Spor kenti bursa

YENİ sezon Bursa sporu adına bir hayli ilginç olacak...
Bursaspor’un uzun bir aradan sonra bir alt ligde mücadele edecek olmasıyla itibar kaybeden şehir, basketbolda adından söz ettirecek.
Şehrin iki güzide ekibi TOFAŞ Spor Kulübü ile Bursaspor, her hafta bizlere basketbol heyecanı yaşatacak; hatta sezonun ilk maçında karşı karşıya gelerek bir şölen sunacak.
Kulağa ne güzel geliyor değil mi?
Yıllar yılı TOFAŞ’ın şampiyonluğunun ardından yeni bir yapılanmaya gitmesiyle birlikte şehrin basketbol heyecanını da yitirdiği konuşuluyordu.
*
Haklılardı da; yeniden ‘Süper’e çıkmasının ardından TOFAŞ’ın lig finali dahi oynayarak istikrarlı ivmesine rağmen belli maçları dışında salonun tamamen doluluğunu göremiyorduk.
Futbol ile yatıp kalkan bir şehir için basketbol üvey evlattı.
Şimdi ise roller değişti.
*
Bursaspor Basketbol’un ‘Süper’ olmasına giden yolda yeşil beyazlı renklere gönül verenler, yeşil sahaların dışında parkelerin de tribünlerini doldurdu.
Yıllar önce kurulan hayaller gerçekleşirken, Bursaspor taraftarının tribünlerde yer alacağını öngörmek pek de zor değil.
Geçtiğimiz sezon da sıklıkla şahitlik ettiğimiz kitle ile TOFAŞ’ın tarihi boyunca oluşturduğu ‘kemik’ basketbol kültürüne sahip kitlenin birleşiminde kazanan Bursa basketbolu olacak.
İki kulübün de birbirine olan sıcak davranışı ve basketbolun gelişmesi adına hamleleri de bu noktada umut verici.
Öte yandan Gemlik Basketbol’un da TBL’ye gelişi ile Finalspor’la beraber 1’inci Lig’de de Bursa’nın iki takımı olduğunu hatırlatalım...
İstanbul kulüplerinin hegemonyasında geçen ligde bu noktada Bursa bir başkaldırış şehri olabilir.
NESLİHAN YİĞİT GURUR YAŞATIYOR
FUTBOL, basketbol derken Bursa’nın sporcuları diğer branşlarda da kendini gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde bu sayfalardan demeçlerini okuduğunuz Nesilhan Yiğit, Nijerya’nın başkenti Lagos’ta yapılan Olimpiyat Elemeleri Puan Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları için böylelikle elini güçlendiren Neslihan, badmintonda ülkemizi temsil edecek tek aday olarak görünüyor.
Puanı itibariyle de oldukça önde olan başarılı sporcuyu Japonya’da izlemek Bursa adına da oldukça heyecanı verici olacak.
Badminton sporundaki milli oyuncuların da Bursa’da çalışmalarını sürdürdüğünü ve branşın altyapısının Bursa merkezli hale geldiğini de eklemek gerek.
Spor kenti bursa
Yeni sezon
YENİ sezon Bursa sporu adına bir hayli ilginç olacak...
Bursaspor’un uzun bir aradan sonra bir alt ligde mücadele edecek olmasıyla itibar kaybeden şehir, basketbolda adından söz ettirecek.
Şehrin iki güzide ekibi TOFAŞ Spor Kulübü ile Bursaspor, her hafta bizlere basketbol heyecanı yaşatacak; hatta sezonun ilk maçında karşı karşıya gelerek bir şölen sunacak.
Kulağa ne güzel geliyor değil mi?
Yıllar yılı TOFAŞ’ın şampiyonluğunun ardından yeni bir yapılanmaya gitmesiyle birlikte şehrin basketbol heyecanını da yitirdiği konuşuluyordu.
*
Haklılardı da; yeniden ‘Süper’e çıkmasının ardından TOFAŞ’ın lig finali dahi oynayarak istikrarlı ivmesine rağmen belli maçları dışında salonun tamamen doluluğunu göremiyorduk.
Futbol ile yatıp kalkan bir şehir için basketbol üvey evlattı.
Şimdi ise roller değişti.
*
Bursaspor Basketbol’un ‘Süper’ olmasına giden yolda yeşil beyazlı renklere gönül verenler, yeşil sahaların dışında parkelerin de tribünlerini doldurdu.
Yıllar önce kurulan hayaller gerçekleşirken, Bursaspor taraftarının tribünlerde yer alacağını öngörmek pek de zor değil.
Geçtiğimiz sezon da sıklıkla şahitlik ettiğimiz kitle ile TOFAŞ’ın tarihi boyunca oluşturduğu ‘kemik’ basketbol kültürüne sahip kitlenin birleşiminde kazanan Bursa basketbolu olacak.
İki kulübün de birbirine olan sıcak davranışı ve basketbolun gelişmesi adına hamleleri de bu noktada umut verici.
Öte yandan Gemlik Basketbol’un da TBL’ye gelişi ile Finalspor’la beraber 1’inci Lig’de de Bursa’nın iki takımı olduğunu hatırlatalım...
İstanbul kulüplerinin hegemonyasında geçen ligde bu noktada Bursa bir başkaldırış şehri olabilir.
NESLİHAN YİĞİT GURUR YAŞATIYOR
FUTBOL, basketbol derken Bursa’nın sporcuları diğer branşlarda da kendini gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde bu sayfalardan demeçlerini okuduğunuz Nesilhan Yiğit, Nijerya’nın başkenti Lagos’ta yapılan Olimpiyat Elemeleri Puan Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları için böylelikle elini güçlendiren Neslihan, badmintonda ülkemizi temsil edecek tek aday olarak görünüyor.
Puanı itibariyle de oldukça önde olan başarılı sporcuyu Japonya’da izlemek Bursa adına da oldukça heyecanı verici olacak.
Badminton sporundaki milli oyuncuların da Bursa’da çalışmalarını sürdürdüğünü ve branşın altyapısının Bursa merkezli hale geldiğini de eklemek gerek.