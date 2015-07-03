Hacı Sabancı’yla aşk yaşayan Özge Ulusoy, sevgilisinin ailesinin ilişkilerini onaylamadığı iddiasına yanıt verdi: “Sabancı Ailesi beni istemiyor diye bir şey yok.”
Özge Ulusoy, Codentry markası için hazırladığı mayo koleksiyonunu Çeşme’de tanıttı. Tanıtımda objektiflerin karşısına geçip tasarımlarını anlatan ünlü manken, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
Hacı Sabancı’yla aşk yaşayan Ulusoy, evlilik soruları üzerine “Evlilik yok, düşünmüyoruz. İzin de vermiyorum. Şaka şaka, yapacak çok işimiz var. Projelerimize bakıyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz var, göz önünde olmadan bu ilişkiyi yaşıyoruz” dedi.
Sabancı Ailesi’nin kendisini istemediği iddiasının doğruyu yansıtmadığını da belirten Ulusoy, “Sabancı Ailesi beni istemiyor diye bir şey yok. Hacı ve ben bir konu hakkında açıklama yapmıyorsak, öyle bir şey yoktur” diye konuştu.
İftar buluşması
Adil Işık Grup, önceki akşam iftar yemeği verdi. Çalışanlar ile yöneticilerini bir araya getiren davete markayla işbirliği yapan Özge Ulusoy, Cengiz Abazoğlu ve Pınar Tezcan da katıldı. Adil Işık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tasarım Direktörü Zehra Işık, “Her yıl dostlarımızla ve ekip arkadaşlarımızla iftar yapmak çok keyifli oluyor” dedi.
Türkbükü’nün yeni balıkçısı
Bodrum-Türkbükü’ndeki Kuum Hotel’in içinde yeni bir balık restoranı hizmete giriyor. Kuumsal Balık adlı mekân, bu akşam kapılarını açacak. Restoranın işletmeciliğini aynı zamanda Kuum Beach’i de işleten Ersin Süzer yapacak. Süzer, “Uzun yıllardır Bodrum’da balıkçı açmayı planlıyordum, kısmet bu yazaymış. Bodrum’un en makul fiyatlı balıkçısı olmayı hedefliyoruz” diyor.
Her cuma sahnede
Bodrum Palmarina’da hizmet veren Agency Bistro&Lounge’da cuma akşamları Sibel Tüzün sahne almaya başladı. Mekândaki ilk gecesinde tatilcilerin karşısına perukla çıkan ünlü şarkıcı, “Sahneye sağ ayakla çıktım, inşallah keyifli bir yaz geçireceğiz” dedi.
İstenmeyen gelin değilim
Hacı Sabancı’yla aşk yaşayan Özge Ulusoy, sevgilisinin ailesinin ilişkilerini onaylamadığı iddiasına yanıt verdi: “Sabancı Ailesi beni istemiyor diye bir şey yok.”
Özge Ulusoy, Codentry markası için hazırladığı mayo koleksiyonunu Çeşme’de tanıttı. Tanıtımda objektiflerin karşısına geçip tasarımlarını anlatan ünlü manken, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
Hacı Sabancı’yla aşk yaşayan Ulusoy, evlilik soruları üzerine “Evlilik yok, düşünmüyoruz. İzin de vermiyorum. Şaka şaka, yapacak çok işimiz var. Projelerimize bakıyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz var, göz önünde olmadan bu ilişkiyi yaşıyoruz” dedi.
Sabancı Ailesi’nin kendisini istemediği iddiasının doğruyu yansıtmadığını da belirten Ulusoy, “Sabancı Ailesi beni istemiyor diye bir şey yok. Hacı ve ben bir konu hakkında açıklama yapmıyorsak, öyle bir şey yoktur” diye konuştu.
İftar buluşması
Adil Işık Grup, önceki akşam iftar yemeği verdi. Çalışanlar ile yöneticilerini bir araya getiren davete markayla işbirliği yapan Özge Ulusoy, Cengiz Abazoğlu ve Pınar Tezcan da katıldı. Adil Işık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tasarım Direktörü Zehra Işık, “Her yıl dostlarımızla ve ekip arkadaşlarımızla iftar yapmak çok keyifli oluyor” dedi.
Türkbükü’nün yeni balıkçısı
Bodrum-Türkbükü’ndeki Kuum Hotel’in içinde yeni bir balık restoranı hizmete giriyor. Kuumsal Balık adlı mekân, bu akşam kapılarını açacak. Restoranın işletmeciliğini aynı zamanda Kuum Beach’i de işleten Ersin Süzer yapacak. Süzer, “Uzun yıllardır Bodrum’da balıkçı açmayı planlıyordum, kısmet bu yazaymış. Bodrum’un en makul fiyatlı balıkçısı olmayı hedefliyoruz” diyor.
Her cuma sahnede
Bodrum Palmarina’da hizmet veren Agency Bistro&Lounge’da cuma akşamları Sibel Tüzün sahne almaya başladı. Mekândaki ilk gecesinde tatilcilerin karşısına perukla çıkan ünlü şarkıcı, “Sahneye sağ ayakla çıktım, inşallah keyifli bir yaz geçireceğiz” dedi.