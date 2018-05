Bahar geldi

Hani diyoruz ya “Ne yazılıyorsa onu yaşıyoruz” diye.

Baharın böyle bir öngörüyle alakası yok!

Bahar bütün duyguların kudurukluğudur.

Kimse yazılan kaderi değil mümkünse inadını gösterir.

İki doz bahar aşımının sonucu, deliliktir.

Aha söyledim gitti.

Ki benim hiç hakim olduğum bir konu değil...

Gerçekten azıcık güneşi görünce enerjinin dörde-beşe katlanması beni en çok da seçimle ilgili meraklandırıyor.

Öyle hızlı güncellemeler içindeyiz ki, önümüzdeki günlerde olacakların hepsi merak konusu.

Yine de hiç üzmeden kendimizi, en güzel baharı yaşamalıyız.

Bunca stresli zamanın ardında gizlenen güleç yüzü güneşe göstermeli ve sevindirmeliyiz kendimizi.

Bu bahar depresyonunu ben ilk kez yaşadım.

E zaten ben yaşamayayım da kim yaşasın...

İktidarımdan hayatta öyle kolay vazgeçmem.

Yıllarımı vermişim bohemliğe.

Fakat depresyona girince de içten içe hep derim kendime “Oh şimdi kilo verirsin dert etme” diye.

Arkadaş bu nasıl yemek yemek?

Resmen cümleleri ittiriyorum.

“Aman” diyorum, “İki laf edip de kafa şişireceğime bir tabak patates kızartırım daha iyi”...

Ben de diyordum niye iştahım açıldı.

Bu da bir ayrı depresyonmuş meğer.

Aman bu bedenin de gözüne giremedik doğduğumuzdan beri.

Güneşe çık D vitamini, fazla kalma A vitamini, ağlayınca açılırsın, gülünce kırışırsın, fazla terleme yapışırsın...

Ne bu yahu?

Doğuştan dengesiziz de büyük düşünmeye mi geldik ben anlamadım...

Bahar işte tam da bu demek arkadaş.

Kolla kendini.

BU SIRA EN ÇOK DİNLEDİĞİM ALBÜM:

Bilal Karaman... Bu yaz beni en çok dans ettirecek albüm. “Manouche a La Turca” albümü şahane!

BU SIRA EN ÇOK UĞRADIĞIM MEKAN:

BKM Mutfak... Bu hafta Ömür Özdemir’in “Fazla Şaapma” adlı stand up gösterisine konuktum. Uzun zamandır takip ettiğim BKM komedi performansları içinde konuk ağırlayan, seyircinin enerjisini bir an bile kaybetmeyen böyle güzel bir şov görmedim desem yeridir.

İçimizden geldiği gibi konuştuk. Derken nasıl iki saati bulduk anlamadım doğrusu. Demet Akbağ’ın hoş sürpriziyle, Nurgül Yeşilçay’ın kahkahası, esprilerime katkısı ve daha birçok isimle beraber seyircinin de coşmasıyla harika bir sahne performansına eşlik ettik. Ömür’in gerçekten ellerine sağlık. Harika bir iş çıkarmış.

BU SIRA EN ÇOK DİNLEDİĞİM ŞARKICI:

Hiç kuşkusuz Güvenç Dağüstün! Müşkülpesent’e onu dinlemeye gittik. Son zamanlarda “Fazıl Say Güz Şarkıları” albümüyle kendinden söz ettirdi ama canlı performansını da kaçırmayın derim.