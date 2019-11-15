Altyapı umut ışığı

Türk futbolunda altyapısıyla öne çıkan Bursaspor.
Bu ifadelere, altyapıya ilişkin her haberimizde yer veriyoruz.
Bu ifadelerin hakkını da kulüp veriyor.
Zira yeni yönetim ile birlikte baştan sona değişen ve akademik açıdan eğitimli, deneyimli antrenörlerin başı çektiği Vakıfköy’de birçok pırıl pırıl genç yetenek, Türk futbolunun arenasında yer almayı bekliyor.
Elbette saf yeteneğin yalnızca bir noktaya dek getireceğini daha önceki bir çok örnekten gördük.
Bunun için önemli olan nokta; antrenörlerin yeteneği keşfederek potansiyelinden tam verim alabilmesi ve gerek yaşantısıyla, gerekse bilgi ve kültürü ile sportif bir karakter yetiştirmesi...
Zaman zaman havasının soluğunu aldığımız Vakıfköy’de bu ortam kendini gösteriyor.
Bu da bizlere, gelecek için umut aşılıyor.
Uzun süredir altyapı kültürüne, geleneğine sahip Bursaspor için çıkış noktasının burası olacağını her ifadede vurgulamıştık.
Nitekim bunun da meyveleri görülüyor.
Milli takımlara 17 oyuncu gönderilirken, A Milli Takım’da da Bursaspor patentli oyuncular bulunuyor.
Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere de; TFF 1’inci Lig’in genelinde en çok altyapısından yetişen oyuncusu mücadele eden kulüp Bursaspor.
Aynı şekilde; kulüp bazında da yine en çok gençlere şans veren ve altyapı oyuncularını bünyesinde barındıran kulüp de...
*
Üst klasmanda neticeler bazen arzulandığı gibi olmayacak yahut fırtınalı bir havada kaptanın gemiyi limana yanaştırması sanılandan belki daha da zor olacak.
Ancak şu var ki; Bursaspor’un umut ışığı Vakıfköy.
Her zaman kendini yenileyebilecek, yeni jenerasyonlarla birlikte anka kuşu misali yeniden doğabilecek bir niteliğe sahip.
Dolayısıyla; A Takım bir kenara, altyapıda güzel gelişmeler yaşanıyor, gurur veriyor.
Özellikle şehrin nüfusunu ve potansiyelini de düşündüğümüzde, Vakıfköy’deki imkanların da buna dahil olmasıyla bir futbolcunun kendini geliştirmesi için pek çok olanak var.
Gittiğimizde Vakıfköy’ün temiz havası ve küçük yaştaki futbolcu adaylarının gözlerindeki ışığı alabiliyorsunuz...
Bu da umudun başlangıcı.
Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Koray Tanrıverdi, altyapıdaki antrenörlerin alanında donanımlı, uzman ve tecrübeye sahip bir ekip olduklarını vurgulamış ve Bursaspor’un altyapıya ne denli çok ihtiyacı bulunduğunu kaydetmişti.
Gerçekten de son yıllar baz alındığında Bursaspor’un altyapıya ne denli ihtiyacı olduğu görülüyor.
Diliyoruz ki; bundan sonraki süreçte de çalışmalar meyvelerini vermeyi sürdürecek ve Bursaspor, altyapısının gücüyle ait olduğu yerde yeniden yükselecek.
Altyapı umut ışığı
Türk futbolunda altyapısıyla öne çıkan Bursaspor.
Bu ifadelere, altyapıya ilişkin her haberimizde yer veriyoruz.
Bu ifadelerin hakkını da kulüp veriyor.
Zira yeni yönetim ile birlikte baştan sona değişen ve akademik açıdan eğitimli, deneyimli antrenörlerin başı çektiği Vakıfköy’de birçok pırıl pırıl genç yetenek, Türk futbolunun arenasında yer almayı bekliyor.
Elbette saf yeteneğin yalnızca bir noktaya dek getireceğini daha önceki bir çok örnekten gördük.
Bunun için önemli olan nokta; antrenörlerin yeteneği keşfederek potansiyelinden tam verim alabilmesi ve gerek yaşantısıyla, gerekse bilgi ve kültürü ile sportif bir karakter yetiştirmesi...
Zaman zaman havasının soluğunu aldığımız Vakıfköy’de bu ortam kendini gösteriyor.
Bu da bizlere, gelecek için umut aşılıyor.
Uzun süredir altyapı kültürüne, geleneğine sahip Bursaspor için çıkış noktasının burası olacağını her ifadede vurgulamıştık.
Nitekim bunun da meyveleri görülüyor.
Milli takımlara 17 oyuncu gönderilirken, A Milli Takım’da da Bursaspor patentli oyuncular bulunuyor.
Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere de; TFF 1’inci Lig’in genelinde en çok altyapısından yetişen oyuncusu mücadele eden kulüp Bursaspor.
Aynı şekilde; kulüp bazında da yine en çok gençlere şans veren ve altyapı oyuncularını bünyesinde barındıran kulüp de...
*
Üst klasmanda neticeler bazen arzulandığı gibi olmayacak yahut fırtınalı bir havada kaptanın gemiyi limana yanaştırması sanılandan belki daha da zor olacak.
Ancak şu var ki; Bursaspor’un umut ışığı Vakıfköy.
Her zaman kendini yenileyebilecek, yeni jenerasyonlarla birlikte anka kuşu misali yeniden doğabilecek bir niteliğe sahip.
Dolayısıyla; A Takım bir kenara, altyapıda güzel gelişmeler yaşanıyor, gurur veriyor.
Özellikle şehrin nüfusunu ve potansiyelini de düşündüğümüzde, Vakıfköy’deki imkanların da buna dahil olmasıyla bir futbolcunun kendini geliştirmesi için pek çok olanak var.
Gittiğimizde Vakıfköy’ün temiz havası ve küçük yaştaki futbolcu adaylarının gözlerindeki ışığı alabiliyorsunuz...
Bu da umudun başlangıcı.
Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Koray Tanrıverdi, altyapıdaki antrenörlerin alanında donanımlı, uzman ve tecrübeye sahip bir ekip olduklarını vurgulamış ve Bursaspor’un altyapıya ne denli çok ihtiyacı bulunduğunu kaydetmişti.
Gerçekten de son yıllar baz alındığında Bursaspor’un altyapıya ne denli ihtiyacı olduğu görülüyor.
Diliyoruz ki; bundan sonraki süreçte de çalışmalar meyvelerini vermeyi sürdürecek ve Bursaspor, altyapısının gücüyle ait olduğu yerde yeniden yükselecek.