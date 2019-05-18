Neden mi buradayız

Bursaspor ligde kalma savaşı veriyor. Mevcut puan cetveline bakıldığında görünen durum bu; ancak bir de madalyanın görünmeyen yanı var. Hep birlikte bugün biraz bu yöne odaklanalım...
Spor Toto Süper Lig’de artık kader haftasına girildi. Bursaspor’un Göztepe karşısında alacağı sonuç, adeta sezonun kaderini belirleyecek. Böylesine önemli bir mücadelede, kapalı gişe oynanacak karşılaşma için şehir bütünüyle kenetlenirken, gözler son sözü söyleyecek futbolcularda olacak. Sezon genelinde iyi bir oyun ortaya koyan Bursa temsilcisinin bu duruma gelmesinde bazı faktörler etkili oldu. Önceliğini hücum performansının aldığı bu etkenlere göz gezdirince, Göztepe ile oynanacak kader maçının nasıl öneme sahip olduğunu anlamak pek de güç olmayacak.
EN FAZLA NET GOL POZİSYONU KAÇIRAN TAKIM
32 haftası geride kalan ligde Bursaspor, yalnızca 26 kez gol sevinci yaşarken 18 takım arasında en az rakip fileleri havalandıran ekip konumunda. Ligin en fazla gol pozisyonlarına giren ekiplerine baktığımızda ise Bursaspor’un ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 56 net gol pozisyonu kaçıran yeşil beyazlı oyuncular, aynı zamanda bu sezon yakaladığı gol pozisyonlarını cömertçe harcayan oyuncular olarak dikkat çekiyor. Bursaspor’un küme düştüğü 2003-04 sezonunu dahi 40 golle tamamladığını düşününce gol sayısının ciddiyetini daha fazla kavrıyoruz.
3 SANTRFOR SADECE 6 GOL ATABİLDİ!
Takımın en golcü ismi bir orta saha oyuncusu; Aytaç Kara. Aytaç, attığı 6 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Sezon başında ‘gol umudu’ olarak transfer edilen isimler ise hayal kırıklığı yarattı. Diafra Sakho ve Umut Nayir’in 3’er golü bulunurken, Kubilay Kanatsızkuş bu sezon Bursaspor formasıyla golle tanışamadı. Sezon başından bu yana ise 6 farklı santrfor oyuncusundan yeşil beyazlı ekibin aldığı gol katkısı sadece 6. Takımdan ayrılan Bogdan Stancu ve Tomas Necid forma giydiği süreleri boş geçerken; genç forvet Ali Akman süre şansı dahi bulamadı. Ali Akman’ın alt yaş gruplarında her hafta goller kaydettiğini hatırlatmakta da fayda var.
TİMSAH EN İYİ OYNADIĞI MAÇLARI KAZANAMADI
Bursaspor’un bu sezon, rakip kalede hücum etkinliğini artırdığı maçlara da bakacak olursak; bu tablo net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan Kasımpaşa maçında yeşil beyazlı oyuncular 24 kez kaleyi denedi. Bu rakam, sezon genelinde rekor olurken; sadece bu şutların 4’ü isabet buldu, neticesinde maç 2-1 kaybedildi. İkinci yarıda yine Bursa’daki Akhisarspor maçında ise çekilen 20 şuttan sadece 2’sinde isabet yakalandı. Golsüz sona eren maçta Bursaspor kritik 2 puan kaybetti. Bursaspor; evindeki Trabzonspor (0-1), Çaykur Rizespor (0-2), Fenerbahçe (1-1) ve Atiker Konyaspor (0-0) ile deplasmandaki BB Erzurumspor (2-0) maçlarında da yine sezonun en yüksek şut rakamlarına ulaşmasına karşın, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı.
TOPA SAHİP OLDU AMA PUANLARA SAHİP OLAMADI
Geride kalan ligdeki 32 maçın 19’unda ise Bursaspor rakiplerinden daha fazla topa sahip oldu, daha fazla topla oynadı. İşin tuhaf yanı; Bursa temsilcisi bu 19 maçın yalnızca 4’ünde galibiyete ulaştı. Üstelik orta sayısı, pas sayısı, şut asisti gibi pek çok parametrede de bu mücadelelerde rakiplerine üstünlük kurmasına karşın, bir türlü rakamlardaki bu üstünlüğünü tabelaya yansıtamadı. Üçüncü bölgeye kadar üretkenliğini, üstünlüğünü rakiplerine hissettiren Bursaspor, kale önüne geldiğinde ise bu yönlerini unuttu. Sonuçlar da kaçınılmaz oldu.
İLK 10’DA SANTRFOR OYUNCUSU YOK
Sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan daha sonrasında takımı Mesut Bakkal’a emanet eden Bursaspor’da en fazla forma giyen 10 oyuncu, toplamda 16 kez gol kaydetti. Burada dikkat çeken nokta ise en fazla süre alan ilk 10 oyuncu arasında herhangi bir santrfor oyuncusunun bulunmaması. Diafra Sakho en fazla forma giyen 12’nci, Umut Nayir ise 14’üncü oyuncu oldu. İleri hattaki bu istikrarsızlık, gol sorununa da etki yaptı. Sezon genelinde eleştirilen Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Allano Lima gibi isimler de en fazla forma giyen ilk 10 oyuncu arasında yer aldı.
SAHA DIŞI ETKENLER
İşin saha yönüne bakıldığında bu faktörler, Bursaspor’un bugünkü durumunda belirleyici etkenler oldu. Bir de işin saha dışı yönü var. Yaşanan mali kriz, sezon genelinde oyuncuların alacaklarının zamanında ödenmemesi, yönetim kanadının her seferinde mali destek çağrısı, son olarak gelen haciz işlemi ve hâlâ daha açıklanmayan kongre tarihi gibi pek çok etkenler de Bursaspor’un bugünkü durumuna doğrudan etki yaptı. Elbette sezon genelindeki hakem kararları da mevcut durumu tetikledi. Şimdi 2 maçlık yeni bir sezon başlıyor. Bursaspor’un neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.
Neden mi buradayız
Bursaspor ligde kalma savaşı veriyor. Mevcut puan cetveline bakıldığında görünen durum bu; ancak bir de madalyanın görünmeyen yanı var. Hep birlikte bugün biraz bu yöne odaklanalım...
Spor Toto Süper Lig’de artık kader haftasına girildi. Bursaspor’un Göztepe karşısında alacağı sonuç, adeta sezonun kaderini belirleyecek. Böylesine önemli bir mücadelede, kapalı gişe oynanacak karşılaşma için şehir bütünüyle kenetlenirken, gözler son sözü söyleyecek futbolcularda olacak. Sezon genelinde iyi bir oyun ortaya koyan Bursa temsilcisinin bu duruma gelmesinde bazı faktörler etkili oldu. Önceliğini hücum performansının aldığı bu etkenlere göz gezdirince, Göztepe ile oynanacak kader maçının nasıl öneme sahip olduğunu anlamak pek de güç olmayacak.
EN FAZLA NET GOL POZİSYONU KAÇIRAN TAKIM
32 haftası geride kalan ligde Bursaspor, yalnızca 26 kez gol sevinci yaşarken 18 takım arasında en az rakip fileleri havalandıran ekip konumunda. Ligin en fazla gol pozisyonlarına giren ekiplerine baktığımızda ise Bursaspor’un ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 56 net gol pozisyonu kaçıran yeşil beyazlı oyuncular, aynı zamanda bu sezon yakaladığı gol pozisyonlarını cömertçe harcayan oyuncular olarak dikkat çekiyor. Bursaspor’un küme düştüğü 2003-04 sezonunu dahi 40 golle tamamladığını düşününce gol sayısının ciddiyetini daha fazla kavrıyoruz.
3 SANTRFOR SADECE 6 GOL ATABİLDİ!
Takımın en golcü ismi bir orta saha oyuncusu; Aytaç Kara. Aytaç, attığı 6 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Sezon başında ‘gol umudu’ olarak transfer edilen isimler ise hayal kırıklığı yarattı. Diafra Sakho ve Umut Nayir’in 3’er golü bulunurken, Kubilay Kanatsızkuş bu sezon Bursaspor formasıyla golle tanışamadı. Sezon başından bu yana ise 6 farklı santrfor oyuncusundan yeşil beyazlı ekibin aldığı gol katkısı sadece 6. Takımdan ayrılan Bogdan Stancu ve Tomas Necid forma giydiği süreleri boş geçerken; genç forvet Ali Akman süre şansı dahi bulamadı. Ali Akman’ın alt yaş gruplarında her hafta goller kaydettiğini hatırlatmakta da fayda var.
TİMSAH EN İYİ OYNADIĞI MAÇLARI KAZANAMADI
Bursaspor’un bu sezon, rakip kalede hücum etkinliğini artırdığı maçlara da bakacak olursak; bu tablo net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan Kasımpaşa maçında yeşil beyazlı oyuncular 24 kez kaleyi denedi. Bu rakam, sezon genelinde rekor olurken; sadece bu şutların 4’ü isabet buldu, neticesinde maç 2-1 kaybedildi. İkinci yarıda yine Bursa’daki Akhisarspor maçında ise çekilen 20 şuttan sadece 2’sinde isabet yakalandı. Golsüz sona eren maçta Bursaspor kritik 2 puan kaybetti. Bursaspor; evindeki Trabzonspor (0-1), Çaykur Rizespor (0-2), Fenerbahçe (1-1) ve Atiker Konyaspor (0-0) ile deplasmandaki BB Erzurumspor (2-0) maçlarında da yine sezonun en yüksek şut rakamlarına ulaşmasına karşın, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı.
TOPA SAHİP OLDU AMA PUANLARA SAHİP OLAMADI
Geride kalan ligdeki 32 maçın 19’unda ise Bursaspor rakiplerinden daha fazla topa sahip oldu, daha fazla topla oynadı. İşin tuhaf yanı; Bursa temsilcisi bu 19 maçın yalnızca 4’ünde galibiyete ulaştı. Üstelik orta sayısı, pas sayısı, şut asisti gibi pek çok parametrede de bu mücadelelerde rakiplerine üstünlük kurmasına karşın, bir türlü rakamlardaki bu üstünlüğünü tabelaya yansıtamadı. Üçüncü bölgeye kadar üretkenliğini, üstünlüğünü rakiplerine hissettiren Bursaspor, kale önüne geldiğinde ise bu yönlerini unuttu. Sonuçlar da kaçınılmaz oldu.
İLK 10’DA SANTRFOR OYUNCUSU YOK
Sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan daha sonrasında takımı Mesut Bakkal’a emanet eden Bursaspor’da en fazla forma giyen 10 oyuncu, toplamda 16 kez gol kaydetti. Burada dikkat çeken nokta ise en fazla süre alan ilk 10 oyuncu arasında herhangi bir santrfor oyuncusunun bulunmaması. Diafra Sakho en fazla forma giyen 12’nci, Umut Nayir ise 14’üncü oyuncu oldu. İleri hattaki bu istikrarsızlık, gol sorununa da etki yaptı. Sezon genelinde eleştirilen Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Allano Lima gibi isimler de en fazla forma giyen ilk 10 oyuncu arasında yer aldı.
SAHA DIŞI ETKENLER
İşin saha yönüne bakıldığında bu faktörler, Bursaspor’un bugünkü durumunda belirleyici etkenler oldu. Bir de işin saha dışı yönü var. Yaşanan mali kriz, sezon genelinde oyuncuların alacaklarının zamanında ödenmemesi, yönetim kanadının her seferinde mali destek çağrısı, son olarak gelen haciz işlemi ve hâlâ daha açıklanmayan kongre tarihi gibi pek çok etkenler de Bursaspor’un bugünkü durumuna doğrudan etki yaptı. Elbette sezon genelindeki hakem kararları da mevcut durumu tetikledi. Şimdi 2 maçlık yeni bir sezon başlıyor. Bursaspor’un neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.