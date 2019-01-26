Bıçak kemiğe dayanınca...

BURSASPOR için sezon başından itibaren vurguladığımız nokta mücadeleydi; nitekim Fenerbahçe maçının ikinci yarısında buna hep birlikte şahitlik ettik.
Daha fazla isteyen, daha fazla rakip alanda baskı yapan ve sonucunda ise pozisyonlar yaratan bir takım vardı sahada.
Ancak bir de madalyonun öbür yüzü var…
Her ne kadar son dakika gelen gol, bu mücadelenin meyvesini oluştursa da oyunun 90 dakikasına yayılmasında güçlük yaşandığı aşikar.
Baktığımızda gollerin en çok geldiği zaman diliminin son çeyrek dilim olması takım içerisindeki kondisyonun ne denli güçlü olduğunu gösterirken, bu güce sahip bir ekibin mücadelesini 90 dakikaya yaymakta zorluk yaşaması akıllarda soru işareti bırakıyor.
Birkaç maç özelinde bu durumu Bursaspor’un üçüncü bölgedeki etkinliği açısından mercek altına alacak olursak; Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarının hemen başlarında gelen golün ardından Bursaspor’un üçüncü bölgedeki etkinliğinin yüzde 19.3’ten yüzde 24.1’e yükseldiğini görüyoruz.
Trabzonspor mücadelesinde ise yarım saati aşkın bir süre maçın geride gitmesinin ardından 87’de Lima’nın attığı gole dek olan süreçte bu rakam yüzde 24.9’dan 27.6’ya seviyelerine çıkmış durumda.
Geride götürülen Teleset Mobilya Akhisarspor, Kasımpaşa maçlarının ardından son olarak Fenerbahçe karşısında da bu durum net bir şekilde görüldü.
Sarı lacivertlilerin ceza alanı bölgesinde yüzde 22.7 ile ilk yarıda pozisyon bulmaya çalışan Bursaspor, ikinci yarıda bunu yüzde 32.2 seviyesine yükselterek hücumunu zenginleştirdi, çabalarının bir sonucu olarak da son anlarda gol geldi.
Bunun etrafında düşünecek olursak...
Geriye düştüğünde reaksiyon noktasında sıkıntı yaşamayan Bursaspor’un, oyun ve mücadelesini karşılaşmanın tamamına yayması gerekiyor.
Tıpkı Samet Aybaba’nın da geçtiğimiz günlerde ifade ettiği üzere…
Aksi halde oyun içerisinde değişen dengelere dayalı bir istikrarsızlık, ilerleyen haftalarda Bursaspor’a tehlike yaratacaktır.
Ligin en çok berabere kalan takımı olmasını da bir yönüyle zannederim buna bağlayabiliriz.
Bugün oynanacak karşılaşmada ise İstikbal Mobilya Kayserispor gibi dirençli bir ekibe karşı yeşil beyazlıların mücadele düzeyini kaç dakikaya yayabildiğini göreceğiz.
Bıçak kemiğe dayanınca...
BURSASPOR için sezon başından itibaren vurguladığımız nokta mücadeleydi; nitekim Fenerbahçe maçının ikinci yarısında buna hep birlikte şahitlik ettik.
Daha fazla isteyen, daha fazla rakip alanda baskı yapan ve sonucunda ise pozisyonlar yaratan bir takım vardı sahada.
Ancak bir de madalyonun öbür yüzü var…
Her ne kadar son dakika gelen gol, bu mücadelenin meyvesini oluştursa da oyunun 90 dakikasına yayılmasında güçlük yaşandığı aşikar.
Baktığımızda gollerin en çok geldiği zaman diliminin son çeyrek dilim olması takım içerisindeki kondisyonun ne denli güçlü olduğunu gösterirken, bu güce sahip bir ekibin mücadelesini 90 dakikaya yaymakta zorluk yaşaması akıllarda soru işareti bırakıyor.
Birkaç maç özelinde bu durumu Bursaspor’un üçüncü bölgedeki etkinliği açısından mercek altına alacak olursak; Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarının hemen başlarında gelen golün ardından Bursaspor’un üçüncü bölgedeki etkinliğinin yüzde 19.3’ten yüzde 24.1’e yükseldiğini görüyoruz.
Trabzonspor mücadelesinde ise yarım saati aşkın bir süre maçın geride gitmesinin ardından 87’de Lima’nın attığı gole dek olan süreçte bu rakam yüzde 24.9’dan 27.6’ya seviyelerine çıkmış durumda.
Geride götürülen Teleset Mobilya Akhisarspor, Kasımpaşa maçlarının ardından son olarak Fenerbahçe karşısında da bu durum net bir şekilde görüldü.
Sarı lacivertlilerin ceza alanı bölgesinde yüzde 22.7 ile ilk yarıda pozisyon bulmaya çalışan Bursaspor, ikinci yarıda bunu yüzde 32.2 seviyesine yükselterek hücumunu zenginleştirdi, çabalarının bir sonucu olarak da son anlarda gol geldi.
Bunun etrafında düşünecek olursak...
Geriye düştüğünde reaksiyon noktasında sıkıntı yaşamayan Bursaspor’un, oyun ve mücadelesini karşılaşmanın tamamına yayması gerekiyor.
Tıpkı Samet Aybaba’nın da geçtiğimiz günlerde ifade ettiği üzere…
Aksi halde oyun içerisinde değişen dengelere dayalı bir istikrarsızlık, ilerleyen haftalarda Bursaspor’a tehlike yaratacaktır.
Ligin en çok berabere kalan takımı olmasını da bir yönüyle zannederim buna bağlayabiliriz.
Bugün oynanacak karşılaşmada ise İstikbal Mobilya Kayserispor gibi dirençli bir ekibe karşı yeşil beyazlıların mücadele düzeyini kaç dakikaya yayabildiğini göreceğiz.