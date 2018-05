İnancı aşılamak

Takımın kimyası, deneme tahtasına dönen oyun şablonu, transferde atılan yanlış adımlar vs.

Ancak net bir şekilde görülen vardı ki, o da oyuncuların kendilerine olan inancını yitirmesiydi.

Bunu skor dezavantajına düştüğü pek çok maçta şahit olduk.

Kırılgan bir takım haline gelen Bursaspor, direnç göstermekte zorlanıyor hatta teslimiyetçi bir görüntü çiziyordu.

İtirazdan görülen kartları bile özler hale gelmiştik ki; sahada ne skora, ne de oyuna itiraz edecek pek fazla isme de rastlamıyorduk.

Ancak, bıçak kemiğe dayandığında işlerin değiştiğini gördük.

Mustafa Er’in başa getirilişi, belki bir kumardı yönetim için. Özellikle geçtiğimiz sezon benzer teknik adam değişiklikleriyle yapılan yanlışlar ortadayken…

Peki ne değişti?

Öncelikle Özlüce’de yüzler gülmeye başladı.

Takıma bir teknik adamdan ziyade, ‘ağabey’ sıfatıyla yaklaşan Mustafa Hoca, bir anda bulutlu havayı dağıtarak oyuncuların yeniden kenetlenmelerini sağladı.

Antrenmanlarda dahi, Le Guen’in görev süresince görmeye alışık olmadığımız derece keyifli, eğlenceli top çalışmalarına şahitlik ettik.

Tüm bunların bir meyvesi olacaktı elbet; o da Konyaspor maçıydı.

Sezon başından bu yana taraftar ile takım, ilk kez bu kadar güçlü bir şekilde tek vücut haline geldi.

İlk andan itibaren rakibe olan baskı, kısa sürede sonuçlarını verirken alınan galibiyetin değeri 3 puandan öteye, kendi gücünü keşfe döndü.

Son 10 dakikalık dilimde yaşanan panik havası bir kenara bırakıldığında, sahadaki her oyuncunun kendinden ve arzulu bir mücadele ortaya koyduğunu döndük.

Haftalardır beklenilen değişim, işte böyle geldi.

Bursasporlu oyuncular, armanın farkındaydı.

Elbette Mustafa Hoca’nın bu noktada emeği büyük. Hatta, şu kısa süreç içerisinde yaptığı takdire fazlasıyla şayan…

“Başkan adaylarının seçim kozu Mustafa Er olmalı” söylemlerine de pek sık rastlar haline geldik.

Ancak ayaklar da yere basmalı.

Zira camiaya baktığımızda sevincin zirvelerde, üzüntülerin ise diplerde yaşandığını görüyoruz.

Bugün Bursaspor, yeni bir değer kazandı; Mustafa Er.

Bundan sonrası içinse, yapılması gereken bu değerimize sahip çıkmak kadar, başarının yalnızca kazanılan 3 puandan ibaret olmadığını da görerek hareket etmek.