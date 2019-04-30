YAŞAMIN tüm ögelerini içerisinde barındıran sporu ele alırken, ana gayeyi her daim bütünleştiriciliği oluştu.
Biz, bu oyunu sevdiğimizde ‘başarı’ arzusunun her yol mubahtır anlayışına değil; aynı zamanda verdiği mesajlarla kitleleri harekete geçiren, dayanışmaya köprüler kuran ve ışık olan yönüne kapıldık.
Bu sayfalardan da yıllar süresince okuduğunuz sporun doğasına ait pek çok hikayeler ve gelişmeleri aktarırken, ‘haber alma’ özgürlüğünüz yanı sıra hayatlara dokunmak da esas noktayı oluşturdu.
Kentin en büyük marka değerlerinden Bursaspor’un yanı sıra, diğer branşlara da gerek yazılarımda, gerekse içeriklerde yer verilmesinin temelinde de bu yatıyordu; daha fazla kitleye yayabilmek.
Tabii, ‘futbol’ ile yatıp kalkan bir ülkede pek kolay da değil bu durum...
Ancak görüyoruz ki insanların yalnızca futbol etrafında değil, olimpik sporlara da ilgisi oldukça yükseliyor.
*
Bizlere de, bu noktada ön plana çıkan hayatları sizlere duyurmak kalıyor.
Bugün geldiğimiz noktada sporun hayata dokunan yönleriyle birlikte geride kalan her günün ardından, siz okuyucularımızla bütünleşerek daha da büyüdük, büyümeye de devam ediyoruz.
Zira şahsım adına şunu çok iyi biliyorum ki; Bursa kenti ve spor bir bütündür.
Bu bütünlük ise gücünü birlikte hareket edildiğinde gösterir.
Sizlerle birlikte nice sporun etrafında birleştiğimiz nice 15 yıllara...
Sporun etrafında birleştiğimiz nice 15 yıllara
YAŞAMIN tüm ögelerini içerisinde barındıran sporu ele alırken, ana gayeyi her daim bütünleştiriciliği oluştu.
Biz, bu oyunu sevdiğimizde ‘başarı’ arzusunun her yol mubahtır anlayışına değil; aynı zamanda verdiği mesajlarla kitleleri harekete geçiren, dayanışmaya köprüler kuran ve ışık olan yönüne kapıldık.
Bu sayfalardan da yıllar süresince okuduğunuz sporun doğasına ait pek çok hikayeler ve gelişmeleri aktarırken, ‘haber alma’ özgürlüğünüz yanı sıra hayatlara dokunmak da esas noktayı oluşturdu.
Kentin en büyük marka değerlerinden Bursaspor’un yanı sıra, diğer branşlara da gerek yazılarımda, gerekse içeriklerde yer verilmesinin temelinde de bu yatıyordu; daha fazla kitleye yayabilmek.
Tabii, ‘futbol’ ile yatıp kalkan bir ülkede pek kolay da değil bu durum...
Ancak görüyoruz ki insanların yalnızca futbol etrafında değil, olimpik sporlara da ilgisi oldukça yükseliyor.
*
Bizlere de, bu noktada ön plana çıkan hayatları sizlere duyurmak kalıyor.
Bugün geldiğimiz noktada sporun hayata dokunan yönleriyle birlikte geride kalan her günün ardından, siz okuyucularımızla bütünleşerek daha da büyüdük, büyümeye de devam ediyoruz.
Zira şahsım adına şunu çok iyi biliyorum ki; Bursa kenti ve spor bir bütündür.
Bu bütünlük ise gücünü birlikte hareket edildiğinde gösterir.
Sizlerle birlikte nice sporun etrafında birleştiğimiz nice 15 yıllara...