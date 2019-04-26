5 yıl onun boşanmasını mı bekleyeceğim?

Sevdiğim adam evli, ama benimle tanışmadan bir yıl önce boşanma davası açmış. Eşi ise boşanma konusunda zorluk çıkarıyor, süreci durmadan uzatıyor. Daha 21 yaşındayım, belki de 5 yıl sürecek bir davanın sonuçlanmasını bekleyebileceğimden emin değilim.
Güzin abla, merhaba... Bundan 8 ay kadar önce çıktığım seyahatte biriyle tanıştım. Başta sadece yolculuk odaklı bir iletişimimiz vardı, lakin ikimiz de aynı şehirde yaşadığımız için dönüşte görüşmeye karar verdik.
İlk buluşmamızda evli olduğunu itiraf etti, 2 yaşında bir de çocuğu olduğunu söyledi. Bırakıp gitmememin sebebi şuydu...
Boşanma davası biz tanışmadan 1 yıl önce açılmış ve zaten birlikte yaşamıyorlarmış. O tek başına yaşıyor, eşi ise ailesinin evinde. Buna rağmen kadın boşanmamakta direniyor, mahkemeyi sürekli erteletiyormuş.
Belki her şey yoluna girer diye bir süre bekledim. Girdi de... Kadın sonunda anlaşmalı boşanmayı kabul etti. Ama şimdi başka bir sorun var: Boşanmak için çok yüklü miktarda para istiyor. “Eğer parayı vermezsen anlaşmalı boşanmam, çekişmeliye gider” diyor, çünkü onun böyle bir ödeme yapamayacağını biliyor.
Çekişmeli olursa davanın 3-5 yıla kadar uzama riski var. Ben 21 yaşındayım, erkek arkadaşım 28... Onu 5 yıl boyunca bekleyebilir miyim bilemiyorum.
Bu arada sevdiğim adamın ailesi ve arkadaşları beni biliyor. Ailesi de bu evliliğin bitmesinden yana.
Sevdiğim çoğu zaman benimle kalıyor. O kadınla çocuk dışında bir sebeple iletişim kurmuyor. Beni sevdiğine eminim.
Ben de onu çok seviyorum. Ama 5 yıl boyunca böyle gizli saklı yaşamayı kabullenebilir miyim, emin değilim. Çünkü beni öğrendiği noktada çok daha çirkinleşip maddi manevi tazminat davası açabilir, belki çocuğu bile göstermeyebilir.
Bundan korktuğumuz için rahatça gezemiyoruz bile. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardımına ihtiyacım var abla... ◊ RUMUZ: ÇÖZÜM NE?
YANIT
sevgili kızım, eğer sevdiğin adam seni tanımadan 1 yıl önce boşanma işlemlerini başlatmış olmasaydı, sana “bırak bu adamı” derdim elbette. Ama belli ki bu evlilik yürümemiş, evler bile çok önceden ayrılmış.
Ortada bir çocuk olduğuna göre, kadının nafaka isteme hakkı var. Babası olarak onun da bu konuda yardımcı olması çok doğal. Yapmazsa zaten o adamın adamlığından kuşku duymalısın.
Sevdiğin kişi eşinin boşanmak istemediğini, daha doğrusu büyük bir para karşılığı boşanmayı kabul edebileceğini söylemiş, bu arada boşanmanın 3-5 yıl sürebileceğini anlatmış ya. Yok kızım, artık eskisi gibi değil o işler. Taraflar uzun süredir ayrı yaşıyorsa, boşanma çok da uzun sürmeyebiliyor.
Ayrıca bu genç adam eşinin istediği kadar olmasa da makul bir boşanma tazminatı ödemeyi kabul ederse, belki kadıncağız yumuşayabilir.
Her şey para değil ama çocuğuna ve kendine bir güvence sağlamayı düşünüyorsa, kendince haklıdır.
Bu adamı gerçekten seviyorsan bekleyebilirsin.
Ama duygularını iyi tartmalısın. Baksana “Ben 5 yıl bekleyemem” diyorsun.
Haklısın da.
Gencecik bir kızsın, hayatını böyle geçirmek istemeyebilirsin.
Ama seviyorsan, onun da sevgisine güveniyorsan, bekleyebilirsin elbette kızım. Ama bütün mesele gördüğün gibi, ona duyduğun güven ve sevgide noktalanıyor.
5 yıl onun boşanmasını mı bekleyeceğim?
Sevdiğim adam evli, ama benimle tanışmadan bir yıl önce boşanma davası açmış. Eşi ise boşanma konusunda zorluk çıkarıyor, süreci durmadan uzatıyor. Daha 21 yaşındayım, belki de 5 yıl sürecek bir davanın sonuçlanmasını bekleyebileceğimden emin değilim.
Güzin abla, merhaba... Bundan 8 ay kadar önce çıktığım seyahatte biriyle tanıştım. Başta sadece yolculuk odaklı bir iletişimimiz vardı, lakin ikimiz de aynı şehirde yaşadığımız için dönüşte görüşmeye karar verdik.
İlk buluşmamızda evli olduğunu itiraf etti, 2 yaşında bir de çocuğu olduğunu söyledi. Bırakıp gitmememin sebebi şuydu...
Boşanma davası biz tanışmadan 1 yıl önce açılmış ve zaten birlikte yaşamıyorlarmış. O tek başına yaşıyor, eşi ise ailesinin evinde. Buna rağmen kadın boşanmamakta direniyor, mahkemeyi sürekli erteletiyormuş.
Belki her şey yoluna girer diye bir süre bekledim. Girdi de... Kadın sonunda anlaşmalı boşanmayı kabul etti. Ama şimdi başka bir sorun var: Boşanmak için çok yüklü miktarda para istiyor. “Eğer parayı vermezsen anlaşmalı boşanmam, çekişmeliye gider” diyor, çünkü onun böyle bir ödeme yapamayacağını biliyor.
Çekişmeli olursa davanın 3-5 yıla kadar uzama riski var. Ben 21 yaşındayım, erkek arkadaşım 28... Onu 5 yıl boyunca bekleyebilir miyim bilemiyorum.
Bu arada sevdiğim adamın ailesi ve arkadaşları beni biliyor. Ailesi de bu evliliğin bitmesinden yana.
Sevdiğim çoğu zaman benimle kalıyor. O kadınla çocuk dışında bir sebeple iletişim kurmuyor. Beni sevdiğine eminim.
Ben de onu çok seviyorum. Ama 5 yıl boyunca böyle gizli saklı yaşamayı kabullenebilir miyim, emin değilim. Çünkü beni öğrendiği noktada çok daha çirkinleşip maddi manevi tazminat davası açabilir, belki çocuğu bile göstermeyebilir.
Bundan korktuğumuz için rahatça gezemiyoruz bile. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardımına ihtiyacım var abla... ◊ RUMUZ: ÇÖZÜM NE?
YANIT
sevgili kızım, eğer sevdiğin adam seni tanımadan 1 yıl önce boşanma işlemlerini başlatmış olmasaydı, sana “bırak bu adamı” derdim elbette. Ama belli ki bu evlilik yürümemiş, evler bile çok önceden ayrılmış.
Ortada bir çocuk olduğuna göre, kadının nafaka isteme hakkı var. Babası olarak onun da bu konuda yardımcı olması çok doğal. Yapmazsa zaten o adamın adamlığından kuşku duymalısın.
Sevdiğin kişi eşinin boşanmak istemediğini, daha doğrusu büyük bir para karşılığı boşanmayı kabul edebileceğini söylemiş, bu arada boşanmanın 3-5 yıl sürebileceğini anlatmış ya. Yok kızım, artık eskisi gibi değil o işler. Taraflar uzun süredir ayrı yaşıyorsa, boşanma çok da uzun sürmeyebiliyor.
Ayrıca bu genç adam eşinin istediği kadar olmasa da makul bir boşanma tazminatı ödemeyi kabul ederse, belki kadıncağız yumuşayabilir.
Her şey para değil ama çocuğuna ve kendine bir güvence sağlamayı düşünüyorsa, kendince haklıdır.
Bu adamı gerçekten seviyorsan bekleyebilirsin.
Ama duygularını iyi tartmalısın. Baksana “Ben 5 yıl bekleyemem” diyorsun.
Haklısın da.
Gencecik bir kızsın, hayatını böyle geçirmek istemeyebilirsin.
Ama seviyorsan, onun da sevgisine güveniyorsan, bekleyebilirsin elbette kızım. Ama bütün mesele gördüğün gibi, ona duyduğun güven ve sevgide noktalanıyor.