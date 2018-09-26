Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinde tarihi dönemeç: Erkekler “YANINDAYIZ” Derneği ile artık yanımızda

Sanırım basında, Dünya Ekonomik Forumu’nun 12 yılını geride bırakan “Cinsiyet Uçurumu” raporuna dikkat çeken ilk gazeteciyim.
Kadın-erkek eşitliğini savunan sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri, üniversitelerin “kadın araştırma” merkezlerini yıllardır izlerim.
Çalışmalarına, raporlarına, rakamlarına kulak veririm, yazarım.
Yıllar boyunca daima kadınların cinsiyet eşitliği mücadelesinde ancak erkekleri yanlarına çekerek yol alacaklarını düşündüm.
Dolayısıyla dün sabah Galatasaray’daki Yapı Kredi Kültür Sanat’taki “YANINIZDAYIZ” Derneği’nin basın toplantısı benim için bir hayalin nihayet gerçeğe dönüşmesiydi.
Çünkü cinsiyet eşitliği için mücadele eden kadınlar olarak erkekleri yanımıza çekmeyi başarmıştık.
Türkiye’de erkeklerin nihayet kadın-erkek eşitliğinde ellerini taşın altına koymaları bir ilk.
FİKİR ANNESİ NUR GER
Yanındayız Derneği'nin başkanı Nur Ger
Kurucu üyelerini aşağıda sayacağım “YANINDAYIZ Derneği” nin fikir annesi, hem kendi iş yerinde, hem görev üstlendiği TÜSİAD gibi STK’larda toplumsal cinsiyet eşitliğinin bayraktarlığını yapan iş insanı Nur Ger.
Nur Ger aynı zamanda erkeklerin kurduğu derneğin kadın başkanlığına oy birliğiyle seçilmiş.
Sahnede kurucu üyelerden Dr. Alper Hasanoğlu, Murat Yetkin, Necati Özkan, Sami Kariyo, Murat Yeşildere, Ferhat Boratav gibi isimlerle birlikte yer alan Nur Ger bakın ne diyor?
“YANINIZDAYIZ Derneği toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak üzere yola çıkan ve çoğunluğu erkeklerden oluşan ilk STK. Hedef kitlesi erkekler. Temel amacı, özellikle erkeklerde zihniyet ve davranış değişimini yaratmak olacak”.
Neden böyle bir oluşum sorusuna ise şöyle yanıt veriyor Nur Ger.
“Çünkü kadın-erkek eşitsizliği meselesini yaratan erkekler olmadan sorunu çözmek mümkün değil. Ailede, ekonomide ve toplumda karar vericiler ağırlıklı olarak erkekler olduğu için değişimin erkeklerden başlamasının şart olduğunu düşünüyoruz”.
EŞİTLİĞE İNANMIŞ ERKEKLERİN MANİFESTOSU
Her satırına imza atabileceğimNur Ger’in konuşmasından önce dinlediğimiz kurucu üyelerin tanıtım videosunda söylediklerini olduğu gibi alıntılıyorum:
“Toplumsal dönüşümün kilidi kadın meselesidir.
Ailede, işte, dışarıda şiddetin her türlüsü sona erene kadar,
Eğitimde cinsiyet eşitliği sağlanıncaya kadar,
Kadına atfedilen geleneksel roller değişene kadar,
Hayatlarını özgürce yaşayabilmeleri için,
Cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engelle mücadele etmek için,
İşe alım ve terfilerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,
Dilde cinsiyet ayrımcılığının bitmesi için,
Siyasette eşit temsil edilmeleri için,
Ev emeği sorumluluğunu paylaşmak için,
Ekonominin her alanında etkin ve aktif rol almaları için,
Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kadınların YANINDAYIZ!”
Buna kadın-erkek eşitliğine inanmış erkeklerin manifestosu da gözüyle de bakabilirsiniz.
Dr. Hasan Alperoğlu’nun dediği gibi, evde “kadının işine yardımcı olmak değil”, ev işinin eşit bir şekilde yapılması gerektiğini düşünen erkeklerin manifestosu.
KURUCU ÜYELER KİMLER?
Nur Ger ve derneğin kurucu üyelerinden bazıları
Derneğin 40 kurucu üyesini, hepsini teker teker kutlayarak aşağıda sayıyorum:
Agah Uğur, Ahmet Dördüncü, Ahmet Ümit, Arda Batu, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Bernard Arkas, Burhan Karaçam, Bülent Gürcan, Cevdet Mercan, Cüneyt Yavuz, Doç. Dr. Can Ger, Dr. Alper Hasanoğlu, Dr. Bahadır Kaleağası, Dr. Bülent Atuk, Dr. Erkan Tozluyurt, Dr. Güven Sak, Ferhat Boratav, Gökhan Öğüt, Gönenç Gürkaynak, Görgün Taner, Hakan Güldağ, Laki Vingas, Mehmet Nane, Mert Fırat, Murat Yeşildere, Murat Yetkin, Necati Özkan, Okan Yılmazer, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Sami Kariyo, Selçuk Pehlivanoğlu, Sinan Altun, Soli Özel, Şükrü Ünlütürk, Tamer Saka, Tolga Egemen, Uğur Gürses, Yekta Kopan, Yetik Kadri Mert.
Derneğin ilk bağışçıları Pegasus CEO’su Mehmet Nane ile Akkök CEO’su Ahmet Dördüncü.
Hem dernek üyelerinin sayısının hem bağışçıların artmasını diliyorum.
Bu arada instagramda paylaştığım toplantı fotosunu gören, toplumsal eşitliğe inanmış başka bir isim Nafiz Karadere yorumunda “darısı 4 milyon üyeye” demiş.
“YANINIZDAYIZ” Derneği’nin, Karadere’nin temenni ettiği gibi 4 milyon üyeye ulaştığı günü acaba görür müyüm?
Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinde tarihi dönemeç: Erkekler “YANINDAYIZ” Derneği ile artık yanımızda
ÇOK çok uzun yıllardan beri toplumsal cinsiyet eşitliğini yazarım.
Sanırım basında, Dünya Ekonomik Forumu’nun 12 yılını geride bırakan “Cinsiyet Uçurumu” raporuna dikkat çeken ilk gazeteciyim.
Kadın-erkek eşitliğini savunan sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri, üniversitelerin “kadın araştırma” merkezlerini yıllardır izlerim.
Çalışmalarına, raporlarına, rakamlarına kulak veririm, yazarım.
Yıllar boyunca daima kadınların cinsiyet eşitliği mücadelesinde ancak erkekleri yanlarına çekerek yol alacaklarını düşündüm.
Dolayısıyla dün sabah Galatasaray’daki Yapı Kredi Kültür Sanat’taki “YANINIZDAYIZ” Derneği’nin basın toplantısı benim için bir hayalin nihayet gerçeğe dönüşmesiydi.
Çünkü cinsiyet eşitliği için mücadele eden kadınlar olarak erkekleri yanımıza çekmeyi başarmıştık.
Türkiye’de erkeklerin nihayet kadın-erkek eşitliğinde ellerini taşın altına koymaları bir ilk.
FİKİR ANNESİ NUR GER
Yanındayız Derneği'nin başkanı Nur Ger
Kurucu üyelerini aşağıda sayacağım “YANINDAYIZ Derneği” nin fikir annesi, hem kendi iş yerinde, hem görev üstlendiği TÜSİAD gibi STK’larda toplumsal cinsiyet eşitliğinin bayraktarlığını yapan iş insanı Nur Ger.
Nur Ger aynı zamanda erkeklerin kurduğu derneğin kadın başkanlığına oy birliğiyle seçilmiş.
Sahnede kurucu üyelerden Dr. Alper Hasanoğlu, Murat Yetkin, Necati Özkan, Sami Kariyo, Murat Yeşildere, Ferhat Boratav gibi isimlerle birlikte yer alan Nur Ger bakın ne diyor?
“YANINIZDAYIZ Derneği toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak üzere yola çıkan ve çoğunluğu erkeklerden oluşan ilk STK. Hedef kitlesi erkekler. Temel amacı, özellikle erkeklerde zihniyet ve davranış değişimini yaratmak olacak”.
Neden böyle bir oluşum sorusuna ise şöyle yanıt veriyor Nur Ger.
“Çünkü kadın-erkek eşitsizliği meselesini yaratan erkekler olmadan sorunu çözmek mümkün değil. Ailede, ekonomide ve toplumda karar vericiler ağırlıklı olarak erkekler olduğu için değişimin erkeklerden başlamasının şart olduğunu düşünüyoruz”.
EŞİTLİĞE İNANMIŞ ERKEKLERİN MANİFESTOSU
Her satırına imza atabileceğimNur Ger’in konuşmasından önce dinlediğimiz kurucu üyelerin tanıtım videosunda söylediklerini olduğu gibi alıntılıyorum:
“Toplumsal dönüşümün kilidi kadın meselesidir.
Ailede, işte, dışarıda şiddetin her türlüsü sona erene kadar,
Eğitimde cinsiyet eşitliği sağlanıncaya kadar,
Kadına atfedilen geleneksel roller değişene kadar,
Hayatlarını özgürce yaşayabilmeleri için,
Cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engelle mücadele etmek için,
İşe alım ve terfilerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,
Dilde cinsiyet ayrımcılığının bitmesi için,
Siyasette eşit temsil edilmeleri için,
Ev emeği sorumluluğunu paylaşmak için,
Ekonominin her alanında etkin ve aktif rol almaları için,
Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kadınların YANINDAYIZ!”
Buna kadın-erkek eşitliğine inanmış erkeklerin manifestosu da gözüyle de bakabilirsiniz.
Dr. Hasan Alperoğlu’nun dediği gibi, evde “kadının işine yardımcı olmak değil”, ev işinin eşit bir şekilde yapılması gerektiğini düşünen erkeklerin manifestosu.
KURUCU ÜYELER KİMLER?
Nur Ger ve derneğin kurucu üyelerinden bazıları
Derneğin 40 kurucu üyesini, hepsini teker teker kutlayarak aşağıda sayıyorum:
Agah Uğur, Ahmet Dördüncü, Ahmet Ümit, Arda Batu, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Bernard Arkas, Burhan Karaçam, Bülent Gürcan, Cevdet Mercan, Cüneyt Yavuz, Doç. Dr. Can Ger, Dr. Alper Hasanoğlu, Dr. Bahadır Kaleağası, Dr. Bülent Atuk, Dr. Erkan Tozluyurt, Dr. Güven Sak, Ferhat Boratav, Gökhan Öğüt, Gönenç Gürkaynak, Görgün Taner, Hakan Güldağ, Laki Vingas, Mehmet Nane, Mert Fırat, Murat Yeşildere, Murat Yetkin, Necati Özkan, Okan Yılmazer, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Sami Kariyo, Selçuk Pehlivanoğlu, Sinan Altun, Soli Özel, Şükrü Ünlütürk, Tamer Saka, Tolga Egemen, Uğur Gürses, Yekta Kopan, Yetik Kadri Mert.
Derneğin ilk bağışçıları Pegasus CEO’su Mehmet Nane ile Akkök CEO’su Ahmet Dördüncü.
Hem dernek üyelerinin sayısının hem bağışçıların artmasını diliyorum.
Bu arada instagramda paylaştığım toplantı fotosunu gören, toplumsal eşitliğe inanmış başka bir isim Nafiz Karadere yorumunda “darısı 4 milyon üyeye” demiş.
“YANINIZDAYIZ” Derneği’nin, Karadere’nin temenni ettiği gibi 4 milyon üyeye ulaştığı günü acaba görür müyüm?