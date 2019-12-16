Bir galibiyetten fazlası

Sezona 4 maçta 3 galibiyetle başlayan Frutti Extra Bursaspor, bir anda gözleri üzerine çekmişti.
Ancak ilerleyen zaman dilimiyle birlikte ligin de sertliği artarken, son haftalarda gelen Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom yenilgileri, bu enerji ritminin sekteye uğramasına yol açtı.
Böyle bir durumda çıktığı Bahçeşehir Koleji maçında galibiyetten başka düşüncesi olmayan Potanın Timsahları, son saniyelere dek başa baş geçen mücadelede Chris Jones’un ellerinden yeniden hayat buldu.
*
Bir mesaj niteliği taşıyan maçta, önceki karşılaşmalara kıyasla nispeten daha az seyirci olmasına karşın, bir şekilde takım tribünle bütünleşerek, hakem faktörüne de karşın galibiyete uzandı.
Şayet Frutti Extra Bursaspor, ‘Bu ligde ben var olacağım’ diyorsa bu mücadelelerden elde edeceği galibiyetler, rotasını en keskin biçimde çizecek.
Zira ligin ilk 4 sırasındaki ekipleri bir kenara koyarsak; her bir takım, iç ya da dış saha fark etmeksizin rakibine oldukça zorluklar çıkaracak nitelikte.
Bursa ekibinin, alt basamaklarında yer alan Gaziantep ve Türk Telekom’a farklı mağlup olması da bunun göstergesi...
Motivasyon, takımlar için çok önemli bir itici güç.
*
Play-Off’a kalma mücadelesi veren ekipler adına; lig her ne kadar uzun bir maraton olsa da, bu takımların geleceği küçük nüanslara bağlı bir şekilde seyrini sürdürecek.
O sebeple Bahçeşehir Koleji karşısında alınan galibiyet; hem son günlerde camiaya duyulan güvenin sekteye uğramasına bir cevap niteliğinde, hem de hedef maçlarından sağlam çıkabilme anlamı taşıyor.
Önceki iki maçta galibiyetler gelseydi farklı bir durumdan bahsediyor olacaktık ancak mevcut durum da umut vaad ediyor.
Frutti Extra Bursaspor’un, gösterdiği bu ivme ile birlikte ‘lige yeni çıkan takım’ nitelemesini de geride bıraktığını görebiliyoruz.
*
Son transfer Gian Louis Clavell Lopez’in gelişi de buna göstergelerden.
Porto Riko ile Dünya Kupası oynamış, NBA’de Dallas Mavericks geçmişi olan deneyimli oyuncu, ayağının tozuyla çıktığı maçı 18 sayı ile tamamladı.
Yerlilerin çok fazla rolü sahiplenemediği bu süreçte yabancıların skorerliğiyle ayakta duran bir takım için, Lopez’in katkısı takımın gidişatını da bir nevi belirleyecek.
Şimdi sırada Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanı var.
Ardından Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ve Fenerbahçe Beko maçlarıyla ilk yarı noktalanacak.
Kazanılır, kaybedilir ancak Frutti Extra Bursaspor’un bu yaktığı umut ışığını sürdürmesi gerekiyor.
Bu ritim de kaybolmadığı sürece sezon sonunda Play-Off hedefi, çok da uzak olmayacaktır.
Bir galibiyetten fazlası
Sezona 4 maçta 3 galibiyetle başlayan Frutti Extra Bursaspor, bir anda gözleri üzerine çekmişti.
Ancak ilerleyen zaman dilimiyle birlikte ligin de sertliği artarken, son haftalarda gelen Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom yenilgileri, bu enerji ritminin sekteye uğramasına yol açtı.
Böyle bir durumda çıktığı Bahçeşehir Koleji maçında galibiyetten başka düşüncesi olmayan Potanın Timsahları, son saniyelere dek başa baş geçen mücadelede Chris Jones’un ellerinden yeniden hayat buldu.
*
Bir mesaj niteliği taşıyan maçta, önceki karşılaşmalara kıyasla nispeten daha az seyirci olmasına karşın, bir şekilde takım tribünle bütünleşerek, hakem faktörüne de karşın galibiyete uzandı.
Şayet Frutti Extra Bursaspor, ‘Bu ligde ben var olacağım’ diyorsa bu mücadelelerden elde edeceği galibiyetler, rotasını en keskin biçimde çizecek.
Zira ligin ilk 4 sırasındaki ekipleri bir kenara koyarsak; her bir takım, iç ya da dış saha fark etmeksizin rakibine oldukça zorluklar çıkaracak nitelikte.
Bursa ekibinin, alt basamaklarında yer alan Gaziantep ve Türk Telekom’a farklı mağlup olması da bunun göstergesi...
Motivasyon, takımlar için çok önemli bir itici güç.
*
Play-Off’a kalma mücadelesi veren ekipler adına; lig her ne kadar uzun bir maraton olsa da, bu takımların geleceği küçük nüanslara bağlı bir şekilde seyrini sürdürecek.
O sebeple Bahçeşehir Koleji karşısında alınan galibiyet; hem son günlerde camiaya duyulan güvenin sekteye uğramasına bir cevap niteliğinde, hem de hedef maçlarından sağlam çıkabilme anlamı taşıyor.
Önceki iki maçta galibiyetler gelseydi farklı bir durumdan bahsediyor olacaktık ancak mevcut durum da umut vaad ediyor.
Frutti Extra Bursaspor’un, gösterdiği bu ivme ile birlikte ‘lige yeni çıkan takım’ nitelemesini de geride bıraktığını görebiliyoruz.
*
Son transfer Gian Louis Clavell Lopez’in gelişi de buna göstergelerden.
Porto Riko ile Dünya Kupası oynamış, NBA’de Dallas Mavericks geçmişi olan deneyimli oyuncu, ayağının tozuyla çıktığı maçı 18 sayı ile tamamladı.
Yerlilerin çok fazla rolü sahiplenemediği bu süreçte yabancıların skorerliğiyle ayakta duran bir takım için, Lopez’in katkısı takımın gidişatını da bir nevi belirleyecek.
Şimdi sırada Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanı var.
Ardından Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ve Fenerbahçe Beko maçlarıyla ilk yarı noktalanacak.
Kazanılır, kaybedilir ancak Frutti Extra Bursaspor’un bu yaktığı umut ışığını sürdürmesi gerekiyor.
Bu ritim de kaybolmadığı sürece sezon sonunda Play-Off hedefi, çok da uzak olmayacaktır.