Şapka çıkartılır

Yazının sonunda söyleyeceğimizi en başta belirtelim; ‘Şapka çıkarılacak bir performans.’
ING Basketbol Ligi’nde TOFAŞ; ilk haftadaki mağlubiyetin ardından adeta kendine gelirken, ivmesini son olarak Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetiyle perçinledi.
Oldukça dar bir rotasyonda, son anlarda genç oyuncuların aldığı kısa süreleri saymazsak 8 oyuncunun maçın büyük bir bölümünde süre aldığı ve sakatlıklarla boğuştuğu bir anda geldi galibiyet...
Bir de hakem faciasıyla Başantrenör Orhun Ene’nin henüz ilk çeyrekte diskalifiyesi var.
İşte böyle bir ortamda TOFAŞ’ın emekçileri Samuel Mejia, Barış Ermiş ve deneyimiyle bu sezon kadroya dahil edilen Matthew Lojeski sahnede yer aldı.
Lojeski (34 yaşında) 32.57 dakika, Mejia (36 yaşında) 31.58 dakika, Barış Ermiş (34 yaşında) 18.49 dakika süre aldı.
Bu emektar üçlü, toplam skorun hemen hemen yarısını kaydederek 54 sayı attı.
Bunu; önceki hafta Fenerbahçe Beko’yu 64 sayıda tutmuş ve üst üste 4 galibiyetle buraya gelirken bu süreçte en fazla potasında 76 sayı görmüş rakibe karşı gerçekleştirdiklerini hatırlatmakta fayda var.
Oldukça sert ve dinamik bir basketbol oynayan sarı kırmızılılar karşısında Lojeski-Mejia-Barış üçlüsünün performansı gerçekten takdir edilesi...
Üstelik bunu sezon geneline yaymaları ise daha yüksek bir saygıyı uyandırıyor.
*
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın bu sezonki kadro kimyasında deneyimli oyuncularının oyuna direkt katkısı kilit noktayı oluşturuyor.
Fark yaratması beklenen genç oyuncular, henüz bu denli sorumluluk sahibi olarak kendini gösterememesi handikap yaratırken, bu açık deneyimli oyuncuların katkısıyla bir nebze kapatılıyor.
Bu noktada Berk Uğurlu’nun performansına da dikkat çekmek gerekiyor.
23 yaşındaki oyuncu maçı 18 sayı ile tamamlarken, ligde ilk kez çift hanelere ulaştı.
Geçtiğimiz hafta içerisindeki Lokomotiv Kuban maçında kıpırdanması da dikkate alındığında kendini yavaş yavaş bulmaya başladığını görüyoruz.
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın oyununda Berk’in özelinde genç oyuncuların katkısının ne denli olacağı da kritik öneme sahip.
Nasıl ki son maçlarda bu durum fark yaratıyorsa; Muhsin Yaşar ve sakatlığının ardından Berkan Durmaz’ın da bir an önce takıma adapte olması gerekiyor.
Zira klişe bir tabirle lig uzun maraton, bir de bu işin Avrupa’sı var.
Yoğun maç trafiğinde deneyimli oyunculardan tam randımanlı verim alınamayacağı aşikar; şayet oyunun yükselmesi gerekiyorsa bu noktada gençlerin neler yapacağı takımın bir anlamda konumunu belirleyecek.
*
Ve zorlu bir viraja giriliyor...
Afyon Belediyespor maçının ardından TOFAŞ Basketbol Takımı sırasıyla; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Japan ile evinde oynayacak, Darüşşafaka Tekfen deplasmanına gidecek ve evinde Pınar Karşıyaka’yı ağırlayacak.
Bu maçlar arasında yine iç sahada olmasına karşın Partizan ve Umana Reyer Venezia maçları var ki temsilcimiz, deplasmanda bu iki ekibe de kaybetti.
Yani bir anlamda dananın kuyruğu bu maçlarda kopacak ve gerek Avrupa, gerekse ligin ilk yarısında bu periyot TOFAŞ’ın yerini de belirleyecek.
O sebeple; Galatasaray Doğa Sigorta galibiyeti önemli ve şapka çıkarılacak performanslara dayalı bir galibiyet niteliğinde ancak bu durumun kimseyi yanıltmaması gerekiyor.
Şapka çıkartılır
Yazının sonunda söyleyeceğimizi en başta belirtelim; ‘Şapka çıkarılacak bir performans.’
ING Basketbol Ligi’nde TOFAŞ; ilk haftadaki mağlubiyetin ardından adeta kendine gelirken, ivmesini son olarak Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetiyle perçinledi.
Oldukça dar bir rotasyonda, son anlarda genç oyuncuların aldığı kısa süreleri saymazsak 8 oyuncunun maçın büyük bir bölümünde süre aldığı ve sakatlıklarla boğuştuğu bir anda geldi galibiyet...
Bir de hakem faciasıyla Başantrenör Orhun Ene’nin henüz ilk çeyrekte diskalifiyesi var.
İşte böyle bir ortamda TOFAŞ’ın emekçileri Samuel Mejia, Barış Ermiş ve deneyimiyle bu sezon kadroya dahil edilen Matthew Lojeski sahnede yer aldı.
Lojeski (34 yaşında) 32.57 dakika, Mejia (36 yaşında) 31.58 dakika, Barış Ermiş (34 yaşında) 18.49 dakika süre aldı.
Bu emektar üçlü, toplam skorun hemen hemen yarısını kaydederek 54 sayı attı.
Bunu; önceki hafta Fenerbahçe Beko’yu 64 sayıda tutmuş ve üst üste 4 galibiyetle buraya gelirken bu süreçte en fazla potasında 76 sayı görmüş rakibe karşı gerçekleştirdiklerini hatırlatmakta fayda var.
Oldukça sert ve dinamik bir basketbol oynayan sarı kırmızılılar karşısında Lojeski-Mejia-Barış üçlüsünün performansı gerçekten takdir edilesi...
Üstelik bunu sezon geneline yaymaları ise daha yüksek bir saygıyı uyandırıyor.
*
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın bu sezonki kadro kimyasında deneyimli oyuncularının oyuna direkt katkısı kilit noktayı oluşturuyor.
Fark yaratması beklenen genç oyuncular, henüz bu denli sorumluluk sahibi olarak kendini gösterememesi handikap yaratırken, bu açık deneyimli oyuncuların katkısıyla bir nebze kapatılıyor.
Bu noktada Berk Uğurlu’nun performansına da dikkat çekmek gerekiyor.
23 yaşındaki oyuncu maçı 18 sayı ile tamamlarken, ligde ilk kez çift hanelere ulaştı.
Geçtiğimiz hafta içerisindeki Lokomotiv Kuban maçında kıpırdanması da dikkate alındığında kendini yavaş yavaş bulmaya başladığını görüyoruz.
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın oyununda Berk’in özelinde genç oyuncuların katkısının ne denli olacağı da kritik öneme sahip.
Nasıl ki son maçlarda bu durum fark yaratıyorsa; Muhsin Yaşar ve sakatlığının ardından Berkan Durmaz’ın da bir an önce takıma adapte olması gerekiyor.
Zira klişe bir tabirle lig uzun maraton, bir de bu işin Avrupa’sı var.
Yoğun maç trafiğinde deneyimli oyunculardan tam randımanlı verim alınamayacağı aşikar; şayet oyunun yükselmesi gerekiyorsa bu noktada gençlerin neler yapacağı takımın bir anlamda konumunu belirleyecek.
*
Ve zorlu bir viraja giriliyor...
Afyon Belediyespor maçının ardından TOFAŞ Basketbol Takımı sırasıyla; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Japan ile evinde oynayacak, Darüşşafaka Tekfen deplasmanına gidecek ve evinde Pınar Karşıyaka’yı ağırlayacak.
Bu maçlar arasında yine iç sahada olmasına karşın Partizan ve Umana Reyer Venezia maçları var ki temsilcimiz, deplasmanda bu iki ekibe de kaybetti.
Yani bir anlamda dananın kuyruğu bu maçlarda kopacak ve gerek Avrupa, gerekse ligin ilk yarısında bu periyot TOFAŞ’ın yerini de belirleyecek.
O sebeple; Galatasaray Doğa Sigorta galibiyeti önemli ve şapka çıkarılacak performanslara dayalı bir galibiyet niteliğinde ancak bu durumun kimseyi yanıltmaması gerekiyor.