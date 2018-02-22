İlkokula başladım.

“Sınıf, öğrenci numarası” kısmını doldurmaktan bahsediyorum. Bakın ne yazmışım:

Adana İsmet İnönü İlkokulu’nda okudum. Bir birinci sınıf öğrencisi olarak, İsmet İnönü adını daima “İsmetin Önü İlkokulu” yazdım.

Garibim ne çıldırdı o öğretmen. Ne güldü, seneler sonra bile unutmadı.

“Kızım İsmet İnönü!”

“Tamam öğretmenim, İsmetin Önü...”

Çocukluğumun en tatlı anısı. Senin de öyle olacak tatlı kız.

Ali Biçim daha meşhur olmadan önce ilkokul arkadaşının onun mezuniyet videosunu paylaştığını bilmeyen yoktur.

Yıllarca stand up şovlarında ve Okan Bayülgen ile yaptığı programda izleyip gülmedik mi...

Ha bir de!

Kitapların “1. Basım”, “54. Basım”larını daima hikayenin devamı zannedip alan bir ben miyim...

Kendi kendine öğrenmek denir buna.

Bu kız herkesin kafasını iPad’lerden ayıramadığı bir yüzyılda bunu yapıyor, fena mı...

Sait Faik candır!

Okumayan varsa bu kız çocuğunun önerisini dikkate alsın.

Duyar kasmak nedir?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çocuk istismarı konusuna değindi.

Herkesin içine su serpilen konuşmayı yapıp hem manevi hem de hukuk düzeyinde bu anlamda ciddi bir çalışma yapılacağını söyledi.

Bergüzar Korel çocuk istismarıyla ilgili muazzam bir konuşma yaptı.

Hem bir anne olarak hem de duyarlı bir vatandaş olarak bize gözle görülür, elle tutulur bir mesaj verdi.

“Çocuklarınızın herhangi bir şey yaşadığında buna anlam ya da tepki vermesi” özgürlüğü üzerine yaptığı konuşma büyük örnek teşkil ediyor.

Hindistan’ın sevilen yönetmen, senarist, aktörü Aamir Khan’ın çocuklara özel bölgelerinin nereleri olduğu ve bir yabancının oralara dokunduğunda çocuğun neler yapması gerektiğini anlattığı şahane bir videosu var.

Gerçekten örnek alınası bir sosyal sorumluluk projesi.

Hatta eğitim şekli.

İlkokulda bize de birkaç gün vücudumuz ve cinsellikle ilgili bilgiler verildiğini, özel bölgeler ve buraların bizler için önemi, bir yabancı dokunduğunda ne yapılması gerektiğiyle ilgili konuşma yaptıklarını hatırlıyorum.

Çocuk gelişiminde büyük önemi var.

Ailenin de içi rahatlıyor böyle durumlarda.

İnsanların öfkelerini anlayabilirsiniz.

Üstelik öfkelenebilirsiniz.

Fakat öfkeyi tek başına bir konu olarak alamazsınız.

O tepkidir çünkü.

Yaşadığımız herhangi kötü bir deneyimin de kimi ne derece öfkelendireceğinin ortak bir cümlesi olmamıştır.

Dolayısıyla şiddet içerikli cümle kurmayı seçmiyorum.

Çocuk tacizcileri ve hayvan haklarıyla ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.

Eğer bu dünyaya yaşamak ve ettiğimizi bulmak için geldiysek kimsenin de hayatına son verip özgürleştirme sorumluluğu almayacağım kalbimde.

Hukuka güveniyorum.

Herkes cezasını çeksin.

Yüzümüze baka baka.

Yana yana!

Bu ülkede çöp konteynerinin yanına koltuk koymanın para cezası, bir hayvana tecavüz etmekten daha pahalı.

Eğer insan olarak yarattığımız kirlilik, çevre kirliliği ve kaldırım düzeninden daha ucuza mâl olacaksa henüz dünyada çocuk doğurmak yasaklanmamışken ben onlar için faydalı düşünceler üretmek ve hayata geçirmek istiyorum.

Lütfen bana yardım edin, kendinize de.

En üstün kötü cümlenin, işleyişi adil olan bir hukuk sistemi karşısında faydalı bir pozisyonu olamaz. Olduğu da görülmedi.

Elif Çağlar Muslu

Uzun zaman olmuştu, Batu Akyol’un “Türkiye’de Caz” isimli belgeselini izlemeyeli.

Geçenlerde tekrar izledim.

Türkiye’de cazın tarihi ve yolu İstanbul’dan geçen onca yerli yabancı caz icracısını görünce ve dinleyince (bu arada kayıtlarını belki de hiç bulamayacağınız çok özel görüntü ve dinletiler de var içinde) şunu düşündüm:

Elif Çağlar Muslu dönemimde yaşadığına pek şükür ettiğim bir sanatçı.

Sevinç Tevs gibi yaptığı her işin ardında kendine hayran bırakan izler taşıyor.

O izleri takip etmenin lezzeti de yaşadığınız ülkenin tarihine canlı canlı tanık olmaktan başka bir şey değil.

Elif Çağlar Muslu eğitimiyle, sesiyle, üretimleriyle, eşsiz sahne performanslarıyla adından söz ettiren biri.

Bilenler bilmeyenlere anlatsın ve hayatından çıkarmasın.

Yeni albüm “The Art of Time”ı kesinlikle tavsiye ediyorum!

Ve Elif!

Seni kocaman tebrik ediyorum...

(Meraklılar, www.elifcaglar.com sitesinden kendisinin organizasyonlarını takip edebilir.)