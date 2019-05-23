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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Ailem evlenmemi istemiyor

23 Mayıs 2019

Ailem sevdiğim gençle mezheplerimiz farklı diye evlenmemizi onaylamıyor. Ancak biz onunla her şeyi birlikte yaşadık, bu yüzden başkasıyla evlenemem.

Sevgili Güzin Abla, 2 senedir devam eden bir ilişkim var...
Sevgilimle birlikte yaşıyorduk. Ancak her kavgamızın ardından ben ailemin yanına dönüp ayrıldığımızı söylüyordum.
Tabii ailem sevgilimle birlikte yaşadığımı bilmiyorlardı.
Şimdi sevgilimle 2 aydır tekrar birlikteyiz. Ancak ben temelli ailemin yanına döndüğüm için görüşmekte çok zorlanıyoruz.
Ailem mezheplerimiz farklı olduğu için onunla evlenmemi istemiyor.
Ancak biz onunla her şeyi birlikte yaşadık, bu yüzden başkasıyla evlenemem.
Ailem onunla birliktelik yaşadığımı bilmesine rağmen hâlâ onu istemiyor...
Aileme sevgilime yeniden barıştığımı da söylemedim. Çünkü babam kısa süre önce kalp krizi geçirdi.
Ona tekrar bir şey olmasından korkuyorum.
Öte yandan sevgilim de aramızdaki bu belirsizlikten yorulmuş durumda...
Ne yapacağımı bilmiyorum, lütfen bir yol gösterin.
Ben sevdiğim adamla evlenmek istiyorum.
◊ Rumuz: Çaresiz

YANIT

Sevgili kızım, ailenin bu çağda hâlâ mezhep farklılığını sorun yapması çok üzücü. Allaha inanan, onun emirlerine uyan, aklı başında insanlar artık mezhep ayrımcılığını bir kenara bırakmalılar.
Siz gençler de hâlâ bu yönde ısrar eden büyüklerinizi ikna etmek zorundasınız.
Bu nedenle sevgili kızım, madem bu genci seviyorsun, ne yapıp edip, ailenin rızasını da alın ve bir an önce evlenin.
Eğer ailen gerçekten senin dediğin gibi olgun ve aklı başında insanlarsa, bu evliliği sonunda onaylayacaklardır.
Sevginizin karşısında direnmeyi bırakacaklardır.
Allah mutlu etsin, sevgili kızım... Umarım her şey gönlünüzce olur.

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