2018 sırat köprüsü gibi

Aslı Güder 2017 senesi için öngörülerini paylaşmıştı bizimle... Geçen sene söylediklerinin bir kısmını yaşadık, gördük. “Yeni bir parti kurulacak" dedi, İyi Parti kuruldu. "Kadına karşı şiddet artacak çünkü evren bu meseleyi çözmemiz için gözümüze sokuyor" dedi, maalesef kadın cinayetleri arttı. Reza Zarrab davası da yine Güder’in tahminlerinden doğru çıkan ayrıntılardan... Geçen seneki tahminlerinden sonra bu sene de Aslı’yla buluşup 2018 yılını konuştuk. Bakalım bu sene için Aslı neler söyledi…Gülben Ergen bu hafta spiritüel danışman Aslı Güder ile bir araya geldi ve 2018 yılında neler olacağına dair öngörülerini dinledi. Güder, 2018 yılının sırat köprüsü gibi kılıçtan keskin olacağını söyledi.

◊ Amerika’nın Kudüs’ü başkent ilan etmesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili ne öngörüyorsunuz?

- Bu sadece Amerika’nın ilanı. Dünyada durum böyle olmayacak. Armut dibine düşer. Elmadan armut, armuttan elma olmaz. Belki biraz daha karışıklık olur. 2016 yılında verdiğim röportajda Kudüs’le ilgili karışıklık olacağını söylemiştim. Ama Kudüs’ün İsrail’in başkenti olsa bile dünyanın bunu kabul etmeyeceğini öngörüyorum.

2018 yılında Ortadoğu ülkelerinde inanılmaz bir güçlenme görüyorum. Bu 2023 yılına kadar hızlı bir şekilde devam edecek. İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkelerden.

◊ Suriye’deki savaşla ile ilgili ne hissediyorsun?

- Sular duruldu. Artık Suriye için barış vakti. IŞİD terör örgütü daha da kan kaybedecek. Suriye’de önümüzdeki sene için ciddi bir karışıklık görmüyorum. Esad’ın daha zamanı var. Mültecilerin yavaş yavaş ülkelerine geri dönmeye başlayacağını görüyorum.

◊ Ülkemizin komşu ülkelerle ilişkisi nasıl olacak?

- Komşu ülkelerle birtakım sıkıntılar olabilir. 2018 anlaşma yılı. İnsanlar mecburi anlaşmalar yapacaklar. Ama bu Türkiye adına iyi olacak.

◊ Peki, ABD?

- Amerika’da evrensel olaylar yaşanabilir. Donald Trump’la ilgili krizler yaşanacak ve koltuğunda çok uzun süre kalamayacak. Geçen sene de aynı şeyi söylemiştim. Trump ani sağlık problemleri ile de gündeme gelebilir. Trump’ın amacı kızını yerine hazırlamak olabilir.

Kuzey Kore liderinin dünyada sorunlar yaratacağını geçen sene de söylemiştim. Kim Jong-un’u karşı tarafın şiddeti alevlendiriyor. Sadece bir illüzyon gibi, geçici.

◊ Diğer ülkelerle ilgili ne söylersin?

- Çin’in yükselişi devam edecek. Özellikle de 23 Nisan 2018 tarihinden sonra… Rusya çok istikrarlı ve kararlı. Türkiye-Rusya ilişkileri önümüzdeki sene hiç olmadığı kadar iyi olacak. Ekonomik açıdan da birbirimize destek olacağız. İki olayda bizi çok ciddi anlamda koruyacak. Londra, Fransa ve Almanya’da terör olayları olabilir. Almanya’da Merkel’le ilgili büyük sıkıntılar görüyorum. Merkel esaretinin bedelini ödeyecek. Ukrayna’da bir skandal ortaya çıkabilir. ABD-Rusya arasında bir kriz yaşanabilir. Bu sene ayaklar baş, başlar ayak olacak.

◊ Reza Zarrab davasıyla ilgili ne düşünüyorsun?

- Türkiye’ye herhangi bir zarar veremeyecek. Zaten başka bir ülkede yaşamaya başlayacak. Aynı şekilde FETÖ de hızla kan kaybetmeye devam edecek.

◊ Döviz bu sene çok arttı. 2018’de de böyle mi devam edecek?

- 2018’de bugünkü durumdan çok daha büyük ivmeler görmüyorum. Birtakım artışlar olabilir ama geri bu seviyelere iner. 2018 yılında altına yatırım yapılması gerekiyor.

Altın çok daha kârlı olacak. 2018 anlaşma ve uzlaşma yılı olduğu için insanlar ekonomileri açısından birbirleriyle anlaşmak durumunda kalacaklar.

Ayrıca bu sene vergiler araştırılacak. Ülkemizin adı daha da güçlenecek. Ekonomik açıdan tescillenecek.

2018 toprak yılı

◊ Siyasi partilerle ilgi neleri öngörüyorsun?

- Bazı partilerin içinde kadro değişiklikleri olabilir. Partilerinden ayrılıp ayrı parti kurmak isteyen insanlar olacak ama uzun vadeli başarı sağlayamayacaklar.

Bir de siyasetçilerin en yakınları darbe vuracak bu sene. Anne, baba, kardeş, akraba gibi. Bu bütün dünyada da böyle olacak. İnsanlar çok yakınlarından darbe yiyecek.

◊ İyi Parti’nin geleceği?

- Parti içinde başkaldırı olabilir. Bunlara dikkat etmeli. Çok büyük bir çıkış yakalayamayacaklar bana kalırsa…

◊ Kadına karşı şiddetle ilgili geçen sene rakamlar artacak demiştin… 2018 için ne diyebilirsin?

- Yine aynı şekilde artacak. Evren bu konuyu çözmemiz için gözümüzün içine sokuyor. 2018 yılında belki de yakınlarımıza çok fazla güvenmememiz gerekiyor…

◊ Türkiye ile ilgili can sıkıcı bir durum söz konusu olabilir mi?

- Taksim’de yürüyüşler olacak. Fakat ayaklanmaların bir sonucu olmayacak. 2018 toprak yılı. Miraslar, sınırlar, toprak parçaları ile ilgili kavgalar olacak. Toprak yılı olduğu için depremler de aynı şekilde etkili olabilir. Toprak burçları çok dikkat etmeli. Güçlenme sağlayacaklar ama bu sarsılarak olacak. Ama bu sarsıntılar onlar için büyük şans. Özellikle 2017’de bu sarsıntıları yaşayanlar 2018’de şükredecek. Biz ülke olarak 2018’de kazanan taraf olacağız.

◊ Marmara depremi ile ilgili ne söylersin?

- Karaağaç Köyü’nde yıkıcı bir deprem olabilir. Fethiye, Uşak, Edirne ve birkaç şehirde daha aynı isimle köy var.

2018 yılında büyük Marmara depremini beklemiyorum. Meksika, Doğu Amerika ve Yeni Zelanda’da yıkıcı depremler olacağını söyleyebilirim. 2017’de ateşin gücünü göreceğiz demiştim. Kaliforniya’da büyük yangınlar çıktı. Evrenin enerjisi yakar…



Fotoğraflar: Murat ŞAKA



MAGAZİN DÜNYASINDA 2018



Tarkan

Almanya’ya gidecek demiştim. Öyle de oldu. Onlardan bebek haberi bekliyorum. Eşi hamile bile olabilir şu anda…

Ebru Gündeş

Onun için ebruli bir yıl olacak. İşiyle ilgili yurtdışına açılacak. Çıkaracağı yeni albümü satış rekorları kıracak.

Cem Yılmaz

Arif V 216 izlenme rekorları kıracak. 2018 yılında imparator koltuğu onu bekliyor.

Demet Akalın

Önümüzdeki sene saatli bomba gibi. “Bana dokunanı yakarım” diyecek ve sahneleri yakıp yıkacak. Eşine dört elle sarılmalı ve düşmanlarının yüzünü güldürmemeli.

Murat Boz-Aslı Enver

Evlenseler bile ilişkilerinde sorunlar görüyorum.

Hülya Avşar

2018 yılında negatif enerji dalgasının içinde olacak. Buna dikkat etmeli. Sadettin Saran’la yeniden bir ilişki yaşayabilirler.

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal

İşlerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İstedikleri gibi olmadı son projeleri. Bu kara bulutlar evliliklerine yansıyabilir.

Aleyna Tilki

Sivri dilli şımarık açıklamaları ona büyük bir çıkış yaratacak. “Hayatım ters-düz oldu” diye üzülmesin belki tersi onun için daha iyi olur. 2018’de Avrupa’ya açılabilir.

Pınar Altuğ- Yağmur Atacan

Evliliklerini iyi görmüyorum. Boşanma haberleri sürpriz olmaz.

Seda Sayan

Kırmızı ışıktan sarı ışığa geçiş yapacak. Yakında yeşil ışık da görülüyor… Kötü enerjilere dikkat etse iyi olur.

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı

Tutkulu aşkları devam…

Bir çocuk daha düşünürlerse bu kez erkek olabilir. Acun Ilıcalı’nın iş çevresinde büyük değişimler

ve yenilikler var. Tekrarlardan kaçınıp yeni fikirlere açılmayı denemeli. Yurtdışında iki büyük şirket açacak.

Kerem Bürsin-Serenay Sarıkaya

İlişkileri yamalı bohça gibi. Çok parlak bir ilişki gelecekleri olur mu emin değilim. Serenay Sarıkaya evlenirse hata yapar.

İbrahim Tatlıses

Sağlığı iyiye gidiyor. Geçmişindeki bazı insanları affetmeli.

Güçlüler affeder. Affetmeyi başardığında kendini daha iyi

hissedecek.

Yıldız Tilbe

Yeni şarkılar çıkaracak. Bu sene arkadaşlarına dikkat etsin çünkü onlarla sınanacak.

David-Victoria Beckham

Boşanma haberleri gündeme gelecek.

Evlat edindikleri çocuklarıyla ilgili büyük bir haber şoke etkisi yaratabilir.

Para konusunda boşanırken sorun yaşayacaklar.

DİKKAT

◊ Önyargılarımızdan arınmamız gereken bir yıl. Ne kadar kaçarsak o kadar kaçtıklarımızla sınanacağız.

◊ Albüm ve senaryo hırsızlıkları gündeme gelecek. Sanatçılar arası kavgalar olabilir.

◊ Hindistan’da sel felaketi olacak.

◊ Çok önemli bir yanardağ olan Vezüv yeniden faaliyete geçecek.

◊ Güçlü bir isim uçak kazasında vefat edecek.

◊ Salgın hastalıklar artacak.

◊ Bağışıklık sistemi hastalıkları yaygın görülecek. Çoğumuzun bağışıklık sistemi çökecek. Nedeni ise toprak. Başımızı değil bağırsaklarımızı korumamız gereken bir yıl.

◊ Ünlü bir sporcunun ölümü şoke etkisi yaratacak.

◊ Boşanmak isteyen insanlar uzlaşmak zorunda kalacak.

◊ Bağımlılıklardan kurtulma yılı. Bize acı veren insanlar hayatımızdan tamamen çıkacak.

◊ Katolik Kilisesi’nde sarsıcı bir ölüm olabilir.

◊ İngiltere’de yeni gelin sorun yaratabilir. Kraliyet ailesinden beklenmedik bir haber gelebilir.

◊ Gizli kalmış hastalıklar açığa çıkacak.

◊ Uyku problemleri ve kemik ağrıları çok görülecek.

◊ Yıllardır süren miras olayları bu sene çözüme kavuşacak.

◊ 2018 sırat köprüsü gibi kılıçtan keskin kıldan ince olacak.

◊ Dünyada İkiz Kuleler gibi iki gökdelen yıkılabilir. Asya ülkelerinden birinde olabilir.

◊ Stephen Hawking son kez öngörülerde bulunuyor olabilir.

DÜNYA

İNGİLTERE

Avrupa Birliği’nden tamamen kopacak. Türkiye ile 2018 yılında yakın ilişkiler kurabilir.



LÜBNAN

Lübnan’da maalesef karışıklıklar olabilir.



SUUDİ ARABİSTAN

Salyangoz gibi iz bırakıp yavaş yavaş gidecekler.

Bu sene Suudi Arabistan’ı çok konuşacağız.

Katar ile aralarında büyük bir çekişme

olacak. Suudi prenslerden birinin vefatı şoke etkisi yaratabilir.



İTALYA

Ayaklanmalar ve bunun beraberinde ekonomik kriz ortaya çıkabilir.