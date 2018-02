Aldatılmaktan korktuğum için şu yaşıma kadar hiç gerçek ilişkim olmadı

Para, güzellik... Bunlar benim için sorun değil. Ama gel gör ki şu yaşıma kadar hiç gerçek bir ilişkim olmadı, aldatılmaktan korktuğum için. Ablacığım, çocukluktan beri başta annem ve babam olmak üzere herkesten şunu duydum: “Bütün erkekler aldatır.”

Ben ısrarla, sevenlerin yapmayacağını anlatmaya çalıştım onlara ama hepsi bana güldüler, nitekim şimdi görüyorum ki onlar haklıymış.

Hayatta her işimi tek başıma hallettim, her konuda hep güçlü kaldım.

Aldatılmak dünyanın sonu değil, farkındayım ama yine de küçüklüğümden beri taşıdığım bu korkuyla şu ana kadar bana gelen bütün teklifleri reddettim, hep tek gecelik ilişkilerim oldu.

Ablacığım ailem-den aldatanların, arkadaşlarımdan aldatanların, bu tek gecelik ilişki isteyen evli erkeklerin hepsi güzel eşlere ve tatlı çocuklara sahipler. Onlardan her yerde var. Artık ben de herkesin eşini aldatabileceğinden eminim ve aldatılan kadın olma düşüncesi beni çok rahatsız ediyor.

Sence bu konuyla ilgili ne yapabilirim?

Böyle yaşayamıyorum artık.

◊ Rumuz: Aldatılma korkusu

YANIT

Sevgili kızım, bu halin neye benziyor biliyor musun, ölümden korktuğun için yaşamak istememek gibi bir şey bu.

Yani kısacası sevmekten, sevilmekten, mutlu olmaktan kaçıyorsun...

Ya ileride aldatılırsam ya ihanete uğrarsam diye...

Evet son zamanlarda gerçekten aldatma eğilimi çok fazla ama yalnızca erkekler mi?

Evliliklerde eşlerin giderek çok daha fazla ihanet ettiğinin ben de farkındayım.

Bana ulaşan aldatma öyküleri bazen beni de çileden çıkartıyor.

“Artık bu kadarı da fazla” dedirtiyor.

Aşk, sevgi, heyecan gibi ihanet de yaşamın bir parçası oldu.

Çeşitli bahanelerle insanlar birbirlerini aldatıyor.

Bazen eşlerine, sevgililerine gerçekten aşık olsalar bile yeni birinin çekiciliğine kapılabiliyorlar.

Zayıf davranıyorlar... Bazen hemen pişman oluyor, bazen de bu ilişki bir gecelik olmaktan çıkıyor, süreklilik kazanıyor.

Ama, ihaneti tüm insanlara yaymak, genelleme yapmak haksızlık, böyle düşünmemelisin.

Köşemi takip ediyorsan, görüyorsundur. Çoğunlukla aldatan eş geri dönmek istiyor, affedilmek için her yolu deniyor.

Sendeki bu ihanet fobisini ailen yaratmış olmalı.

Daha genç yaşta seni bu şekilde etkilemiş olmalarına bir anlam veremiyorum.

Sanki senin gelecek hayallerini, evlilik beklentini, her genç insan gibi sağlıklı bir ilişkin olmasını engellemek için yapmışlar...

Ne yani! Böyle tek gecelik ilişkilerle, tüm kariyerini yakacak, adını lekeleyecek bir macera kadını görünümünle kendini neye karşı koruyorsun...

Bir ilişki sırasında ihanete uğrarsan, sonuçta bir süre üzülür, hayatına yeni bir yol çizebilirsin...

Ama böyle giderse, işte seni hafif bir kız olarak gören arsız tiplerin oyuncağı olursun.

Zamanla kendinden nefret edersin, söylediğin gibi bu tiplerden tiksinirsin ama kendinden de tiksinirsin.

Onlar da peşini bırakmazlar...

Bu yüzden kendini bir an önce toparla güzel kızım...

Bir an önce dön bu yanlıştan.