Türkler “terbiyeli “ tavuğu sevdi sıra Ruslarda

Daha önce Danone, Ülker gibi markalarda üst düzey yöneticilik yapmış.

Mumcu ile Tavuk Dünyası’nın açacağı 150. restoranı kutlamak üzere tavuk soslarında kullanılan kekiğin toplandığı Kaz Dağları’nda buluşuyoruz.

2017 yılında yüzde 60 büyüyen, 2018 yılında ise yüzde 47’lik bir büyüme hedefleyen Tavuk Dünyası’nın aylık tavuk tüketimi 350 ton.

Sıkıntılı dönemler geçiren beyaz et üreticilerinin yüzlerini güldüren bir rakam bu.

Tavuk Dünyası’nın başarı hik^ayesi ise yatırımcılarının yüzlerini güldüren bir hik^aye.

2012 yılında Mustafa Kaya tarafından kurulan Tavuk Dünyası ilk yıl şube sayısını 12’ye çıkartıyor.

2012-2015 yıllar arasında kaydettiği yüzde 532’lik büyüme ile TOBB’un “En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” araştırmasında ilk üçe girince yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Şirkete özel sermaye fonu Mediterra Capital 2015 yılında ortak oluyor.

Ahmet Faralyalı ve Murat Ertürk’ün kurucu ortak oldukları Mediterra Capital hissesini 2017 yılında yüzde 76’ya, 2018 yılı başında ise yüzde 82’ye çıkartıyor.

2020 YILINDA 1 MİLYAR LİRA CİRO

Logo Yazılım, Söke Un, Lucky Fish, Arzum gibi markalara da yatırım yapmış olan Mediterra Capital’ın finansal ve stratejik desteğiyle Tavuk Dünyası hızla büyüyor.

Mumcu 2018 yılında 500 milyon liralık, 2020 yılında ise 230 lokanta ile 1 milyar liralık bir ciro hedeflediklerini söylüyor.

Tavuk Dünyası’nın başarısının sırrı kuşku yok ki, kemiksiz ve derisiz tavuk etinin kekiğin baş rolde olduğu, 12 farklı baharat içeren soslarla 12 ila 14 saat kadar terbiye edilmesi.



Volkan Mumcu

Formülleri gizli tutulan “marinisyon” yani terbiye işlemi markanın merkez mutfağında yapılıyor buradan soğuk zincirle restoranlara dağıtılıyor.

Tavuk Dünyası’nın 150 restoranından yüzde 85’i franchise modeliyle işletiliyor, yüzde 15’i ise markaya ait.

2017 yılında yeni restoranlar için toplam 40 milyon liralık bir yatırım yapıldığını belirten Mumcu, bunun 15 milyon liralık kısmının Tavuk Dünyası tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor.

RUSYA’DA GAGAWA MARKASI

Sohbetimizde Mumcu, Türkiye’de 38 şehirde faaliyet gösterdiklerini ve “kırmızı et” diyarları diye bilinen Adana, Gaziantep gibi şehirlerde de hızla büyüdüklerini söylüyor.

Üstelik Adana’daki restoranlar en iyi ciro yapanlar arasında.

Yurt dışında ise şimdilik sadece Rusya’da 4 restoran olduğunu belirten Mumcu “Rusya’ya odaklandık çünkü tavuğumuz sevildi ve hızla büyüyoruz. Beşinci restoranınız yolda” diyor.

Tavuk Dünyası “Gagawa” markasıyla hizmet verdiği Rusya’da 2018 yılında 10 restoran, birkaç yıl içerisinde ise 30 restoran açmayı hedefliyor.

Rusya’da bir “merkez mutfak” olduğunu belirten Mumcu, Körfez ülkelerinden ve Suudi Arabistan’dan da talep geldiğini vurguluyor.

“İlerde Orta Avrupa’ya da girebiliriz” diyor.

FAST CASUAL NEDİR?

Tavuk restoranlarında “global bir marka” bir marka olmayı amaçlayan Tavuk Dünyası Amerikalı KFC’nin izinde mi?

Volkan Mumcu’ya markanın fast food sayılıp sayılmayacağını sorduğumda “Biz fast food değil, fast casual kategorisine giriyoruz” diyor.

Peki “Fast Casual” yemek tarzı nedir?

Aynen “Fast Food” gibi ABD’den dünyaya yayılan “Fast Casual” son 20 yılın trendi.

Birincisinden farkı, daha kaliteli yemeğin, daha şık ortamlarda garsonlar tarafından servis edilmesi.

“Fast Casual” restoran endüstrisinin önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceği hesaplanıyor.