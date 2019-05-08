URAK’ın İllerarası Rekabetçilik Endeksi: Yaşam kalitesi hariç İstanbul her alanda şampiyon

Endeksinin ayrıntılarına geleceğim ama önce Ali Koç’un kanatları altında gelişen URAK’a değineceğim.
Ali Koç’un Harvard Business’ta öğrencisi olduğu Profesör Michael Porter’in rekabet stratejini uygulayan CAT’i (Türkiye’nin Rekabet Avantajı) hayata geçirdiği tarih 1999.
CAT 2000’li yılların başında Profesör Dr. Melih Bulu’nun başında olduğu ekiple turizm, tekstil gibi sektörler için kümelenme çalışmaları yapıyor.
Rekabetçi avantajlarını ortaya çıkartmak için sektör çalışanlarına yol gösteriyor.
O yıllarda yakından izlediğim bu çalışmalardan en önemlilerinden biri, Sultanahmet turizmini farklı bir noktaya getiren “Sultanahmet Turizm Kümelenme Geliştirme Projesi”.
Yine Adıyaman’da tekstil sektörüyle ilgili UNDP ile birlikte yapılan çalışmalar önemli.
CAT 2004 yılında yerini URAK’a bırakıyor.
2004 yılından 2018 yılına kadar Ali Koç URAK Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Melih Bulu Genel Sekreter.
Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığı’ndan sonra URAK’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını Bulu’ya devrediyor.
“İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2018” tanıtım toplantısında Prof. Melih Bulu’ya kulak veriyoruz.
Prof.Dr. Melih Bulu
ŞEHİRLERARASI REKABET
Bulu “2008 yılında dünyada ilk kez şehirlerde yaşayanların nüfusu kırsalda yaşayanların nüfusunu geçti. Çünkü ekonomik üretimin çoğu şehirlerde. Şehirlerarası rekabet önem kazandı. Şehirlerin teknolojiyi kullanma seviyesini gösteren “akıllı şehirler” öne çıkıyor” diye başlıyor.
Bir şehir kadar nüfusu olan Singapur’u örnek veriyor.
Singapur’un nüfusu 5,6 milyon.
İhracatı 2018 yılında 411 milyar dolar, ithalatı 370 milyar dolar.
“Bir şehir olarak Singapur gibi olabilirsiniz” diyor Bulu.
Ne yazık ki 15 milyonluk İstanbul Singapur olmaktan hayli uzak.
2018 ihracatı 57 milyar 815 milyon dolar.
80 milyon nüfuslu Türkiye’nin ihracatı ise 168 milyar dolar.
Singapur örneği bize hiç uymadı sanırım.
URAK’ın endeksine dönersem, 81 il “Beşeri Sermaye”, “Üretim ve Ticaret”, “Yenilikçilik” ve “Yaşanabilirlik” olmak üzere 4 ana başlıkta ele alınmış.
85 değişken ile değerlendirilmiş.
Endeksin sonuçlarına göre, listenin zirvesi son 5 yılda değişmemiş.
En rekabetçi illerde İstanbul birinci.
Sonra sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Antalya, Konya, Yalova ve Sakarya geliyor.
İlk kez Bolu, Aydın ve Gaziantep en rekabetçi 20 il arasına girmiş bu arada.
Peki rekabet gücü en düşük illerimiz hangileri?
Sırasıyla Ağrı, Hakkari, Şırnak, Muş ve Iğdır.
YAŞAM KALİTESİNDE ANKARA ÖNDE
En yenilikçi iller dediğinizde İstanbul ilk sırada.
Arkasından sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Konya, Denizli ve Gaziantep geliyor.
34 değişkenden meydana gelen Üretim ve Ticaret Alt Endeksi’nde İstanbul yine birinci sırada.
Ankara, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Sakarya İstanbul’u izliyor.
Şanlıurfa bu endekste sürekli gerileyen il olarak dikkat çekiyor.
En yaşanabilir iller sıralamasında yine İstanbul ve Ankara yine birinci ve ikinci sırada iken üçüncülüğü Trabzon almış ve hatta İzmir’in önüne geçmiş.
Trabzon’dan sonra Eskişehir, İzmir, Bursa ve Rize var.
İstanbul’un birinciliği Ankara’ya kaptırdığı bir alan var:
Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi.
Bu endekste sırasıyla Ankara, İstanbul, Kırşehir, Tunceli, İzmir, Isparta, Muğla, Antalya, Nevşehir, Edirne yer alıyor.
Prof. Melih Bulu, “ URAK çalışmalarıyla illerin performansının yıllar içinde nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca illerin toplumsal ve ekonomik cazibesini verilerle gösteriyoruz” diyor.
Haklı olarak “Gerek ulusal, gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, ilgili stratejilerin oluşturulması için karar vericilere endeksin rehber olacağına inanıyoruz” diye ekliyor.
İllerarası Rekabetçilik Endeksi özellikle yerel yöneticiler için iyi bir yol gösterici.
URAK’ın İllerarası Rekabetçilik Endeksi: Yaşam kalitesi hariç İstanbul her alanda şampiyon
KISA adı URAK olan Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu “İllerarası Rekabetçilik Endeksi”nin altıncısını yayınladı.
Endeksinin ayrıntılarına geleceğim ama önce Ali Koç’un kanatları altında gelişen URAK’a değineceğim.
Ali Koç’un Harvard Business’ta öğrencisi olduğu Profesör Michael Porter’in rekabet stratejini uygulayan CAT’i (Türkiye’nin Rekabet Avantajı) hayata geçirdiği tarih 1999.
CAT 2000’li yılların başında Profesör Dr. Melih Bulu’nun başında olduğu ekiple turizm, tekstil gibi sektörler için kümelenme çalışmaları yapıyor.
Rekabetçi avantajlarını ortaya çıkartmak için sektör çalışanlarına yol gösteriyor.
O yıllarda yakından izlediğim bu çalışmalardan en önemlilerinden biri, Sultanahmet turizmini farklı bir noktaya getiren “Sultanahmet Turizm Kümelenme Geliştirme Projesi”.
Yine Adıyaman’da tekstil sektörüyle ilgili UNDP ile birlikte yapılan çalışmalar önemli.
CAT 2004 yılında yerini URAK’a bırakıyor.
2004 yılından 2018 yılına kadar Ali Koç URAK Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Melih Bulu Genel Sekreter.
Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığı’ndan sonra URAK’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını Bulu’ya devrediyor.
“İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2018” tanıtım toplantısında Prof. Melih Bulu’ya kulak veriyoruz.
Prof.Dr. Melih Bulu
ŞEHİRLERARASI REKABET
Bulu “2008 yılında dünyada ilk kez şehirlerde yaşayanların nüfusu kırsalda yaşayanların nüfusunu geçti. Çünkü ekonomik üretimin çoğu şehirlerde. Şehirlerarası rekabet önem kazandı. Şehirlerin teknolojiyi kullanma seviyesini gösteren “akıllı şehirler” öne çıkıyor” diye başlıyor.
Bir şehir kadar nüfusu olan Singapur’u örnek veriyor.
Singapur’un nüfusu 5,6 milyon.
İhracatı 2018 yılında 411 milyar dolar, ithalatı 370 milyar dolar.
“Bir şehir olarak Singapur gibi olabilirsiniz” diyor Bulu.
Ne yazık ki 15 milyonluk İstanbul Singapur olmaktan hayli uzak.
2018 ihracatı 57 milyar 815 milyon dolar.
80 milyon nüfuslu Türkiye’nin ihracatı ise 168 milyar dolar.
Singapur örneği bize hiç uymadı sanırım.
URAK’ın endeksine dönersem, 81 il “Beşeri Sermaye”, “Üretim ve Ticaret”, “Yenilikçilik” ve “Yaşanabilirlik” olmak üzere 4 ana başlıkta ele alınmış.
85 değişken ile değerlendirilmiş.
Endeksin sonuçlarına göre, listenin zirvesi son 5 yılda değişmemiş.
En rekabetçi illerde İstanbul birinci.
Sonra sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Antalya, Konya, Yalova ve Sakarya geliyor.
İlk kez Bolu, Aydın ve Gaziantep en rekabetçi 20 il arasına girmiş bu arada.
Peki rekabet gücü en düşük illerimiz hangileri?
Sırasıyla Ağrı, Hakkari, Şırnak, Muş ve Iğdır.
YAŞAM KALİTESİNDE ANKARA ÖNDE
En yenilikçi iller dediğinizde İstanbul ilk sırada.
Arkasından sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Konya, Denizli ve Gaziantep geliyor.
34 değişkenden meydana gelen Üretim ve Ticaret Alt Endeksi’nde İstanbul yine birinci sırada.
Ankara, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Sakarya İstanbul’u izliyor.
Şanlıurfa bu endekste sürekli gerileyen il olarak dikkat çekiyor.
En yaşanabilir iller sıralamasında yine İstanbul ve Ankara yine birinci ve ikinci sırada iken üçüncülüğü Trabzon almış ve hatta İzmir’in önüne geçmiş.
Trabzon’dan sonra Eskişehir, İzmir, Bursa ve Rize var.
İstanbul’un birinciliği Ankara’ya kaptırdığı bir alan var:
Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi.
Bu endekste sırasıyla Ankara, İstanbul, Kırşehir, Tunceli, İzmir, Isparta, Muğla, Antalya, Nevşehir, Edirne yer alıyor.
Prof. Melih Bulu, “ URAK çalışmalarıyla illerin performansının yıllar içinde nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca illerin toplumsal ve ekonomik cazibesini verilerle gösteriyoruz” diyor.
Haklı olarak “Gerek ulusal, gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, ilgili stratejilerin oluşturulması için karar vericilere endeksin rehber olacağına inanıyoruz” diye ekliyor.
İllerarası Rekabetçilik Endeksi özellikle yerel yöneticiler için iyi bir yol gösterici.