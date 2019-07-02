Aldatıldıktan sonra kimseye güvenemiyorum

2 yıl birlikte olduğum kişi tarafından aldatıldım. Ardından 5 ay başka biriyle görüştüm. Ama o da olmadı. Hâlâ kimseye güvenemediğimi fark ettim.
Merhaba Güzin Abla; ben 24 yaşındayım.
Bir yandan üniversiteye gidiyorum, bir yandan harçlık çıkarmak için çalışıyorum.
İlk defa birine aşık oldum. İlişkim 2 yıl sürmüştü...
Beni aldattığı için onu terk ettim. Aldatıldığım için uzun süre kimseyi hayatıma almadım.
Toparladım kendimi zor olsa da... Hayatımın tadını çıkarmaya bakıyorum. Ama içimde bir yerlerde hep bir yara, hep bir pişmanlık var.
Bunu yüreğimden atamadım...
Güzin Abla, son 5 aydır biriyle konuşuyorum. Sevgili değiliz ama arkadaş da değiliz.
Birbirimizden hoşlandık sadece...
O beni beğendi, ben de onun karakterini, davranışlarını sevdim.
Ne o bana açıldı, ne de ben ona...
Kendisi daha önce hiçbir kızla buluşmamış,
ilişki yaşamamış.
Bu yüzden hep çekingendi.
Ben de aldatıldığım için adım atmaya korkuyordum.
Bu böyle 5 ay sürdü. Sonra ben bu belirsizlikten sıkıldım. Ona veda mesajı yazdım.
O mesajıma hiçbir şey demedi ya da diyemedi.
Ben sanırım iyileşmedim.
Kendimi mi kandırıyorum sadece “iyiyim” diyerek, bilmiyorum. Bu ruh halinden nasıl kurtulabilirim, bana yol gösterin...
◊ Rumuz: İçimde kendimi kaybettim
YANIT
Sevgili kızım,
5 aylık bir ilişkiden söz ediyorsun.
Ama bunu da noktalamışsın. “Ben sanırım iyileşmedim, kendimi mi kandırıyorum iyiyim diyerek” şeklinde bir açıklama yapmışsın.
Hayır, sorun sende değil, karşına çıkan erkeklerde.
Bu sözünü ettiğin genç de ya ne istediğini bilmiyor, ya çekingen ya da sana bağlanmaktan kaçıyor.
O da kararsız ve üstelik ilişki açısından tecrübesiz.
Bu durumda sen elbette zor durumda kalmışsın.
5 aydır süren bu belirsizlik, sana açılmaktan korkan bir erkek, adını bile koyamadığın bir ilişkiyi sürdürmek elbette ki çok yorucu.
Bu yüzden kendini suçlamaktan vazgeç.
Sen sadece doğru adamla karşılaşmamışsın.
Zaten ilk ilişkinin seni yeterince yıprattığı ortada.
Elbette karşına çıkan yeni insanlara hemen güven duyamazsın. Bu güveni zamanla, o insan sana kazandıracaktır.
Ama bunu becerememişlerse bu onların suçu, senin değil.
Sabırlı ol kızım, hiç beklemediğin bir anda, hiç düşünmediğin biri senin yüreğini ve güvenini kazanmayı başaracaktır.
Bu arada başka insanlara güvenmeyi öğrenirken, kendine de güven duymaya başlamalısın.
Aldatıldıktan sonra kimseye güvenemiyorum
2 yıl birlikte olduğum kişi tarafından aldatıldım. Ardından 5 ay başka biriyle görüştüm. Ama o da olmadı. Hâlâ kimseye güvenemediğimi fark ettim.
Merhaba Güzin Abla; ben 24 yaşındayım.
Bir yandan üniversiteye gidiyorum, bir yandan harçlık çıkarmak için çalışıyorum.
İlk defa birine aşık oldum. İlişkim 2 yıl sürmüştü...
Beni aldattığı için onu terk ettim. Aldatıldığım için uzun süre kimseyi hayatıma almadım.
Toparladım kendimi zor olsa da... Hayatımın tadını çıkarmaya bakıyorum. Ama içimde bir yerlerde hep bir yara, hep bir pişmanlık var.
Bunu yüreğimden atamadım...
Güzin Abla, son 5 aydır biriyle konuşuyorum. Sevgili değiliz ama arkadaş da değiliz.
Birbirimizden hoşlandık sadece...
O beni beğendi, ben de onun karakterini, davranışlarını sevdim.
Ne o bana açıldı, ne de ben ona...
Kendisi daha önce hiçbir kızla buluşmamış,
ilişki yaşamamış.
Bu yüzden hep çekingendi.
Ben de aldatıldığım için adım atmaya korkuyordum.
Bu böyle 5 ay sürdü. Sonra ben bu belirsizlikten sıkıldım. Ona veda mesajı yazdım.
O mesajıma hiçbir şey demedi ya da diyemedi.
Ben sanırım iyileşmedim.
Kendimi mi kandırıyorum sadece “iyiyim” diyerek, bilmiyorum. Bu ruh halinden nasıl kurtulabilirim, bana yol gösterin...
◊ Rumuz: İçimde kendimi kaybettim
YANIT
Sevgili kızım,
5 aylık bir ilişkiden söz ediyorsun.
Ama bunu da noktalamışsın. “Ben sanırım iyileşmedim, kendimi mi kandırıyorum iyiyim diyerek” şeklinde bir açıklama yapmışsın.
Hayır, sorun sende değil, karşına çıkan erkeklerde.
Bu sözünü ettiğin genç de ya ne istediğini bilmiyor, ya çekingen ya da sana bağlanmaktan kaçıyor.
O da kararsız ve üstelik ilişki açısından tecrübesiz.
Bu durumda sen elbette zor durumda kalmışsın.
5 aydır süren bu belirsizlik, sana açılmaktan korkan bir erkek, adını bile koyamadığın bir ilişkiyi sürdürmek elbette ki çok yorucu.
Bu yüzden kendini suçlamaktan vazgeç.
Sen sadece doğru adamla karşılaşmamışsın.
Zaten ilk ilişkinin seni yeterince yıprattığı ortada.
Elbette karşına çıkan yeni insanlara hemen güven duyamazsın. Bu güveni zamanla, o insan sana kazandıracaktır.
Ama bunu becerememişlerse bu onların suçu, senin değil.
Sabırlı ol kızım, hiç beklemediğin bir anda, hiç düşünmediğin biri senin yüreğini ve güvenini kazanmayı başaracaktır.
Bu arada başka insanlara güvenmeyi öğrenirken, kendine de güven duymaya başlamalısın.