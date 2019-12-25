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Gürkan Dural

Gürkan Dural

gdural@dha.com.tr

Yalnızca burak kanatlandırdı

25 Aralık 2019

Bursaspor’un oyun planında kanat oyuncularının etkili rolü bulunmasına karşın, yeşil beyazlılar dilediği katkıyı yalnızca Burak Kapacak’tan alabildi. 20 yaşındaki genç oyuncu takımının asist lideri konumunda bulunurken, gol yükünü ise santrforlar sırtladı.

TFF 1’inci Lig’de bu sezona ‘şampiyonluk’ parolasıyla başlayan Bursaspor’da teknik direktör değişimi de yaşanırken, kanatların oyuna etkinliğinin oldukça az olduğu görüldü. Yeşil beyazlıların kanat oyuncularından yalnızca Burak Kapacak performansı ve skora katkı ile birlikte öne çıkarken, diğer isimler ise performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.

IGOR HEDEF TAHTASINDA

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı Igor, şu ana dek 8 lig maçında forma giymesine karşın herhangi bir gole katkı veremedi. Bir diğer isim Iasmin Latovlevici de performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Bunun yanında santrfor oyuncularına takımın hücum yönünde katkı sunması beklenen Özer Hurmacı ve Recep Aydın’ın da kariyerlerindeki performanslara kıyasla geride kalmaları sonrasında Bursaspor’un son maçlarda hücum etkinliği azaldı.

BURAK’TAN 5 ASİST

Bu sezon takım içerisinde en çarpıcı grafiğe imza atan isim ise Burak Kapacak oldu. 20 yaşındaki oyuncu, her ne kadar sakatlık da yaşasa da dönüşünde performansını daha da geliştirdi. Henüz ligde gol sevinci yaşayamamasına karşın asistleriyle öne çıkan Kapacak, şu ana dek 5 golün hazırlayıcısı oldu. Özellikle Boluspor, Keçiörengücü ve Adanaspor maçlarında üst üste asistler yapan genç oyuncu, takımının hücum oyununda etkin bir rol oynadı.

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