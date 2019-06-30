Beğenilmiyor ama kapılıyor

Transfer döneminde hareketlilik başladı…
Bursaspor’un Süper Lig’e vedasıyla birlikte birçok oyuncu ile yollar ayrıldı.
Stephane Badji’ye kadar olan süreçte, geçtiğimiz sezonun ardından takımdan ayrılan oyuncu sayısı 11’e çıktı.
Bu isimlerin 5’inin kiralık olması, Furkan Soyalp ve Iasmin Latovlevici’ye yeni sözleşmelerin sunulmaması, Jires Kembo’nun önceden gözden çıkarılması derken, yaprak dökümünün bir hayli fazla olacağı aşikardı.
EN AZ 4 OYUNCU DAHA GİDECEK
Bu rakam önümüzdeki günlerde daha da yükselecek…
Futbolcuların alacakları, pek çoğunun Süper Lig hedefi gibi etkenlerden ötürü, en az 4 oyuncuya daha veda edilecek.
Elbette kadro boş kalmayacak; transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni isimler kadroya dahil edilecek.
Bir nevi Bursaspor, gönderdiği oyuncu kadar aynı zamanda oyuncu kadrosuna katacak.
YÖNETİMİN KARARI NE OLACAK?
Teknik heyetin belirsizliğinden ötürü kimlerin geleceği, nelerin düşünüldüğünü konuşmak için henüz erken olsa da, yaşanan gelişmeler gösteriyor ki Bursaspor, köklü bir değişimden geçecek.
Ana düşünce Bursaspor geleneklerini koruyarak, gençlere daha fazla süre tanımak mı; yoksa tecrübeli, 1’inci Lig’de kendini kanıtlamış oyunculara yönelip başarı odaklı bir yıl geçirmek mi?
Bunu yönetimin ve yeni teknik heyetin kararları belirleyecek.
YEDEK KULÜBESİNE MAHKUM AMA ‘GÖZDE’
Dikkat çekmek istediğim nokta ise hemen hemen Bursaspor’un ilk 11’inde sıklıkla forma şansı bulan isimlerin, pek çok kulüple anılması…
Tribünlerden tepkiler gören, eleştiri okları hedefi olan, hatta performansı nedeniyle yedek kulübesine mahkum kalan isimlerin, Türkiye’nin üst düzey kulüpleriyle anlaşması size de ilginç gelmiyor mu?
Bu pek rastladığımız türden bir durum değil…
EN İDDİALI TAKIMLARA GİTTİLER
Bakınız; sezon boyunca 13 lig maçında görev alan ancak hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Furkan Soyalp, şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir ile 5 yıllık kontrat imzalıyor.
Sıkça eleştirilen, hatta bir dönem performansı nedeniyle tribünlerden ağır tepki alan Yusuf Erdoğan, şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile anlaşıyor.
Badji’nin yalnızca yurt içi değil, yurt dışından da pek çok talibi oluyor ve Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermiş Ludogorets’e gidiyor.
YÖNETİMSEL SIKINTI SAHAYA YANSIDI
Futbolculara bu denli ilginin olması ise tesadüf değil…
Bursaspor Kulübü geçtiğimiz sezon, kağıt üzerinde ligi ilk 10’da bitirebilecek bir kadroya sahipti.
Yönetimsel bazda yaşanan sıkıntılar kendisini yeşil sahalarda da gösterdi; Bursaspor, saha içerisinde bir türlü takım kimliğini yakalayamadı. Bu durumun bireysel performansı da etkilemesi, pek çok oyuncunun sahip olduğu potansiyelin daha da altında görünmesine yol açtı.
SORUN FUTBOLCU PERFORMANSI DEĞİLDİ
Dolayısıyla bu transfer dönemi de gösteriyor ki; Bursaspor’da sorun yalnızca futbolcu performansı değildi, genel açıdan camiada birlik ve beraberliğin oluşamaması, teknik heyet yetersizliği de etkili oldu.
Hal böyleyken; Bursasporlu oyuncuların ismi, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşmış takımlar ile anılmaya başlandı.
Zira transfer artık, mevcut potansiyele yönelik değil; o potansiyeli ortaya çıkarmaya yöneldi.
ÇIKARILMASI GEREKEN DERS: TAKIM OLMA BİLİNCİ
Bugünlerde birçok oyuncu için risk faktörü oldukça düşük tutulmaya çalışılsa da; oyuncu tercihlerinde ortak noktaları elde ettiği tecrübe ve sahip olduğu potansiyel.
Bu açıdan yeni sezon için çıkarılması gereken derslerden en önemlisini, isim ve performanstan ziyade takım olma bilinci oluşturuyor.
Ancak bu gerçekleştiğinde başarı geliyor, bu gerçekleştiğinde tribünler doluyor.
YENİ YÖNETİM KARARLI BİR YOL İZLEMELİ
Kadro yapılandırmasındaki plansızlıkta, artık yeni yönetimin acil ancak kararlı bir yol izlemesi gerekiyor.
Çift hanelere ulaşacak oyuncu transferlerinde takım olma özelliğini kazandırmak için, sürecin en hızlı geride bırakılacağı oyunculara yönelmek; sahip oldukları yeteneklerden ziyade daha önemli.
Şunu da unutmadan söylemekte yarar var;
Bursaspor, kendi şehrinin çocuklarıyla ayağa kalkacak.
Beğenilmiyor ama kapılıyor
Transfer döneminde hareketlilik başladı…
Bursaspor’un Süper Lig’e vedasıyla birlikte birçok oyuncu ile yollar ayrıldı.
Stephane Badji’ye kadar olan süreçte, geçtiğimiz sezonun ardından takımdan ayrılan oyuncu sayısı 11’e çıktı.
Bu isimlerin 5’inin kiralık olması, Furkan Soyalp ve Iasmin Latovlevici’ye yeni sözleşmelerin sunulmaması, Jires Kembo’nun önceden gözden çıkarılması derken, yaprak dökümünün bir hayli fazla olacağı aşikardı.
EN AZ 4 OYUNCU DAHA GİDECEK
Bu rakam önümüzdeki günlerde daha da yükselecek…
Futbolcuların alacakları, pek çoğunun Süper Lig hedefi gibi etkenlerden ötürü, en az 4 oyuncuya daha veda edilecek.
Elbette kadro boş kalmayacak; transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni isimler kadroya dahil edilecek.
Bir nevi Bursaspor, gönderdiği oyuncu kadar aynı zamanda oyuncu kadrosuna katacak.
YÖNETİMİN KARARI NE OLACAK?
Teknik heyetin belirsizliğinden ötürü kimlerin geleceği, nelerin düşünüldüğünü konuşmak için henüz erken olsa da, yaşanan gelişmeler gösteriyor ki Bursaspor, köklü bir değişimden geçecek.
Ana düşünce Bursaspor geleneklerini koruyarak, gençlere daha fazla süre tanımak mı; yoksa tecrübeli, 1’inci Lig’de kendini kanıtlamış oyunculara yönelip başarı odaklı bir yıl geçirmek mi?
Bunu yönetimin ve yeni teknik heyetin kararları belirleyecek.
YEDEK KULÜBESİNE MAHKUM AMA ‘GÖZDE’
Dikkat çekmek istediğim nokta ise hemen hemen Bursaspor’un ilk 11’inde sıklıkla forma şansı bulan isimlerin, pek çok kulüple anılması…
Tribünlerden tepkiler gören, eleştiri okları hedefi olan, hatta performansı nedeniyle yedek kulübesine mahkum kalan isimlerin, Türkiye’nin üst düzey kulüpleriyle anlaşması size de ilginç gelmiyor mu?
Bu pek rastladığımız türden bir durum değil…
EN İDDİALI TAKIMLARA GİTTİLER
Bakınız; sezon boyunca 13 lig maçında görev alan ancak hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Furkan Soyalp, şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir ile 5 yıllık kontrat imzalıyor.
Sıkça eleştirilen, hatta bir dönem performansı nedeniyle tribünlerden ağır tepki alan Yusuf Erdoğan, şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile anlaşıyor.
Badji’nin yalnızca yurt içi değil, yurt dışından da pek çok talibi oluyor ve Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermiş Ludogorets’e gidiyor.
YÖNETİMSEL SIKINTI SAHAYA YANSIDI
Futbolculara bu denli ilginin olması ise tesadüf değil…
Bursaspor Kulübü geçtiğimiz sezon, kağıt üzerinde ligi ilk 10’da bitirebilecek bir kadroya sahipti.
Yönetimsel bazda yaşanan sıkıntılar kendisini yeşil sahalarda da gösterdi; Bursaspor, saha içerisinde bir türlü takım kimliğini yakalayamadı. Bu durumun bireysel performansı da etkilemesi, pek çok oyuncunun sahip olduğu potansiyelin daha da altında görünmesine yol açtı.
SORUN FUTBOLCU PERFORMANSI DEĞİLDİ
Dolayısıyla bu transfer dönemi de gösteriyor ki; Bursaspor’da sorun yalnızca futbolcu performansı değildi, genel açıdan camiada birlik ve beraberliğin oluşamaması, teknik heyet yetersizliği de etkili oldu.
Hal böyleyken; Bursasporlu oyuncuların ismi, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşmış takımlar ile anılmaya başlandı.
Zira transfer artık, mevcut potansiyele yönelik değil; o potansiyeli ortaya çıkarmaya yöneldi.
ÇIKARILMASI GEREKEN DERS: TAKIM OLMA BİLİNCİ
Bugünlerde birçok oyuncu için risk faktörü oldukça düşük tutulmaya çalışılsa da; oyuncu tercihlerinde ortak noktaları elde ettiği tecrübe ve sahip olduğu potansiyel.
Bu açıdan yeni sezon için çıkarılması gereken derslerden en önemlisini, isim ve performanstan ziyade takım olma bilinci oluşturuyor.
Ancak bu gerçekleştiğinde başarı geliyor, bu gerçekleştiğinde tribünler doluyor.
YENİ YÖNETİM KARARLI BİR YOL İZLEMELİ
Kadro yapılandırmasındaki plansızlıkta, artık yeni yönetimin acil ancak kararlı bir yol izlemesi gerekiyor.
Çift hanelere ulaşacak oyuncu transferlerinde takım olma özelliğini kazandırmak için, sürecin en hızlı geride bırakılacağı oyunculara yönelmek; sahip oldukları yeteneklerden ziyade daha önemli.
Şunu da unutmadan söylemekte yarar var;
Bursaspor, kendi şehrinin çocuklarıyla ayağa kalkacak.