Nobelâ€™i TÃ¼rkâ€™Ã¼m diye bana vermediler

ABDâ€™li üç bilim insanÄ± bu yÄ±l hakkÄ±mÄ± yiyerek Nobel TÄ±p Ödülüâ€™nü aldÄ±. YÄ±llardÄ±r kendi üzerimde yapÄ±p burada yazdÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ± intihal ederek! Ä°nsanoÄŸlunun biyolojik ritmini onlardan deÄŸil, benden öÄŸrenin.

"Bizler dÃ¼nyanÄ±n devinimine uyum saÄŸlÄ±yormuÅŸuz". Bence bir kere bu aÃ§Ä±klamayÄ± sadece â€˜devinimâ€™ kelimesini kullanÄ±p havalÄ± gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in yaptÄ±lar. Yoksa bulduklarÄ± ÅŸeyin ampirik bilgilere dayalÄ± Ã¶zetini ben yÄ±llardÄ±r yazÄ±p Ã§iziyorum.

NeymiÅŸ bunlarÄ±n 3.5 milyon lira kazanmasÄ±na sebep olan muhteÅŸem buluÅŸ?

Bir gen, gece artan, gÃ¼ndÃ¼z azalan bir protein Ã¼retiyormuÅŸ. Ki kusura bakmasÄ±nlar et, sÃ¼t, yumurta dÄ±ÅŸÄ±ndaki proteinlere pek prim vermiyoruz. Zira insanoÄŸlunu bu araÅŸtÄ±rmaya dair ilgilendiren konu, gÃ¼n iÃ§inde vÃ¼cudumuza ne yapmamÄ±z gerektiÄŸi. Yani kaÃ§ta Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, kaÃ§ta uyumalÄ±yÄ±z, kaÃ§ta eÄŸlenip, kaÃ§ta toplantÄ± yapmalÄ±yÄ±z? Bilim insanoÄŸlunun pratik ihtiyaÃ§larÄ±na cevap vermiyorsa, o zaman kum tanelerini sayalÄ±m, belki ona da Nobel verirler! DeÄŸil mi efendim?Â

Åžimdi, bunlarÄ±n â€˜bulduklarÄ±â€™ iÅŸe yarar sonuÃ§lar ÅŸunlar:

1.Ä°nsan vÃ¼cudu sabah altÄ±da yÃ¼ksek kortizol, yani stres hormonu salgÄ±lÄ±yormuÅŸ. YÄ±llardÄ±r dilimde tÃ¼y bitti, o saatte kalkÄ±lmaz, spor yapÄ±lmaz, toplantÄ±ya girilmez, Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaz. Niye? E stres! HÄ±k diye gidersiniz, Allah korusun. Sabah altÄ± civarÄ±nÄ± mÄ±ÅŸÄ±l mÄ±ÅŸÄ±l uykuda geÃ§irmek gerektiÄŸini defaatle yazmÄ±yor muyum? Mersi.

2.Sabah altÄ±-dokuz arasÄ± tansiyonda artÄ±ÅŸ oluyormuÅŸ. Tansiyon yÃ¼kselince ne yapÄ±lÄ±r? Hemen uzanÄ±lÄ±r, derin nefesler alÄ±nÄ±r, gevÅŸenir. Åžimdi siz benim gibi bu saatleri yatakta geÃ§irseniz, saÄŸlÄ±k iÃ§in en gÃ¼zeli deÄŸil mi?

3. Ã–ÄŸlen Ã¼Ã§ civarÄ± vÃ¼cutta gÃ¼Ã§lÃ¼ bir koordinasyon oluyormuÅŸ. Hah iÅŸte! Bir yandan mail atar, diÄŸer yandan Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±na ÅŸaka yapar, Ã¶te yandan iÃ§ yazÄ±ÅŸmayÄ± okursun. Hem senaryo yazar hem rolÃ¼nÃ¼ ezberler, hem WhatsApp gruplarÄ±na laf yetiÅŸtirirsin. Ä°deal mesai saati Ã¶ÄŸlen-Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlamalÄ±dÄ±r! ÃœÃ§ saat kadar sonra da, yani saat 18.00â€™de de vÃ¼cut en yÃ¼ksek Ä±sÄ±ya ulaÅŸÄ±yormuÅŸ. Bu ne demek? Bu saatte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±karsan, sporunu adam gibi Ã¶ÄŸleden sonra yaparsan daha Ã§ok yaÄŸ yakarsÄ±n! Yemin ederim muhteÅŸemim.

4. AkÅŸam yedi-sekiz gibi vÃ¼cut en yÃ¼ksek tansiyona varÄ±yormuÅŸ. Ä°ÅŸte o aralar bir tatliÅŸko ara vereceksin. YemeÄŸini yiyeceksin, muhabbetini edeceksin, istersen rakÄ±ya oturacaksÄ±n veya bir film atacaksÄ±n, vÃ¼cudu sakinleÅŸtireceksin. 21.00 civarÄ± vÃ¼cut melatonin salgÄ±lÄ±yormuÅŸ, onu kale alma. Bir TÃ¼rk kahvesi Ã§ak, hayata devam et. HayÄ±r, vÃ¼cuttaki bÃ¼tÃ¼n hormonlarÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÃ¼rekli dinleseydik neler olurdu? Hayvan deÄŸiliz yav, biraz kendine hÃ¢kim ol.

5. En Ã¶nemli veri, ki yÄ±llardÄ±r iddia ederim, vÃ¼cut saat sabah Ã¼Ã§ civarÄ± en derin uykuya kavuÅŸuyormuÅŸ. Demek ki, Ã¼Ã§e Ã§eyrek kala filan yatacaksÄ±n ki, Ã¶nceki boÅŸ beleÅŸ uykularÄ± geÃ§iÅŸtir, direkt en derin yerden gir!

AmerikalÄ± Ã¼Ã§ bilim insanÄ±na yÄ±llardÄ±r yazdÄ±klarÄ±mÄ± intihalden dava aÃ§mak istiyorum! Ä°stismardan da dava aÃ§abilirim, zira araÅŸtÄ±rmalar meyve sinekleri Ã¼zerinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve o sinekler kim bilir ne yaÅŸadÄ±!Â Hayvan haklarÄ± konusu hiÃ§ aÃ§Ä±lmÄ±yor, hayretler iÃ§erisindeyim! Ben meyve sineklerine mutfakta kendi doÄŸal ortamlarÄ±nda bakÄ±yorum. Ã–zgÃ¼rce geziniyorlar.

Åžahsen bilimsel etik aÃ§Ä±sÄ±ndan tÃ¼m araÅŸtÄ±rmalarÄ± yÄ±llardÄ±r kendi Ã¼zerimde yaptÄ±m. Bir nevi radyasyonu bulup sonra radyasyondan hayatÄ±nÄ± kaybeden Madam Curie gibi, bilime kendimi feda ettim. Bak Madam Curie de Nobel aldÄ±ydÄ±. Herkese verdiler ,bana yok. TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼m veya aÅŸÄ±rÄ± derecede gÃ¼zel olmam komiteyi kÄ±skandÄ±rÄ±yor abi. BaÅŸka mantÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama bulamÄ±yorum.