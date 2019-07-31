Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>Ailesi hapse düşmüş ama bu onun suçu değil
"Güzin Abla" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güzin Abla" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Ailesi hapse düşmüş ama bu onun suçu değil

31 Temmuz 2019

Sevdiğimle evlilik hayalleri kuruyorum ama ailesi büyük sorun. Onu evlatlık alan ailede bazı kişiler şu an hapiste. Onun da suça meyilli olmasından korkuyorum. Kaldı ki ailem, bu gerçeği bildiği için birlikteliğimize karşı çıkıyor.

Merhabalar ablacığım. Ben bir süredir biriyle beraberim, hatta ilk kez evlenmeyi düşünüyorum. Fakat bu hayallerim yarım kalacak gibi görünüyor. Çünkü konuştuğum kişinin ailesi çevremizde kötü biliniyor. Sonuçta doğarken ailemizi seçemiyoruz. Bu onun suçu değil, biliyorum. Ama üzerimde çok baskı var.
Sevdiğim genç göründüğü kadarıyla çok iyi biri. Ailesini bana anlatırken o kadar mahçup ve üzgündü ki o bakışı beni benden aldı. Sonunda dayanamadım, konuyu teyzeme açtım.
Ama teyzem onun ailemize uygun olmadığını, ileride başıma kötü şeyler gelebileceğini söyledi. Düşünüyorum, bir yanım teyzemi doğruluyor, bir yanım “Hemen kestirip atma” diyor.
Görüştüğüm genç aslında bir aileye üvey evlat olarak verilmiş. Üvey babası ve abileri şu an hapiste. Farklı suçlardan hapse girmişler ve açıkçası bu durum beni ürkütüyor. Şu an bana karşı çok iyi ama ya ileride kötü birine dönüşürse diye düşünüyorum. Ya ailesi gibi o da bir gün suça bulaşırsa...
Bu konuda ailemi karşıma almak istemiyorum. Ama onu bırakmak da içimden gelmiyor.
Onu başka aileye veren amcası da bildiğim kadarıyla iyi biri değil. O bu aile içinde nasıl temiz ve düzgün biri olarak kalabilmiş anlamıyorum.
Hem amcası hayattayken başka aileye verilmiş olması da ilginç geliyor bana. O kadar karmaşık şeyler var ki ortada, içinden çıkamıyorum.
Bir yandan da ya ileride her şey değişir, düzelirse diyorum. Ama ailem onu kabul etmez bu şekilde. Çünkü onlardan çok farklıyız. O da durumun farkında ama “Şu an mutluyuz, ilerisini o gün gelince düşünürüz” diyor.
Ya bu süre zarfında birbirimizden kopamayacak hale gelirsek abla...
Hata yapmak istemiyorum. Ben bu karmaşık durumdan nasıl kurtulayım?
◊ RUMUZ: HATA YAPMAK İSTEMİYORUM

YANIT

Sevgili kızım, hayat ne yazık ki hep huzurlu ve güvenli adımlar atmamıza izin vermiyor. Her şey hayal ettiğimiz gibi pırıl pırıl ilerlemiyor.
Bu genç adam sanırım bir şekilde anne ve babasını kaybetmiş. Amcası bir süre sonra bu aileye evlat vermiş. Hatta belki onlar da akrabaları...
Ama bu insanlar suça bulaşmış, senin tabirinle kötü çıkmış. Ama bu demek değil ki sevdiğin genç de onlar gibi olacak. Hem zaten öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan yoldan çıkardı.
Tabii bu insanların ne gibi suçlar işlediklerini, neden hapse girdiklerini anlatmadığın için neyle karşı karşıya olduğunu bilemiyorum. Ama her ne olursa olsun, insanları hemen “kötü” diye nitelendirmemek lazım.
Hangi şartlar altında bu duruma düştüklerini bilemeyiz. Ama önemli olan bu genç adamın şu anda masum olması, seni mutlu etmesi.
Düşün ki çocukluğundan itibaren şans yüzüne gülmemiş, amcası bile onu istememiş ve yabancı bir ailenin yanına vermiş. Umarım bu aile, özellikle de anne ona küçücük yaştan itibaren iyi davranmış olsun.
Belki de sanılanın aksine ona sevgi ve şefkatle yaklaşmışlardır. Bu nedenle o da iyi bir insan olabilmiştir. Çünkü bir çocuğun hayatına yön verenlerin onu sevgiyle büyütmeleri çok önemlidir.
Bu yüzden sevgili kızım, önyargılı davranma. Zamanla onu daha iyi tanımaya çalışmalı, ona inandığın takdirde ailenin onunla ilgili olumsuz düşüncelerini değiştirmeyi başarmalısın.

X
Güzin Abla Güzin AblaTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hadise’nin dansıOnur BAŞTÜRKHadise’nin dansı 31.07.2019
Siyasette yeni oyun planı Abdulkadir SELVİSiyasette yeni oyun planı31.07.2019
10 soruda yurtdışı emeklilikNoyan Doğan10 soruda yurtdışı emeklilik31.07.2019
Çalışanların vergi ile imtihanıAhmet KARABIYIKÇalışanların vergi ile imtihanı31.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.