Bir teknolojik inovasyoncu olarak Hazreti Nuh!

Yanarım yanarım Boğaziçi’nde okuduğuma yanarım.

Entelektüel, aklı başında, mantıklı profesörlerle dolu, o hayalgücümü hiç gıdıklamayan yıllardan bir senarist olarak çıkmam mucizedir.

O yıllarda derslerde hayal etmemiz istenen şeyler işte ne bileyim “Büyümesi sıfır olan bir ekonomi”, efendime söyleyeyim “Endüstri devriminin hiç gerçekleşmemiş olması” veya en fazla “Dünyadaki tüm tekstil şirketlerinin birleşip oligopol olması durumunda ne giyeceğimiz” filan gibi durumlardı. Şimdiki aklım olsa İstanbul Üniversitesi’nin Deniz Bilimleri Fakültesi’ne girer, Yavuz Örnek Hoca’nın öğrencisi olurdum! Talebeleri ne kadar şanslı olduklarını, gelecekte mizah, sinema ve televizyon sektörünü düşünüyorlarsa ne kadar avantajlı başladıklarını biliyorlar mı acaba?

* * *

Sayın hocamız TRT’de Öteki Gündem programına çıkmış. Nuh tufanı konuşuluyormuş. Hocamız da muhtemelen Nuh’un gemisine dair detaylar hakkındaki görüşleri için programa davet edilmiştir diye düşünüyorum. Yani işte, o dönemde gemiler nasıldı filan gibi... Ama belli ki Dr. Yavuz Örnek bilimin farklı disiplinler arasında bağ kurması gerektiğini bilen bir şahıs! Denizcilikle ilgili pek konuşmamış. Bunun yerine insansız hava araçlarından, nükleer enerjiden, cep telefonlarından bahsetmiş. Yalnız olay hala Nuh tufanı zamanında geçiyor, dikkatinizi çekerim.

* * *

Yavuz Örnek Hoca, Hz. Nuh’un çelik levhalardan yapılmış nükleer enerjiyle çalışan bir gemi yaptığını, kendisine inanmayan oğlunu da cep telefonuyla konuşarak ikna ettiğini söylüyor. Ya Hz. Nuh’un oğlunu zaten anlamak mümkün değil. Baban milattan önce nükleer enerjiyi ve cep telefonunu bulmuş, sana “Oğlum gel, dünyayı sel basacak, herkes kendini kurtarır sen ortada kalırsın” diyor, sen muhtemelen yine babanın icat ettiği WhatsApp’dan “Baba ok, tünele giriyorum çekmez, bye” filan yazıp adamı kaale almıyorsun. Bunun üzerine adam bizzat aramak zorunda kalıyor. Ayıp. Nuh tufanına bambaşka bir gözle bakıyorum şu an.

Hayır konu bitmiyor, Yavuz Hoca’nın ‘bilim adına’ yaptığı açıklamalara göre, Hz. Nuh oğlunu aldırmak için insansız hava aracı yolluyor.

* * *

Benim babam bana hiç insansız hava aracı yollamadı. Normal araba almıştı üniversitedeyken, o. WhatsApp’ı da icat etmedi, sadece kullanıyor. Ona rağmen saygıda kusur etmem. Nuh’un oğlu da tam serseriymiş affedersiniz. Gördüğünüz gibi hocamız hem bilim, hem tarih, hem ailevi ilişkiler konusunda apayrı bir ufuk açan, her konuda hayal gücümüzü tetikleyen, beynimizin hiç güneş görmemiş kıvrımlarını gıdıklayan biri! Anlatanlara inanmadım. O kadar merak ettim ki, açıp videosunu seyrettim. Hocamızın söyledikleri zaten muhteşem de, bir de üzerine koyunuz tatlı bir Karadeniz şivesini! Artık şimdi iş sadece Yavuz Örnek Hoca’yı kimin yazdığını bulmaya kalıyor.

Zira belli ki tek rakibim o şahıs!