Batıkent’te aç canları açlığından vurdunuz... Muhtaçlığından vurdunuz... Minnetle bakan gözlerinden, masumiyetlerinden, size duydukları güvenden vurdunuz. Bebeğine süt olsun diye yediği zehirle, anneliğinden vurdunuz. Artık bir an önce beklenen yasa çıkarılmalı.
Ankara Batıkent’teki katliamda çok sayıda sokak köpeğinin can vermesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Genelde hayvanlar kendilerine uzatılan ekmeğin, poşet içindeki tavuk artıklarının iyi niyetle önlerine konulduğunu düşünür. Çünkü insan kadar sinsi değillerdir. Bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç dostlarımız, insandan kötülük beklemezler.
Televizyonda bir genç hanım ağlayarak anlatıyordu nasıl acılar çekerek öldüklerini. O mahallenin bildik, tanıdık köpekleriymiş hepsi de.
Aç canları açlığından vurdunuz... Muhtaçlığından vurdunuz... Minnetle bakan gözlerinden, masumiyetlerinden, size duydukları güvenden vurdunuz. Bebeğine süt olsun diye yediği zehirle, anneliğinden vurdunuz...
Bütün derdi bir lokma yemek olan bir hayvancığa bunu yapan, hiç tereddüt etmeden aynı şeyi insana da yapar. Mutlaka cezalandırılmalıdır. O yüzden artık bir an önce beklenen yasa çıkarılmalı.
YASANIN YILLAR ÖNCE ÇIKARILMASI GEREKİRDİ
Ülkemizde hayvan haklarıyla ilgili düzgün bir yasanın zaten yıllar önce çıkmış olması gerekiyordu. Hayvanlara yönelik şiddet ve tacizler kabahat olmaktan çıkıp suç sayılmalıydı. Bu olmadığı için bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran son olaylara kadar gelindi. Umarım artık tüm yetkililer, yeni düzenlemenin ceza hukukuna eklenmesi için harekete geçerler.
Hayvan sevgisi, ülkemizde fazlaca sorgulanması gereken bir kavram. Sokak hayvanlarına gözü gibi bakan, evini açan gibi onlara şiddet uygulayan, öldüren, istismar eden cani ruhlularla da karşılaşabiliyoruz ne yazık ki. Ve can dostlarımızı maalesef her zaman onlardan korumazı mümkün olamıyor. Çünkü bu konuda yaptırımlar, yasalar yetersiz. Onlar bu kadar masum ve korumasızken, elimizden gelenin fazlasını da yapsak üzücü haberler duymaya devam ediyoruz. Peki masum canlar hakkındaki gerçekleri biliyor muyuz?
SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN
Evet, binlerce sokak hayvanı var, aç ve susuz kalıyorlar, üşüyorlar ama hepsi bu kadar mı? Elbette değil.
Dünyada ve Türkiye’de sokak hayvanları istatistikleri üzerinde çok fazla durulmasa da tahmini rakamlar hepimizi üzüyor, korkutuyor.
1- Sokakta yaşayan 10 köpekten sadece biri kalıcı yuva bulabiliyor.
2- Barınaklardaki hayvanların büyük çoğunluğu sahipleri tarafından terk edildikleri için orada oluyor.
3- Sokak hayvanlarının sayısı evsizlerin 5’te birinden fazla.
4- Çin’de milyonlarca köpek eti için öldürülüyor.
5- Türkiye’de evcil hayvan sahibi olanların yüzde 50’si hayvanlarını pet shop’lardan satın alıyor. Sadece yüzde 5’i veterinerlerden, yüzde 29’u sokaklardan sahipleniliyor.
7- Türkiye’de evcil hayvan sahiplerinin sadece yüzde 10’u evcil hayvanını barınaklardan sahipleniyor.
8- Amerika’da her yıl 2.7 milyon kedi ve köpek, barınaklar çok dolu olduğu için öldürülüyor.
9- Dünyadaki sokak hayvanlarının toplam sayısının 600 milyon civarı olduğu tahmin ediliyor.
10- Barınaklardan sahiplenilen hayvanların sadece yüzde 30’u ömür boyu bakılabileceği bir yuva bulabiliyor.
Her yıl binlerce sokak hayvanı şiddet görüyor ve öldürülüyor. Bütün bunların bilincinde olarak lütfen bir hayvan edinmek istiyorsanız satın almayın, sahiplenin ve bir daha asla terk etmeyin.
Aç canları açlığından vurdunuz
Batıkent’te aç canları açlığından vurdunuz... Muhtaçlığından vurdunuz... Minnetle bakan gözlerinden, masumiyetlerinden, size duydukları güvenden vurdunuz. Bebeğine süt olsun diye yediği zehirle, anneliğinden vurdunuz. Artık bir an önce beklenen yasa çıkarılmalı.
Ankara Batıkent’teki katliamda çok sayıda sokak köpeğinin can vermesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Genelde hayvanlar kendilerine uzatılan ekmeğin, poşet içindeki tavuk artıklarının iyi niyetle önlerine konulduğunu düşünür. Çünkü insan kadar sinsi değillerdir. Bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç dostlarımız, insandan kötülük beklemezler.
Televizyonda bir genç hanım ağlayarak anlatıyordu nasıl acılar çekerek öldüklerini. O mahallenin bildik, tanıdık köpekleriymiş hepsi de.
Aç canları açlığından vurdunuz... Muhtaçlığından vurdunuz... Minnetle bakan gözlerinden, masumiyetlerinden, size duydukları güvenden vurdunuz. Bebeğine süt olsun diye yediği zehirle, anneliğinden vurdunuz...
Bütün derdi bir lokma yemek olan bir hayvancığa bunu yapan, hiç tereddüt etmeden aynı şeyi insana da yapar. Mutlaka cezalandırılmalıdır. O yüzden artık bir an önce beklenen yasa çıkarılmalı.
YASANIN YILLAR ÖNCE ÇIKARILMASI GEREKİRDİ
Ülkemizde hayvan haklarıyla ilgili düzgün bir yasanın zaten yıllar önce çıkmış olması gerekiyordu. Hayvanlara yönelik şiddet ve tacizler kabahat olmaktan çıkıp suç sayılmalıydı. Bu olmadığı için bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran son olaylara kadar gelindi. Umarım artık tüm yetkililer, yeni düzenlemenin ceza hukukuna eklenmesi için harekete geçerler.
Hayvan sevgisi, ülkemizde fazlaca sorgulanması gereken bir kavram. Sokak hayvanlarına gözü gibi bakan, evini açan gibi onlara şiddet uygulayan, öldüren, istismar eden cani ruhlularla da karşılaşabiliyoruz ne yazık ki. Ve can dostlarımızı maalesef her zaman onlardan korumazı mümkün olamıyor. Çünkü bu konuda yaptırımlar, yasalar yetersiz. Onlar bu kadar masum ve korumasızken, elimizden gelenin fazlasını da yapsak üzücü haberler duymaya devam ediyoruz. Peki masum canlar hakkındaki gerçekleri biliyor muyuz?
SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN
Evet, binlerce sokak hayvanı var, aç ve susuz kalıyorlar, üşüyorlar ama hepsi bu kadar mı? Elbette değil.
Dünyada ve Türkiye’de sokak hayvanları istatistikleri üzerinde çok fazla durulmasa da tahmini rakamlar hepimizi üzüyor, korkutuyor.
1- Sokakta yaşayan 10 köpekten sadece biri kalıcı yuva bulabiliyor.
2- Barınaklardaki hayvanların büyük çoğunluğu sahipleri tarafından terk edildikleri için orada oluyor.
3- Sokak hayvanlarının sayısı evsizlerin 5’te birinden fazla.
4- Çin’de milyonlarca köpek eti için öldürülüyor.
5- Türkiye’de evcil hayvan sahibi olanların yüzde 50’si hayvanlarını pet shop’lardan satın alıyor. Sadece yüzde 5’i veterinerlerden, yüzde 29’u sokaklardan sahipleniliyor.
7- Türkiye’de evcil hayvan sahiplerinin sadece yüzde 10’u evcil hayvanını barınaklardan sahipleniyor.
8- Amerika’da her yıl 2.7 milyon kedi ve köpek, barınaklar çok dolu olduğu için öldürülüyor.
9- Dünyadaki sokak hayvanlarının toplam sayısının 600 milyon civarı olduğu tahmin ediliyor.
10- Barınaklardan sahiplenilen hayvanların sadece yüzde 30’u ömür boyu bakılabileceği bir yuva bulabiliyor.
Her yıl binlerce sokak hayvanı şiddet görüyor ve öldürülüyor. Bütün bunların bilincinde olarak lütfen bir hayvan edinmek istiyorsanız satın almayın, sahiplenin ve bir daha asla terk etmeyin.