3 yıldır hislerimi saklıyorum

Merhaba Güzin Abla, abimin borçları vardı, para gerekiyordu.

Hayatı tehlikedeydi. Kimsemiz de yoktu. Üniversiteyi bıraktım. . Kötü yerlerde çalışmaya başladım. Kötü adamların içkisine meze oldum.

Ne zaman ayrılmak istediğimi söylesem, feci şekilde dövülüyordum.

Üç yılın ardından kesin olarak ayrılmak istedim oradan.

Kaçmaya çalıştım, hatta izimi kaybettirmeye çalıştım.

Müsaade etmediler.

Bıçaklandım. Çaresiz, tekrar çalışmaya başladım. Bir sözleşme yaptırmışlardı.

Bu anlaşmaya göre 4 yıl daha çalışacaktım. Çalıştım ve 4 yılın sonunda o kapıdan son kez çıktım. Kısacası işi bırakmama izin vermişlerdi.

Düzgün bir iş aramaya başladım. Büyük market zincirlerinden birine girdim.

Bir gün bir adam geldi oraya. Bir şey arıyordu, bulamamıştı.

Yardımcı oldum. Küçük kızıyla birlikteydi.

Çok hoş bir adamdı, hem kalbi hem de yüzü. Kalbinin güzelliğini nasıl hemen anladın dersen, artık erkeklerin iki sözünden düşüncelerini anlayabiliyorum.

Evine en yakın market burası olduğu için sık sık geliyormuş buraya. Karısı geçen sene vefat etmiş. Bir lisede matematik öğretmenliği yapıyormuş.

Zamanla arkadaş olduk. O beni arkadaşı olarak görüyordu.

Bir yıl geçti aradan.

Ben aşık olmuştum ona.

Bu arada ben 30 yaşındayım, o da 34 yaşında.

Açılmak istedim ona. Her şeyi anlatıp “beni kabul eder misin” diye sormak istedim.

Ablam engelledi beni. “Seninle zaten az olan bu ilişkisi de kesilir” dedi. Onu bir daha göremem diye korktum.

Bunun üzerinden üç yıl daha geçti. Üç yıldır saklıyorum hislerimi ve geçmişimi. Kızı 8 yaşına girdi. Abla diyor bana.

Üçümüz sinemaya gidiyoruz, dışarıda yemek yiyoruz.

Annesi olmak istiyorum onun, pek hak etmesem de.

Sizce artık açılmalı mıyım?

Her şeyi anlatsam soğur mu benden?

◊ Rumuz: Rüzgarın savurduğu

YANIT

Sevgili kızım, sana yardımcı olmayı çok isterim. Yaşadığın korkunç deneyimin seni ne kadar yaraladığını tahmin edebiliyorum. Ama her ne olursa olsun, bu yolu seçmemen gerektiğini düşünüyorum.

Ne yazık ki bazı kadınların zor durumda kaldıklarında kolaylıkla başvurdukları bir yol bu.

Kendini kurtarmayı başardığın için yine de seni kutluyorum. Düzgün bir işte, düzgün bir şekilde hayatını kazanman çok iyi. Keşke üniversiteyi bırakmasaydın, bugün meslek sahibi bir genç kadın olarak başarını dünya aleme gösterebilseydin.

Çünkü ifade tarzın, sözcüklerin, cümlelerin nice üniversite mezunundan çok daha iyi. Ama bana kalırsa hiçbir şey için geç değil, kendine daha iyi bir iş de bulabilirsin. Yeter ki kendine güven.

Yine de bugün artık mutlu olduğun için, bu mutluluğu yakalayabildiğin için gerçekten şanslısın diyebilirim. Ona açılmayı deneyebilirsin istersen.

Çünkü ister adına arkadaşlık de ister dostluk, sonuçta bu bir ilişki ve belki onun da sana açılmamak için farklı nedenleri vardır.

Gerçeği söylemeli misin, inan bilmiyorum. Genellikle insanların arkadaş bile olsalar, birbirlerine yalan söylememeleri gerektiğini savunurum. Ama bazen de susmanın daha iyi olabileceğini düşünüyorum.

Sonuçta susmak yalan söylemek değildir. Hele burada gerçeği karşı tarafın nasıl karşılayacağını kestiremeyince, insanın susmayı tercih etmesi ağır basıyor.

Eğer nasıl tepki vereceğini tahmin edemiyorsan bir süre daha hareketlerini analiz edebilirsin.