Ailesi hapse düşmüş ama bu onun suçu değil

Sevdiğimle evlilik hayalleri kuruyorum ama ailesi büyük sorun. Onu evlatlık alan ailede bazı kişiler şu an hapiste. Onun da suça meyilli olmasından korkuyorum. Kaldı ki ailem, bu gerçeği bildiği için birlikteliğimize karşı çıkıyor.
Merhabalar ablacığım. Ben bir süredir biriyle beraberim, hatta ilk kez evlenmeyi düşünüyorum. Fakat bu hayallerim yarım kalacak gibi görünüyor. Çünkü konuştuğum kişinin ailesi çevremizde kötü biliniyor. Sonuçta doğarken ailemizi seçemiyoruz. Bu onun suçu değil, biliyorum. Ama üzerimde çok baskı var.
Sevdiğim genç göründüğü kadarıyla çok iyi biri. Ailesini bana anlatırken o kadar mahçup ve üzgündü ki o bakışı beni benden aldı. Sonunda dayanamadım, konuyu teyzeme açtım.
Ama teyzem onun ailemize uygun olmadığını, ileride başıma kötü şeyler gelebileceğini söyledi. Düşünüyorum, bir yanım teyzemi doğruluyor, bir yanım “Hemen kestirip atma” diyor.
Görüştüğüm genç aslında bir aileye üvey evlat olarak verilmiş. Üvey babası ve abileri şu an hapiste. Farklı suçlardan hapse girmişler ve açıkçası bu durum beni ürkütüyor. Şu an bana karşı çok iyi ama ya ileride kötü birine dönüşürse diye düşünüyorum. Ya ailesi gibi o da bir gün suça bulaşırsa...
Bu konuda ailemi karşıma almak istemiyorum. Ama onu bırakmak da içimden gelmiyor.
Onu başka aileye veren amcası da bildiğim kadarıyla iyi biri değil. O bu aile içinde nasıl temiz ve düzgün biri olarak kalabilmiş anlamıyorum.
Hem amcası hayattayken başka aileye verilmiş olması da ilginç geliyor bana. O kadar karmaşık şeyler var ki ortada, içinden çıkamıyorum.
Bir yandan da ya ileride her şey değişir, düzelirse diyorum. Ama ailem onu kabul etmez bu şekilde. Çünkü onlardan çok farklıyız. O da durumun farkında ama “Şu an mutluyuz, ilerisini o gün gelince düşünürüz” diyor.
Ya bu süre zarfında birbirimizden kopamayacak hale gelirsek abla...
Hata yapmak istemiyorum. Ben bu karmaşık durumdan nasıl kurtulayım?
◊ RUMUZ: HATA YAPMAK İSTEMİYORUM
YANIT
Sevgili kızım, hayat ne yazık ki hep huzurlu ve güvenli adımlar atmamıza izin vermiyor. Her şey hayal ettiğimiz gibi pırıl pırıl ilerlemiyor.
Bu genç adam sanırım bir şekilde anne ve babasını kaybetmiş. Amcası bir süre sonra bu aileye evlat vermiş. Hatta belki onlar da akrabaları...
Ama bu insanlar suça bulaşmış, senin tabirinle kötü çıkmış. Ama bu demek değil ki sevdiğin genç de onlar gibi olacak. Hem zaten öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan yoldan çıkardı.
Tabii bu insanların ne gibi suçlar işlediklerini, neden hapse girdiklerini anlatmadığın için neyle karşı karşıya olduğunu bilemiyorum. Ama her ne olursa olsun, insanları hemen “kötü” diye nitelendirmemek lazım.
Hangi şartlar altında bu duruma düştüklerini bilemeyiz. Ama önemli olan bu genç adamın şu anda masum olması, seni mutlu etmesi.
Düşün ki çocukluğundan itibaren şans yüzüne gülmemiş, amcası bile onu istememiş ve yabancı bir ailenin yanına vermiş. Umarım bu aile, özellikle de anne ona küçücük yaştan itibaren iyi davranmış olsun.
Belki de sanılanın aksine ona sevgi ve şefkatle yaklaşmışlardır. Bu nedenle o da iyi bir insan olabilmiştir. Çünkü bir çocuğun hayatına yön verenlerin onu sevgiyle büyütmeleri çok önemlidir.
Bu yüzden sevgili kızım, önyargılı davranma. Zamanla onu daha iyi tanımaya çalışmalı, ona inandığın takdirde ailenin onunla ilgili olumsuz düşüncelerini değiştirmeyi başarmalısın.
Ailesi hapse düşmüş ama bu onun suçu değil
Sevdiğimle evlilik hayalleri kuruyorum ama ailesi büyük sorun. Onu evlatlık alan ailede bazı kişiler şu an hapiste. Onun da suça meyilli olmasından korkuyorum. Kaldı ki ailem, bu gerçeği bildiği için birlikteliğimize karşı çıkıyor.
Merhabalar ablacığım. Ben bir süredir biriyle beraberim, hatta ilk kez evlenmeyi düşünüyorum. Fakat bu hayallerim yarım kalacak gibi görünüyor. Çünkü konuştuğum kişinin ailesi çevremizde kötü biliniyor. Sonuçta doğarken ailemizi seçemiyoruz. Bu onun suçu değil, biliyorum. Ama üzerimde çok baskı var.
Sevdiğim genç göründüğü kadarıyla çok iyi biri. Ailesini bana anlatırken o kadar mahçup ve üzgündü ki o bakışı beni benden aldı. Sonunda dayanamadım, konuyu teyzeme açtım.
Ama teyzem onun ailemize uygun olmadığını, ileride başıma kötü şeyler gelebileceğini söyledi. Düşünüyorum, bir yanım teyzemi doğruluyor, bir yanım “Hemen kestirip atma” diyor.
Görüştüğüm genç aslında bir aileye üvey evlat olarak verilmiş. Üvey babası ve abileri şu an hapiste. Farklı suçlardan hapse girmişler ve açıkçası bu durum beni ürkütüyor. Şu an bana karşı çok iyi ama ya ileride kötü birine dönüşürse diye düşünüyorum. Ya ailesi gibi o da bir gün suça bulaşırsa...
Bu konuda ailemi karşıma almak istemiyorum. Ama onu bırakmak da içimden gelmiyor.
Onu başka aileye veren amcası da bildiğim kadarıyla iyi biri değil. O bu aile içinde nasıl temiz ve düzgün biri olarak kalabilmiş anlamıyorum.
Hem amcası hayattayken başka aileye verilmiş olması da ilginç geliyor bana. O kadar karmaşık şeyler var ki ortada, içinden çıkamıyorum.
Bir yandan da ya ileride her şey değişir, düzelirse diyorum. Ama ailem onu kabul etmez bu şekilde. Çünkü onlardan çok farklıyız. O da durumun farkında ama “Şu an mutluyuz, ilerisini o gün gelince düşünürüz” diyor.
Ya bu süre zarfında birbirimizden kopamayacak hale gelirsek abla...
Hata yapmak istemiyorum. Ben bu karmaşık durumdan nasıl kurtulayım?
◊ RUMUZ: HATA YAPMAK İSTEMİYORUM
YANIT
Sevgili kızım, hayat ne yazık ki hep huzurlu ve güvenli adımlar atmamıza izin vermiyor. Her şey hayal ettiğimiz gibi pırıl pırıl ilerlemiyor.
Bu genç adam sanırım bir şekilde anne ve babasını kaybetmiş. Amcası bir süre sonra bu aileye evlat vermiş. Hatta belki onlar da akrabaları...
Ama bu insanlar suça bulaşmış, senin tabirinle kötü çıkmış. Ama bu demek değil ki sevdiğin genç de onlar gibi olacak. Hem zaten öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan yoldan çıkardı.
Tabii bu insanların ne gibi suçlar işlediklerini, neden hapse girdiklerini anlatmadığın için neyle karşı karşıya olduğunu bilemiyorum. Ama her ne olursa olsun, insanları hemen “kötü” diye nitelendirmemek lazım.
Hangi şartlar altında bu duruma düştüklerini bilemeyiz. Ama önemli olan bu genç adamın şu anda masum olması, seni mutlu etmesi.
Düşün ki çocukluğundan itibaren şans yüzüne gülmemiş, amcası bile onu istememiş ve yabancı bir ailenin yanına vermiş. Umarım bu aile, özellikle de anne ona küçücük yaştan itibaren iyi davranmış olsun.
Belki de sanılanın aksine ona sevgi ve şefkatle yaklaşmışlardır. Bu nedenle o da iyi bir insan olabilmiştir. Çünkü bir çocuğun hayatına yön verenlerin onu sevgiyle büyütmeleri çok önemlidir.
Bu yüzden sevgili kızım, önyargılı davranma. Zamanla onu daha iyi tanımaya çalışmalı, ona inandığın takdirde ailenin onunla ilgili olumsuz düşüncelerini değiştirmeyi başarmalısın.