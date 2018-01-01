Akıp gidiyor zaman

Günler, haftalar, aylar göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Ne zaman geçti bunca ay, bunca yıl...

Daha birkaç ay olmadı mı torunum doğalı? Üç buçuk yaşına mı girdi, yok canım! Peki ya annem öleli? 11 yıl mı oldu, oysa daha dün gibi...

Ama gerçek bu, inanamıyor insan yılların hızla geçişine...

Bir korku sarıyor yürekleri. Zamanı durduramıyorsak, bizim için pek hoş değil bu hızlı gidiş.

Yaşlar gelip geçiyor. Ruhumuz genç kalsa da, onu sarıp sarmalayan beden giderek çöküyor.

Geçen sene daha az uykuyla yetiniyordum, bu sene daha bir çabuk yoruluyorum. Zaman çok değerli, çok kısa.

Her yıl gibi bu yıl da geçmişe sünger çekip, geleceğe bakacağız. Geçmişte kalan acıları, üzüntüleri unutmaya çalışacağız.

Önümüzdeki günlerde zamanı daha akıllıca kullanmayı öğreneceğiz. Mutluluklara, sevinçlere, heyecanlara yelken açacağız.

Hepinize gönlünüzce, hayal ettiğiniz gibi bir yeni yıl diliyorum. Ve her gününüzün değerini bilmenizi istiyorum.

Size genç bir okul arkadaşımızdan gelen, çok güzel ve tümüyle düşüncelerimi yansıtan bir yeni yıl temennisi sunuyorum...

Umarım hepimizin yüreğinden geçen bu dilekler gerçek olur.

SEVGİ DOLU BİR YIL OLSUN

Kanların akmadığı, yalanların kalmadığı, ikiyüzlülüğün bittiği, kullanılmanın, utanmazlığın olmadığı bir yeni yıl istiyorum.

Sevginin, anlayışın, gülümsemenin, yiğitliğin, duyarlılığın kol gezdiği, yıldızların dünyaya indiği, denizin kirlenmediği, yeşilin her tarafı sardığı, kokularıyla, çiçekleriyle, dürüst, nitelikli dostların bulunduğu dengede bir yaşamın olduğu, her anın neşeyle dolduğu, barışın, bilimin, sanatın, yaratıcılığın sarmaladığı bir yeni yıl diliyorum.

◊ Özlem Y.

Bu güzel yılbaşı yazısına ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Tüm canlıların sevgiyle kucaklaştığı bir yeni yıl ve bir barış içinde bir dünya diliyorum. Büyüklerin değerinin onları kaybetmeden bilindiği, küçüklerin ise geleceklerinden endişesiz yaşayacakları bir yeni yıl istiyorum.

Hayatın ne kadar kısa olduğunu ve genellikle bana sızlanan, pireyi deve yapan, hep kendilerini en üzgün, en mutsuz, en aldatılmış görmekte direnen sevgili okurlarıma, gençlere sesleniyorum.

Lütfen kendinizden daha zor durumdakileri görün, gözlerinizi biraz da sizden çok daha dertlilere yönlendirin. Biraz da başkalarını sevin, onlara yardım edin. Sürekli kendinizle değil, başkalarına destek olmakla uğraşın.

Ben de hepinize mutlu huzurlu sağlıklı, sevdiklerinizle eksiksiz geçireceğiniz dertlere yer olmayan bir yeni yıl diliyorum.

2018 Yedikule Takvimi

Merhaba Feyza Hanım, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı, bilinen adıyla Yedikule Sevgi Evi, 18 senedir gönüllülük esasına dayalı hizmet vermektedir. Fatih Belediyesi lojistik destek vermekte, barınağın ihtiyaçları için de Yedikule Hayvan Dostları Derneği gönüllüleri sürekli projeler üretmektedir.

Her sene olduğu gibi bu sene de takvim ve ajanda yaptırdık. 2018 Yedikule Takvimi’mizin konsepti sokağa terk edilen patili dostlarımızın barınağa geliş hikâyeleri, yaşadıkları ve yuva bulduklarındaki mutlulukları...

Amaç barınaktan sahiplenmeyi teşvik etmek ve hikâyelerin sonundaki mesajlardan ders çıkartmak. Ajandalarımız da kedili ve köpekli olmak üzere 2 çeşitten oluşuyor. Barınağımızda 3 bin civarı sahipsiz köpek, 100 kadar engelli kedimiz bulunmaktadır.

Tek amacımız, buradaki dostlarımıza yuvaları olana kadar sevgiyle bakmak. Biz her zaman “Satın alma, barınaktan sahiplen” diyoruz... ◊ Meral Olcay

YANIT

Sevgili Meral Hanım, sizin yönetiminizdeki Yedikule Sevgi Evi’nin bunca hayvanı barındırmasına rağmen, ülkemizin en iyi barınağı olarak gösterilebileceğini her zaman köşemde yazmışımdır.

Mimarlık mesleğinize sırtınızı çevirip, yıllardır sevgili dört ayaklı canlar için çırpınışınızın ilk şahitlerinden biriyim. Sizi ve Fatih Belediyesi’ni her zaman sevgi ve takdirle anıyorum.

Mesajınızı yansıtan ve getirisi tamamen hayvanlara adanacak olan bu yeni yıl takvim ve ajandalarınızın sevgili hayvansever okurlarım tarafından ilgiyle karşılanacağından eminim.

Bu arada barınağınıza gelip, buradaki canları sahiplenmeleri için tekrar çağrıda bulunuyorum. Sizi de sevgiyle selamlıyorum.