Destek bütünleştirir

Türk futbolunun genelinde finansal açıdan büyük bir değişim yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun da ciddi tedbirler aldığı süreçte kulüpler artık, ‘fuzuli’ harcamalara uzak durma mecburiyetinde...
Şüphesiz bu durumu en yakından soluyan takımların başında da Bursaspor geliyor.
Şampiyon-luk sonrası dönemden başlayarak, özellikle son 5 yılda tehlike sinyallerini veren mali kriz kulübün kapısından içeri girdi.
YENİ DÖNEMDE HATA PAYI KALMADI
Geçmişte yönetimsel bazda yapılan hatalardan ötürü, yeni süreçte hata payı neredeyse kalmadı.
Hal böyleyken; Bursaspor, son zamanlarda hiç olmadığı kadar destek kampanyalarına yöneldi.
Geçmiş yıllarda gördüğümüz söylemler, yavaş yavaş icraatlara yerini bırakırken, her statüden, tabakadan, yönetiminden taraftarına ve iş dünyasına uzanan yelpazede elini taşın altına koyması gerekiyor.
‘Yeniden Büyük Bursaspor’ hedefiyle çıkılan yolda, iş dünyası ilk kıvılcımı yakarak 216 bin forma desteğiyle 21.6 milyon liralık kaynak sağlayacak.
Başkan Mesut Mestan ve yönetim kurulunun da bu kampanyaya, ciddi oranlarda destek sağlayacağı bilgisi geldi.
TARAFTARA BÜYÜK FEDAKARLIK DÜŞÜYOR
Önümüzdekİ süreçlerde de çeşitli kesimlerden desteklerin süreceği ön görülüyor.
Dolayısıyla bu birlikteliğin en güçlü halkası olan taraftara da önemli bir fedakarlık görevi düşüyor.
TFF 1’inci Lig’de mücadelenin ardından her birimiz, maçlardaki taraftar sayısının düşüklüğünün zannederim farkındayızdır.
Özellikle taraftarıyla bütünleştiği zamanlarda başarıya ulaşan Bursaspor’un ilk yarıda oynadığı maçların önemli bir kısmında tribündeki taraftarın sayısı 10 bini dahi geçmekte zorlandı.
Bu destek kampanyaları, taraftarın da yeniden tribünlere dönmesi, takımla bütünleşmesi ve bu yükseliş hareketinde önemli rol oynaması açısından fırsat niteliği taşıyor.
HER DESTEK ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLACAK
Şüphesız ki bu durum bizlere Bursaspor’un her kesiminin kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor.
Nasıl ki, sportif açıdan kurtuluşun formülü Vakıfköy’de aranıyorsa; kulübün yeniden yükselişindeki formül de camia içerisindeki birliktelikte yatıyor.
Azı çoğu farketmeksizin her bir destek, kulübün ‘Yeniden Zirveye’ anlayışında önemli bir güç olacak.
Bunun için her ne kadar önceki yönetimlerden kaynaklı güvensizlik ortamı oluşsa da, bundan sonraki süreç için güven duymaktan da başka bir seçenek yok;
Zira, destek adımları atılmadığı takdirde kulüp gün geçtikçe daha da kara bulutların içerisine sürüklenecek.
BAŞARI EMEĞİ BULANAN HERKESİN OLACAK
Dernek statüsündeki kulüplerin görünmeyen sahiplerinin taraftar olduğunu da düşünecek olursak, bu destekler aynı zamanda kulüpteki bütünleşmenin de bir ön ayağı olabilir.
Oldukça romantik bir bakış açısı ancak, Bursaspor’un geçmiş zamanlardaki birlikteliğini anımsarsak, bu pek de imkansız görünmüyor.
Şunu da unutmayalım ki; bu noktadan itibaren, elde edilecek olan her bir başarı, teknik adam, oyuncu, yönetim, taraftar ekseninde tek bir noktaya bağlı değil, emeği bulunan herkesin olacak.
Bir nevi, anka kuşu misali Bursaspor’un mali açıdan yeniden doğmasına katkı sunulacak.
AKILLI BİR MALİ PLANLA YÜKSELİŞ
Elbette bu desteğin ardından tablonun hemen toz pembeye döneceğini de belirtmek yanlış olur, sonraki adımda yöneticilere büyük iş düşüyor.
Mali açıdan akıllı bir planlama ile birlikte elde edilecek sportif başarılar, kulübün yeniden yükselişini sağlayacaktır.
Sıklıkla ifade edilen sloganda olduğu gibi;
“Sen, ben yok, Bursaspor var.”
Destek bütünleştirir
Türk futbolunun genelinde finansal açıdan büyük bir değişim yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun da ciddi tedbirler aldığı süreçte kulüpler artık, ‘fuzuli’ harcamalara uzak durma mecburiyetinde...
Şüphesiz bu durumu en yakından soluyan takımların başında da Bursaspor geliyor.
Şampiyon-luk sonrası dönemden başlayarak, özellikle son 5 yılda tehlike sinyallerini veren mali kriz kulübün kapısından içeri girdi.
YENİ DÖNEMDE HATA PAYI KALMADI
Geçmişte yönetimsel bazda yapılan hatalardan ötürü, yeni süreçte hata payı neredeyse kalmadı.
Hal böyleyken; Bursaspor, son zamanlarda hiç olmadığı kadar destek kampanyalarına yöneldi.
Geçmiş yıllarda gördüğümüz söylemler, yavaş yavaş icraatlara yerini bırakırken, her statüden, tabakadan, yönetiminden taraftarına ve iş dünyasına uzanan yelpazede elini taşın altına koyması gerekiyor.
‘Yeniden Büyük Bursaspor’ hedefiyle çıkılan yolda, iş dünyası ilk kıvılcımı yakarak 216 bin forma desteğiyle 21.6 milyon liralık kaynak sağlayacak.
Başkan Mesut Mestan ve yönetim kurulunun da bu kampanyaya, ciddi oranlarda destek sağlayacağı bilgisi geldi.
TARAFTARA BÜYÜK FEDAKARLIK DÜŞÜYOR
Önümüzdekİ süreçlerde de çeşitli kesimlerden desteklerin süreceği ön görülüyor.
Dolayısıyla bu birlikteliğin en güçlü halkası olan taraftara da önemli bir fedakarlık görevi düşüyor.
TFF 1’inci Lig’de mücadelenin ardından her birimiz, maçlardaki taraftar sayısının düşüklüğünün zannederim farkındayızdır.
Özellikle taraftarıyla bütünleştiği zamanlarda başarıya ulaşan Bursaspor’un ilk yarıda oynadığı maçların önemli bir kısmında tribündeki taraftarın sayısı 10 bini dahi geçmekte zorlandı.
Bu destek kampanyaları, taraftarın da yeniden tribünlere dönmesi, takımla bütünleşmesi ve bu yükseliş hareketinde önemli rol oynaması açısından fırsat niteliği taşıyor.
HER DESTEK ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLACAK
Şüphesız ki bu durum bizlere Bursaspor’un her kesiminin kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor.
Nasıl ki, sportif açıdan kurtuluşun formülü Vakıfköy’de aranıyorsa; kulübün yeniden yükselişindeki formül de camia içerisindeki birliktelikte yatıyor.
Azı çoğu farketmeksizin her bir destek, kulübün ‘Yeniden Zirveye’ anlayışında önemli bir güç olacak.
Bunun için her ne kadar önceki yönetimlerden kaynaklı güvensizlik ortamı oluşsa da, bundan sonraki süreç için güven duymaktan da başka bir seçenek yok;
Zira, destek adımları atılmadığı takdirde kulüp gün geçtikçe daha da kara bulutların içerisine sürüklenecek.
BAŞARI EMEĞİ BULANAN HERKESİN OLACAK
Dernek statüsündeki kulüplerin görünmeyen sahiplerinin taraftar olduğunu da düşünecek olursak, bu destekler aynı zamanda kulüpteki bütünleşmenin de bir ön ayağı olabilir.
Oldukça romantik bir bakış açısı ancak, Bursaspor’un geçmiş zamanlardaki birlikteliğini anımsarsak, bu pek de imkansız görünmüyor.
Şunu da unutmayalım ki; bu noktadan itibaren, elde edilecek olan her bir başarı, teknik adam, oyuncu, yönetim, taraftar ekseninde tek bir noktaya bağlı değil, emeği bulunan herkesin olacak.
Bir nevi, anka kuşu misali Bursaspor’un mali açıdan yeniden doğmasına katkı sunulacak.
AKILLI BİR MALİ PLANLA YÜKSELİŞ
Elbette bu desteğin ardından tablonun hemen toz pembeye döneceğini de belirtmek yanlış olur, sonraki adımda yöneticilere büyük iş düşüyor.
Mali açıdan akıllı bir planlama ile birlikte elde edilecek sportif başarılar, kulübün yeniden yükselişini sağlayacaktır.
Sıklıkla ifade edilen sloganda olduğu gibi;
“Sen, ben yok, Bursaspor var.”