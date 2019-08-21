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Gülse Birsel

Gülse Birsel

Gelecekte neler olacak?

21 Ağustos 2019

GELECEKTE de bugün olduğu gibi para değil, meyve sebze yiyeceğiz.

Gelecekte de o meyveler sebzeler raflardan değil, ağaçlardan toplanacak.

Gelecekte de balları gıda endüstrisi değil, arılar yapacak.

Gelecekte de sütü nükleer santrallardan değil, ineklerden sağacağız.

Gelecekte de yumurtayı inşaat sektörü değil, tavuklar yapacak.

Gelecekte de çocuklarımıza beton harcı değil muhallebi, inşaat demiri değil pirzola yedirmek isteyeceğiz.

Gelecekte de deniz kenarında pet şişeleri değil; kalamarları, karidesleri pişirip yiyeceğiz.

Gelecekte de suyu AVM’lerin yürüyen merdivenlerinden değil, derelerden içeceğiz.

Gelecekte de çocuklarımızın eline yesinler diye altın külçesi değil, ekmek vereceğiz.

Gelecekte de ekmeğe petrol değil, zeytin ezmesi süreceğiz.

Gelecekte de balıkları sitelerin havuzlarından değil, temiz denizlerden tutacağız.

Gelecekte de havayı klimalar değil, ağaçlar temizleyecek.

Gelecekte de doğayı meteoroloji değil; ormanlar, denizler, dereler dengeleyecek.

Dengelemezse gelecekte denizlerde oh oh diye diye yüzmek yerine selde boğulacaksınız.

Dengelemezse gelecekte tatlı bir meltemle serinlemek yerine bir hortumda kaybolacaksınız.

Dengelemezse bugün yağmurlu günlerde aradığınız güneş, sizi ailenizle birlikte yakıp kavuracak.

Dengelemezse sıcak güneşli günlerde bazen özlediğiniz tatlı yağmurlar, büyüyüp evinizi köyünüzü alıp götürecek.

Dengelemezse gelecekte şimdi yarısını yiyip kalanını attığınız bir tek elma için birbirinizle boğaz boğaza geleceksiniz.

Dengelemezse gelecekte ne yiyecek bir lokma, ne yaşanabilecek iklim, ne bir ot dikecek toprak bulabileceksiniz.

Gelecekte de bir gram oksijen, bir yudum su, yani 1 saniyelik yaşam için bu dünyaya, bu doğaya muhtaçsınız.

“Aman bu çevreciler, ya bunlar da orman diye tutturdu, amaçları başka, efendim memleket gelişmesin mi, yenisi dikilir” filan diyenler; orman yakan ve o yangınların içinde sıkışıp kalmasını dilediğim terör örgütleri; çevreyi zerre kadar takmayan, yakıp yıkan, dereleri, denizleri, toprakları, ağaçları, doğadaki hayvanları, ekosistemi göz göre göre duman eden, aç kalmalarını dilediğim açgözlü şirketler ve onları destekleyenler...

Sizin için tekrar yukarıdakileri hatırlattım.

Gelecekte de bugün olduğu gibi en büyük servet beton değil, beyin olacak.

Ve yukarıdakileri anlayacak kadar beyniniz yoksa zaten gelecek filan da olmayacak.

 

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