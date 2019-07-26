Ailesine “Biz ayrıldık” demek zorunda kaldık

2 senedir birlikte olduğum kızın ailesi bu beraberliğe karşı çıkıyor. Sonunda baskılarından yılıp ayrıldığımızı böyledik, ama gizli gizle görüşmeye devam ediyoruz.
Merhaba ablacım... Biz sevgilimle 2 sene önce tanışmıştık. Tanıştığımızda ben 19, o 18 yaşındaydı.
2 ayın sonunda arkadaşlığımızı ailesine açıklama kararı aldık, çünkü küçük ve herkesin birbirini tanıdığı bir yerde yaşıyoruz. Flört ettiğimizi başkalarından duyacaklarına bizden duysunlar dedik, söyledik.
Ailesi her ne kadar arkadaşlığımıza olumsuz baksa da bir şey söylemedi. Ama aradan 15-20 gün geçtikten sonra sevdiğim kıza “O çocuktan ayrılacaksın, bize uymaz” demişler.
Daha hiç tanımadan beni kafalarında bitirdiler, sevgilime de ayrılmamız konusunda baskı yapmaya başladılar. Ailesine “ayrıldık” deyip gizli gizli görüşmeye devam ettik, engel diye önümüze sürdükleri şeyleri de bir bir aşmaya çalıştık.
“Daha kızın okulu bitmedi” demişlerdi, o bitti. “Çocuk askere gitmedi, bir düzeni yok” demişlerdi, askere gidip geldim.
İşim de gayet iyi... Uluslararası bir nakliye firmasında gümrük sorumlusuyum; kısacası masa başı bir işim var, tek eksi yanım üniversite okumamış olmam. Ama okuyup da iş bulamamış çoğu kişiden daha iyi durumdayım. İstediğim işi yapıyorum.
Ailesinde babası hariç herkes birlikte olduğumuzu biliyor, fakat annesi “Ben de istemiyorum” diye diretiyor.
Ailesi çok önyargılı, dediğim dedik insanlar. Siyah renge bir kez “beyaz” demişlerse, dünya birleşse onun siyah olduğuna inanmıyorlar.
Şimdi sana sorum şu ablacım: Ben ailesine nasıl yaklaşacağım?
Sevdiğim kız “Ne olursa olsun senden vazgeçmem” diyor. Ne yapacağımı inan bilmiyorum.
Gün geçtikçe stres artıyor, bu da bizi çok etkiliyor. Sürekli kavga ediyor, ayrılma aşamasına geliyor ama 1 gün bile geçmeden birbirimizi ne kadar sevdiğimiz hatırlayıp tekrar barışıyoruz.
Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun ablacım?
◊ RUMUZ: SEVGİLİMİ AİLESİ REDDEDİYOR
YANIT
Sevgili oğlum, senin de yaşadığın gibi maalesef insanlar birtakım sabit fikirlere kapılıp önyargılı davranabiliyorlar. Bu tümüyle yanlış. Ama aşılması gerçekten çok güç görünüyor.
Gelelim üniversite eğitimi almamış olmana. Evet eğer üniversite mezunu olsaydın çok daha iyi olurdu oğlum. Ancak azimli ve çalışkan bir gençmişsin, bu eksiğe rağmen kendine bir üniversite mezununun başarabileceği düzeyde iş bulmuşsun.
Birbirinizi her şeye rağmen hâlâ bu kadar çok seviyorsanız, kaç senedir tüm engellere rağmen kopamamışsanız, mesele yok. Eşini de mutlu edeceğinden eminim. Ancak arada ikna etmeniz gereken bir aile var. Bu çok kolay olmayacak belki ama imkansız değil.
Siz gençler pek çok imkansızı başarabilirsiniz, bundan eminim.
Ailesine “Biz ayrıldık” demek zorunda kaldık
2 senedir birlikte olduğum kızın ailesi bu beraberliğe karşı çıkıyor. Sonunda baskılarından yılıp ayrıldığımızı böyledik, ama gizli gizle görüşmeye devam ediyoruz.
Merhaba ablacım... Biz sevgilimle 2 sene önce tanışmıştık. Tanıştığımızda ben 19, o 18 yaşındaydı.
2 ayın sonunda arkadaşlığımızı ailesine açıklama kararı aldık, çünkü küçük ve herkesin birbirini tanıdığı bir yerde yaşıyoruz. Flört ettiğimizi başkalarından duyacaklarına bizden duysunlar dedik, söyledik.
Ailesi her ne kadar arkadaşlığımıza olumsuz baksa da bir şey söylemedi. Ama aradan 15-20 gün geçtikten sonra sevdiğim kıza “O çocuktan ayrılacaksın, bize uymaz” demişler.
Daha hiç tanımadan beni kafalarında bitirdiler, sevgilime de ayrılmamız konusunda baskı yapmaya başladılar. Ailesine “ayrıldık” deyip gizli gizli görüşmeye devam ettik, engel diye önümüze sürdükleri şeyleri de bir bir aşmaya çalıştık.
“Daha kızın okulu bitmedi” demişlerdi, o bitti. “Çocuk askere gitmedi, bir düzeni yok” demişlerdi, askere gidip geldim.
İşim de gayet iyi... Uluslararası bir nakliye firmasında gümrük sorumlusuyum; kısacası masa başı bir işim var, tek eksi yanım üniversite okumamış olmam. Ama okuyup da iş bulamamış çoğu kişiden daha iyi durumdayım. İstediğim işi yapıyorum.
Ailesinde babası hariç herkes birlikte olduğumuzu biliyor, fakat annesi “Ben de istemiyorum” diye diretiyor.
Ailesi çok önyargılı, dediğim dedik insanlar. Siyah renge bir kez “beyaz” demişlerse, dünya birleşse onun siyah olduğuna inanmıyorlar.
Şimdi sana sorum şu ablacım: Ben ailesine nasıl yaklaşacağım?
Sevdiğim kız “Ne olursa olsun senden vazgeçmem” diyor. Ne yapacağımı inan bilmiyorum.
Gün geçtikçe stres artıyor, bu da bizi çok etkiliyor. Sürekli kavga ediyor, ayrılma aşamasına geliyor ama 1 gün bile geçmeden birbirimizi ne kadar sevdiğimiz hatırlayıp tekrar barışıyoruz.
Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun ablacım?
◊ RUMUZ: SEVGİLİMİ AİLESİ REDDEDİYOR
YANIT
Sevgili oğlum, senin de yaşadığın gibi maalesef insanlar birtakım sabit fikirlere kapılıp önyargılı davranabiliyorlar. Bu tümüyle yanlış. Ama aşılması gerçekten çok güç görünüyor.
Gelelim üniversite eğitimi almamış olmana. Evet eğer üniversite mezunu olsaydın çok daha iyi olurdu oğlum. Ancak azimli ve çalışkan bir gençmişsin, bu eksiğe rağmen kendine bir üniversite mezununun başarabileceği düzeyde iş bulmuşsun.
Birbirinizi her şeye rağmen hâlâ bu kadar çok seviyorsanız, kaç senedir tüm engellere rağmen kopamamışsanız, mesele yok. Eşini de mutlu edeceğinden eminim. Ancak arada ikna etmeniz gereken bir aile var. Bu çok kolay olmayacak belki ama imkansız değil.
Siz gençler pek çok imkansızı başarabilirsiniz, bundan eminim.