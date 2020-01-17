Avrupa'da liderlik

Elbette henüz iki hafta geride kaldı ancak bu sözler, EuroCup serüveninde ilk kez Son 16 Turu’nda mücadele veren TOFAŞ ve ülke adına oldukça gurur verici.
Özellikle de birçok eksiklik, deplasmanda alınan Andorra galibiyetini daha da değerli kılıyor.
Sammy Mejia, DJ White, Matt Lojeski derken statü gereği yeni transfer Rion Brown da maçta forma giyemedi, Başantrenör Orhun Ene’nin rahatsızlığında ise komuta bir kez daha Yalçın Küçüközkan’daydı.
Bir önceki Frutti Extra Bursaspor maçına baktığımızda çarpıcı bir hücum grafiğiyle, oyunun her dakikasını forse ederek kazanan TOFAŞ için, en büyük handikap bu maçın yanıltıcı olabileceğiydi.
Nitekim söz konusu maçın ilk yarısında 57 sayılık performans sergileyen takım, Andorra deplasmanın son periyoduna 50 sayının altında girdi.
Ancak savunmada gösterilen mücadele ve oyunun dengede tutulması, galibiyetin önemli etkenlerinden oldu.
EuroCup serüvenine baktığımızda tempo oyununu seven, iç sahada 80 sayının altına düşmeyen Andorra karşısında TOFAŞ Basketbol Takımı’nın tempoyu düşürerek oyun ritmini elinde tutması, maçın her anında ‘kazanma’ güvenini aşıladı.
Son periyoda geldiğimizde de takım, adeta kimliğini hatırlarken sergilediği sert müdafaa ile galibiyetin yolunu açtı.
Rakip bu sezon Avrupa’da oynadığı maçlarda ilk kez bir çeyrekte 10 sayıda kaldı...
*
Her ne kadar İspanya Ligi’nde Play-Off hattının son halkalarında yer alsalar da, hücum performansıyla baş ağrıtabilecek bir deplasmandan TOFAŞ Basketbol Takımı hasarsız ayrılarak, gruptaki geleceği adına önemli bir adım attı.
Bu maçın özelinden yola çıkarak son dönem hakkında TOFAŞ Basketbol Takımı’ndaki bir diğer güzel ayrıntı ise genç oyuncuların performansları...
Eksikliklerden kaynaklı sorumluluğu artan Muhsin Yaşar, son maçlarında oldukça güven verici performanslara imza atmıştı.
Andorra karşısında ise bir diğer genç oyuncu Berkan Durmaz yıldızını parlattı.
Genç oyuncu maçı 17 sayı 7 ribaund ve 3 asist ile tamamladı.
Özellikle sadece 3 oyuncunun çift hanelere ulaştığı ve 7 oyuncudan skor katkısı gelirken -ki rakibin 1 oyuncusundan skor katkısı aldığını ve rotasyonu geniş tuttuğunu söyleyelim- Berkan’ın bu denli aldığı sorumluluk umut vaad etti.
*
Bu düşünce etrafında TOFAŞ Basketbol Takımı’nın geleceğinin de oldukça parlak olduğunu ifade edebiliriz.
Rakiplerin de kayıpları göz önüne alındığında, bu çizginin sürmesi halinde son 16 Turu’nun da ötesi neden olmasın?
Avrupa'da liderlik
Elbette henüz iki hafta geride kaldı ancak bu sözler, EuroCup serüveninde ilk kez Son 16 Turu’nda mücadele veren TOFAŞ ve ülke adına oldukça gurur verici.
Özellikle de birçok eksiklik, deplasmanda alınan Andorra galibiyetini daha da değerli kılıyor.
Sammy Mejia, DJ White, Matt Lojeski derken statü gereği yeni transfer Rion Brown da maçta forma giyemedi, Başantrenör Orhun Ene’nin rahatsızlığında ise komuta bir kez daha Yalçın Küçüközkan’daydı.
Bir önceki Frutti Extra Bursaspor maçına baktığımızda çarpıcı bir hücum grafiğiyle, oyunun her dakikasını forse ederek kazanan TOFAŞ için, en büyük handikap bu maçın yanıltıcı olabileceğiydi.
Nitekim söz konusu maçın ilk yarısında 57 sayılık performans sergileyen takım, Andorra deplasmanın son periyoduna 50 sayının altında girdi.
Ancak savunmada gösterilen mücadele ve oyunun dengede tutulması, galibiyetin önemli etkenlerinden oldu.
EuroCup serüvenine baktığımızda tempo oyununu seven, iç sahada 80 sayının altına düşmeyen Andorra karşısında TOFAŞ Basketbol Takımı’nın tempoyu düşürerek oyun ritmini elinde tutması, maçın her anında ‘kazanma’ güvenini aşıladı.
Son periyoda geldiğimizde de takım, adeta kimliğini hatırlarken sergilediği sert müdafaa ile galibiyetin yolunu açtı.
Rakip bu sezon Avrupa’da oynadığı maçlarda ilk kez bir çeyrekte 10 sayıda kaldı...
*
Her ne kadar İspanya Ligi’nde Play-Off hattının son halkalarında yer alsalar da, hücum performansıyla baş ağrıtabilecek bir deplasmandan TOFAŞ Basketbol Takımı hasarsız ayrılarak, gruptaki geleceği adına önemli bir adım attı.
Bu maçın özelinden yola çıkarak son dönem hakkında TOFAŞ Basketbol Takımı’ndaki bir diğer güzel ayrıntı ise genç oyuncuların performansları...
Eksikliklerden kaynaklı sorumluluğu artan Muhsin Yaşar, son maçlarında oldukça güven verici performanslara imza atmıştı.
Andorra karşısında ise bir diğer genç oyuncu Berkan Durmaz yıldızını parlattı.
Genç oyuncu maçı 17 sayı 7 ribaund ve 3 asist ile tamamladı.
Özellikle sadece 3 oyuncunun çift hanelere ulaştığı ve 7 oyuncudan skor katkısı gelirken -ki rakibin 1 oyuncusundan skor katkısı aldığını ve rotasyonu geniş tuttuğunu söyleyelim- Berkan’ın bu denli aldığı sorumluluk umut vaad etti.
*
Bu düşünce etrafında TOFAŞ Basketbol Takımı’nın geleceğinin de oldukça parlak olduğunu ifade edebiliriz.
Rakiplerin de kayıpları göz önüne alındığında, bu çizginin sürmesi halinde son 16 Turu’nun da ötesi neden olmasın?