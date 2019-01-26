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Güntekin Onay

Güntekin Onay

Beşiktaş psikolojik çöküş yaşadı, Q7 darbesi yedi ve zirveden uzaklaştı: Kayıp sadece 2 puan değil

26 Ocak 2019

BEŞİKTAŞ dünkü beraberlik ile 2 puandan çok daha fazlasını kaybetti. Hem psikolojik bir çöküş, hem Quaresma darbesi, ötesinde de zirve yarışından uzaklaşma...

Hâlbuki siyah beyazlılar ilk yarı boyunca oyunun hakimiydi, Erzurumspor’a hiç pozisyon vermedi. Sahayı iyi parselledi. Fakat; düşük tempo, topun yavaş dolaşması ve Burak Yılmaz’ı gol bölgesinde sadece 1 kez topla buluşturmak siyah beyazlıların olumsuzluklarıydı.

Ayrıca Jeremain Lens ve Quaresma çok çizgide kaldı. Erzurum’un alan bırakmayan savunmasını aşacak aksiyonlar yetersizdi.

İlk 25 dakika gol yollarında Ljajic etkili oldu. Direği yalayıp giden şutu, Burak’a attığı gollük pas ve Gökhan’ı savunmanın arkasına kaçırması kreatif işlerdi. Ancak ilerleyen bölümde o da oyundan kopuk bir görüntü sergiledi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte daha yüksek tempo bekledik fakat yavaş oyun devam etti. Stoperlerin alan daraltmak yerine kendilerini geriye atması Beşiktaş’ın nitelikli bir pres yapmasını önledi. Yenilen gol komik ve Necip’in talihsizliğinden öte sakarlığı da söz konusu... Beşiktaş oynaması gereken yüksek tempo futbolu sadece golden sonra sergiledi. Adem Ljajic’in asisti ve Dorukhan’ın golü sonrası ivme
kazanmışken Quaresma’nın kırmızı kartı sonrası maça havluyu attı.

BURAK iYi DEĞiLDi AMA DAHA ÇOK SÜRE ALMALIYDI

- HAFTA içi Şenol Hoca ile uzun uzun konuştuk. Burak Yılmaz’dan memnun. Ancak en az 15-20 günlük süreye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Oyundan alması bu yüzden... Fakat bence Burak dün akşam en az 15 dakika daha oyunda kalmalıydı.

Gole ihtiyaç duyulan bölümde Caner Erkin ve Burak birlikte süre alabilirdi. Tuttuğu takımın formasını giyen oyuncuyu protesto eden taraftar artık şunu bilmeli: Zararı gören kendi kulüpleri...

LENS BiR BABEL DEĞiL...

JEREMAIN Lens iyi niyetli ve çalışkan fakat dar alanda son derece etkisiz. Koordinasyonu ve teknik kalitesi yetersiz. Pas oyununda yok. Tipik bir kontratak oyuncusu. Takımın kötü

oyunu da Lens’i olumsuz etkiledi.

QUARESMA THE END!

GÖRDÜĞÜ sorumsuzca kartlar, zaman zaman takım oyunundan kopuk performansı, asistleri, çalımları, yetenekleri... Kariyeri boyunca tartışıldı Ricardo Quaresma... Keyif ile izledik, eğlendik. Zaman zaman kızdırdı. Faydası mı çok, zararı mı? Artıları mı, eksileri mi? Hep sorduk, tartıştık... Sanıyorum bu soru hiçbir zaman cevabını bulamayacak.

Dün Erzurumspor karşılaşmasının sonucu ve gördüğü kırmızı kart sanki Q7 serüveninin de sonu olacak gibi görünüyor.

MAÇIN ADAMI: SEHiC

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