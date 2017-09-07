Abim beni taciz ediyor

Güzin Ablacığım, ben 15 yaşında bir kızım.

Dört yıldır da beni çok üzen bir sorunla karşı karşıyayım. Öz abim 22 yaşında, ben uyurken odama girip bacaklarımı okşuyor ve öpüyor. Tabii ki temastan dolayı uyanıyorum ama inanamıyorum ve emin olmak için de uyur gibi yapıp ne yaptığını gözlemliyorum.

Bu dört senede defalarca kez yaşandı.

Hatta uykuda olmadığım zamanlarda da bana dizine oturmamı söylüyor ve bu esnada beni öpüyor.

Yine bir gün ben film izlerken yanıma geldi önce sohbet ettik, sonrasında ise beni öpmeye çalıştı, kendimi geri çekmeyi başardıysam da kollarımı tutarak bana engel oldu.

İki yıl önce yine benzer bir olay sonrası ağladığımı fark edip bir daha yapmayacağını, bizim abi kardeş olduğumuzu söylese de aynı huyları devam ediyor.

Annem ve babama bu durumu söyleyemem. Eğer söylersem annemin bana inanacağını hiç sanmıyorum.

Babam ise abimle hiç anlaşamayan biri, sinirlenip abimi öldürebileceğinden korkuyorum.

Ben abime hiçbir kötülük yapmadım ama çocukluğumdan beri beni döver, ağlatır hadi bunlar neyse, ama bu taciz olayı canımı acıtıyor.

Bunu kendisiyle konuşmayı çok denedim ama abimle iletişim kurmak çok zor.

Kendisi asosyal birisi, hiç sevgilisi olmadı, olacağını da sanmıyorum.

Bu zamana kadar ona bir tepki vermediğim için çok pişmanım.

Belki de tepki vermediğimden dolayı benim de bunu istediğimi düşünüyor olabilir. Bana yardımcı olur musun?

Rumuz: Bilginize

YANIT

Canım kızım, henüz çocuk yaşta böyle büyük bir sorunla karşı karşıya gelmen beni canevimden vurdu.

Bu durumu elbette normal karşılayamazsın.

Bana zaman zaman bu ensest olaylarıyla ilgili akıl almaz mektuplar geliyor.

Bunların bir kısmını yayımlasam da bazılarını yayımlamaktan kaçınıyordum.

Ancak son günlerde ne yazık ki Murat Başoğlu ile yeğeninin ilişkisinin gündemi işgal etmesiyle, bu ensest konusu artık açık açık konuşulmalı diye düşünüyorum.

İşte senin bu umutsuz çığlığını da bu yüzden köşeme alma gereğini duydum.

Ülkemizdeki ensest gerçeğini örtbas etmekten vazgeçmeliyiz artık. 2009’da yapılan “Türkiye’de Ensest Sorununu Anlama” araştırmasına göre de ensest vakalarında mağdurlar genellikle kız çocukları,

ama tabii içlerinde erkek çocuklar da var.

Saldırgan ise genellikle aile içinden bir erkek oluyor.

Aynı evde birden fazla çocuk da istismar edilebiliyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun 56 ilde yaptığı araştırmanın sonucunda Türkiye’de ensest oranı vahim boyutlara ulaşmış durumda.

Ancak insanlar bunu aile içinde gizlemeyi başarabiliyor.

Ensest mağduru çocuklar korktuklarından ya da utançlarından bunu açıklamaktan kaçınıyorlar.

Araştırmacılar ensest oranındaki bu artışı toplumdaki aşırı muhafazakarlık sonucu, insanların sosyal çevreden uzaklaşıp, giderek içe kapanmalarına bağlıyor.

Sanılanın aksine, ensest olaylarının çoğu, eğitimsiz, yoksul geri kalmış ailelerde görülmüyor.

Eğitim seviyesi yüksek kitlelerde de bu sorun yaşanıyor.

Ülkemizde çok yaygın olmasına rağmen, dikkat çekmek istenmeyen, üzeri örtülmek istenen ensest, ‘kutsal aile’ kavramını ve inancını korumak amacıyla sıklıkla konuşulmaktan kaçınılıyor ama bu ciddi konuyu artık açıkça konuşmak zorundayız.

Ensest mağduru çocukların hayatları boyunca bu yaşadıkları travmanın etkisinde kaldıklarını, büyük korkular içinde olduklarını ve normal bir uykuya hasret kaldıklarını anlayabilmek hiç de zor değil.

Bunun için psikologların, psikiyatrların ve hukukçuların da bir araya geldikleri programlar, seminerler yapılmalı, bu tür suçların cezaları yasalarla ağırlaştırılmalı.

Bu nedenle sevgili kızım, büyüklerine hiç çekinmeden, bu yaşadıklarını anlatmak zorundasın.

Gerektiğinde savcılığa bile başvuruda bulunabilirsin.

Bunun için annen baban olmazsa, aileden güvendiğin bir büyüğünü yardımını istemelisin.

Bu duruma asla katlanmamalısın.