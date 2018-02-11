Ünlüler açık arttırmada paralar STK’lara

Dünyanın en değerli ikinci markasının geçtiğimiz nisan ayında hizmete giren yeni kampüsü Apple Park’ı Cook ile birlikte gezmek de hayaliniz.

Bunların tümü mümkün.

Ancak Tim Cook’un size iki saatlik bir arkadaşlık yapmasını istiyorsanız bunun için 689 bin dolar gibi bir para ödemeniz gerek.

En son Tayvanlı bir cip üreticisi olduğu söylenen bir iş insanı bu bedeli ödeyerek Apple’ın CEO’su ile bir öğle yemeği yiyerek, Apple Park’ı dolaşmış.

Tim Cook ile bu miktarı gözü kapalı veren kişiyi buluşturan platform Charitybuzz.

Chraritybuzz.com’a göz attığınızda, Tim Cook ile buluşma dahil, açık arttırmayla satışa çıkartılan çeşitli tekliflerin yer aldığını görebilirsiniz.

Nitekim Tim Cook beşinci kez böyle bir açık arttırmaya dahil olmuş.

COOK ALDIĞI PARA NE YAPTI?

Peki Tim Cook kendisiyle buluşmak için en yüksek teklifi veren kişiden parayı ne yapmış?

Apple’a sermaye olsun diye bir kenara koymamış tabii ki…

Daima yaptığı gibi yönetim kurulu üyesi olduğu Robert F. Kennedy Adalet ve İnsan Hakları Merkezi’ne aktarmış.

Charitybuzz’un açık arttırmaya koyduğu teklifler arasında Cook gibi ünlüler buluşmalar, sanat eserleri, egzotik geziler gibi şeyler var.

Teklifleri tararken Monako Prensi II. Albert eşliğinde Monako Sarayı’nı bile gezmenin mümkün olduğunu gördüm.

Charitybuzz sunduğu bu hizmetin yüzde 20’sini alıyor, açık artırmayla elde edilen paranın yüzde 80’ninin STK’lara aktarılmasını sağlıyor.

Hedef sivil girişimleri güçlendirmek.

2005-2016 yılları arasında STK’lara 200 milyon dolarlık bir fon sağlamış.

AYNI MODEL TÜRKİYE’DE

Geçen sabah Metin Şen’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Charitybuzz modelini örnek alarak Türkiye’de benzer bir girişimin başladığını öğrendik.

Yurt dışında Türkiye’de uygulanabilecek girişimleri dikkatle izleyen Burç Avcı, MİM Sports Marketing ortakları Metin Şen, Ömer Avşar, Murat Zorlu ve İsmail Uygur’a projeyi bunmuş.

Neticede SensinO adındaki startup ortaya çıkmış.

Metin Şen “Teknolojik yapısıyla güçlü bir platform. Ancak bizi en fazla motive eden sosyal sorumluluk tarafının çok güçlü olması” diyor.

“İnsanların para ile satın alamayacakları etkinlikleri, deneyimleri açık artırma yoluyla satıyoruz. Etkinliklerde yer almayı kabul eden ünlüler, iş insanları, sporcular elde ettikleri geliri bir sivil toplum örgütüne bağışlıyorlar” diye ekliyor Şen.

Açık arttırma ile elde edilen gelirin yüzde 20’si startup’a kalırken, yüzde 80’i aynı Charitybuzz modelinde olduğu gibi STK’lara gidiyor.

HÜSNÜ ÖZYEĞİN İLE MAÇA

3 Ocak 2018’de hayata geçen SensinO için 1 milyon liralık yatırım yapılmış.

Bu süre içinde İstanbullu Gelin setini ziyaret, O Ses Türkiye’de şarkı söyleme imk^anı ve Hüsnü Özyeğin ile birlikte maça gitme teklifleri açık artırmada en fazla parayı veren kişilerin hayalleri olarak gerçekleşmiş.

Elde edilen 100 bin liralık gelirin yüzde 80’ini Acun Medya tarafından Çocuk Eğitim Derneği’ne, İstanbullu Gelin (O3Medya) tarafından Çağdaş Eğitim Vakfı’na, Hüsnü Özyeğin tarafında Hüsnü Özyeğin Vakfı’na bağışlanmış.

Metin Şen 2018 yılında 3 milyon lira gelir hedeflediklerini belirterek “Bu da 2 milyon 400 bin liranın STK’lara aktarılması demek” diyor.

SensinO yakın bir gelecekten Türk dizilerinin çok tutulduğu Ortadoğu’ya, Balkanlara da açılmayı hedefliyor.

Bu arada Hüsnü Özyeğin ile maça gidecek kişinin kaç lira verdiğini merak ettik.

7 bin 500 lira vermiş.

Şimdilik Tim Cook ile bir karşılaştırma yapmıyoruz.