayanamadım, “Ne yapmak istiyorsun, benimle devam etmek mi, yoksa her şeyi çöpe atıp bitirmek mi?” diye sordum.
Cevap veremedi. “İyi düşün bunu” deyip yanından ayrıldım.
Bir süre sonra aradı, “Devam etmek istemiyorum” dedi. O günden beri ayrıyız. Ama itiraf etmem gerekirse bana dönmesini istiyorum. Sizce döner mi? ◊ RUMUZ: NE YAPMALIYIM?
YANIT
Sevgili kızım, dönecek olsaydı şimdiye kadar dönerdi. Bana kalırsa ikiniz artık ayrı dünyaların insanları olmuşsunuz. O seni tanıdığı zaman açık bir genç kızmışsın, seni o şekilde beğenmiş. Demek ki aradığı insan öyle biriymiş.
Ama sonuçta kapanmak da senin kararın.
Ayrıca seni aldatmış olduğunu da unutma.
Sen her şeye rağmen onu affetmiş, ona bir şans daha vermişsin. Bu defa da senin hayatınla ilgili aldığın karar aranıza girmiş.
Her ikiniz de kendi kararlarınızı alabilecek olgunlukta insanlarsınız neticede.
Muhtemelen aileler arasında da yaşam tarzı farkı var. Bu farklılık şimdi olmasa bile zamanla sorun yaratabilirdi.
Evlendiğinizi farz edelim, sen sonunda eşinin isteğine uyup açılsan, bu defa ailenle ters düşecektin.
Başka konularda da bu fikir ayrılığı her zaman karşına çıkacaktı.
Bu yüzden sevgili kızım, bence ayrılmanız isabetli olmuş. Zaten bu kadar zamandır sana dönmediğine, seni aramadığına göre, o da bu düşüncede olmalı. Onunla uyumsuz bir beraberlik yaşamaktansa, bir süre ayrılık acısı çekmen çok daha iyi değil mi?