Ulaşılabilir fiyata sanat Tomtom Mahallesi’nde

BEYOĞLU’ndan Tophane’ye doğru inerken yer alan Tomtom Mahallesi’ni tam bir yıl önce Saffet Emre Tonguç ile birlikte gezmiştik.
Mahallede, Venedik Sarayı, İtalyan Büyükelçiliği, Fransız Sarayı’nın yanı sıra pek çok tarihi bina da var.
Mahalleyi ziyaretimizde, Venedik Sarayı’nın çaprazındaki Tomtom Gardens’ta Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal tarafından ağırlanmıştık.
Kodal, 400 milyon liralık bir yatırımla, terkedilmiş, çoğu harabe binaların, tarihi dokularına sadık kalınarak yenilenmeleriyle ilgili projelerini anlatmıştı.
Tomtom Gardens, Tomtom Kırmızı, Tomtom Corners işte o binalara yeniden hayat veren projeler.
Hakan Kodal “Tomtom Designhood çatısı altında mahalle bir tasarım mahallesine dönüşmek üzere. Sadece tasarım değil tüm yaratıcı endüstrilerin adresi haline gelecek Tomtom” demişti.
Tomtom Mahallesindeki kırmızı bina eski Avusturya-Macaristan Okulu
Tomtom Desinghood’un tasarım, moda gibi alanlarda etkinlikler düzenlemesiyle Tomtom nicedir İstanbul’un gözde yerlerinden biri.
Mahalle şimdi çıtayı daha da yukarı taşıyor.
Zira Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını, koleksiyonerlerini
İstanbul’da buluşturan Contemporary İstanbul ile Tomtom Designhood işbirliği içerisinde.
Ortak projeleri Tomtom’da 25-28 Nisan tarihleri arasında bu yıl ilki gerçekleştirilecek Step İstanbul adı altında bir sanat etkinliği.
GENÇLERİN SANATA İLGİSİ
Tomtom Designhood’un Genel Müdürü Ayşegül Temel ve Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli ile sohbette Step İstanbul’u konuşuyoruz.
Güreli “Contemporary İstanbul ziyaretçileri arasında, Bilgi Üniversitesi’yle yaptığımız araştırmada, ziyaretçilerin yüzde 64’ünün 35 yaş altı, sanata iştahı olan, sanatı öğrenmek isteyen gençler olduğunu gördük” diyor.
Önemli bir tespit.
“Bu kitlenin sanatla daha yakından ilgilenmesi, beğendiği sanatçıyı satın alabilmesi için Step İstanbul’u hayata geçirdik” diye ekliyor.
Tomtom Kırmızı’da 1200 metrekarede, 25 galeride 233 sanatçının işleri sergilenecek.
Fiyatları 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen sanat eserlerinin bazıları ünlü sanatçılara, bazıları isimlerini yeni yeni duyurmaya başlayan genç sanatçılara ait.
“Fiyatların ulaşılabilir olması esas hedefimiz. Hem geleceğin koleksiyoncularına bu dünyanın kapılarını açmak hem sanat piyasasını hareketlendirmek istiyoruz” diyor Rabia Bakıcı Güreli.
Ford Otosan ve QNB Finansbank’ın ortak sponsorluğunda gerçekleşecek olan dört günlük etkinlik sırasında Özel İtalyan Lisesi’nin bahçesinde sanat üzerine sohbetler, müzik dinletileri ve Karaköy’den Galatasaray’a uzanan hat boyunca sanat yürüyüşleri yapılacak.
Güreli “İstanbul, Step Projesi’nin ilk durağı. Step Bursa, Step Gaziantep de gelecek. Sanatı geniş kitlelere yaymanın ilk adımını atıyoruz” diye konuşuyor.
Ulaşılabilir fiyata sanat Tomtom Mahallesi’nde
BEYOĞLU’ndan Tophane’ye doğru inerken yer alan Tomtom Mahallesi’ni tam bir yıl önce Saffet Emre Tonguç ile birlikte gezmiştik.
Mahallede, Venedik Sarayı, İtalyan Büyükelçiliği, Fransız Sarayı’nın yanı sıra pek çok tarihi bina da var.
Mahalleyi ziyaretimizde, Venedik Sarayı’nın çaprazındaki Tomtom Gardens’ta Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal tarafından ağırlanmıştık.
Kodal, 400 milyon liralık bir yatırımla, terkedilmiş, çoğu harabe binaların, tarihi dokularına sadık kalınarak yenilenmeleriyle ilgili projelerini anlatmıştı.
Tomtom Gardens, Tomtom Kırmızı, Tomtom Corners işte o binalara yeniden hayat veren projeler.
Hakan Kodal “Tomtom Designhood çatısı altında mahalle bir tasarım mahallesine dönüşmek üzere. Sadece tasarım değil tüm yaratıcı endüstrilerin adresi haline gelecek Tomtom” demişti.
Tomtom Mahallesindeki kırmızı bina eski Avusturya-Macaristan Okulu
Tomtom Desinghood’un tasarım, moda gibi alanlarda etkinlikler düzenlemesiyle Tomtom nicedir İstanbul’un gözde yerlerinden biri.
Mahalle şimdi çıtayı daha da yukarı taşıyor.
Zira Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını, koleksiyonerlerini
İstanbul’da buluşturan Contemporary İstanbul ile Tomtom Designhood işbirliği içerisinde.
Ortak projeleri Tomtom’da 25-28 Nisan tarihleri arasında bu yıl ilki gerçekleştirilecek Step İstanbul adı altında bir sanat etkinliği.
GENÇLERİN SANATA İLGİSİ
Tomtom Designhood’un Genel Müdürü Ayşegül Temel ve Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli ile sohbette Step İstanbul’u konuşuyoruz.
Güreli “Contemporary İstanbul ziyaretçileri arasında, Bilgi Üniversitesi’yle yaptığımız araştırmada, ziyaretçilerin yüzde 64’ünün 35 yaş altı, sanata iştahı olan, sanatı öğrenmek isteyen gençler olduğunu gördük” diyor.
Önemli bir tespit.
“Bu kitlenin sanatla daha yakından ilgilenmesi, beğendiği sanatçıyı satın alabilmesi için Step İstanbul’u hayata geçirdik” diye ekliyor.
Tomtom Kırmızı’da 1200 metrekarede, 25 galeride 233 sanatçının işleri sergilenecek.
Fiyatları 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen sanat eserlerinin bazıları ünlü sanatçılara, bazıları isimlerini yeni yeni duyurmaya başlayan genç sanatçılara ait.
“Fiyatların ulaşılabilir olması esas hedefimiz. Hem geleceğin koleksiyoncularına bu dünyanın kapılarını açmak hem sanat piyasasını hareketlendirmek istiyoruz” diyor Rabia Bakıcı Güreli.
Ford Otosan ve QNB Finansbank’ın ortak sponsorluğunda gerçekleşecek olan dört günlük etkinlik sırasında Özel İtalyan Lisesi’nin bahçesinde sanat üzerine sohbetler, müzik dinletileri ve Karaköy’den Galatasaray’a uzanan hat boyunca sanat yürüyüşleri yapılacak.
Güreli “İstanbul, Step Projesi’nin ilk durağı. Step Bursa, Step Gaziantep de gelecek. Sanatı geniş kitlelere yaymanın ilk adımını atıyoruz” diye konuşuyor.