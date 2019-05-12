Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Gila BENMAYOR>Türkiye’de biyoteknolojik ilaç geliştirmeye dev adım
"Gila Benmayor" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Gila Benmayor" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Gila Benmayor

Gila Benmayor

gbenmayor@hurriyet.com.tr

Türkiye’de biyoteknolojik ilaç geliştirmeye dev adım

12 Mayıs 2019

Dünyadaki hiçbir ilacın fikri mülkiyeti Türkiye’de değil.

Yıllar önce bir Türk ilaç şirketi bir kan hastalığına iyi gelecek bir ilaç keşfetmiş ancak bunun patentini almayı unutmuş.

Bu bilgiyi aktaran kişi Merck Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şehram Zayer.

Zayer ile sohbetimizde, Sabancı Üniversitesi çatısı altında TÜBİTAK tarafından yönetilen SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile Merck’in bir ay önce hayata geçen ortak girişimini konuşuyoruz.

“SUNUM-Merck Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi” Türkiye’ye ne kazandıracak?

Merkezde biyoteknolojik ilaç geliştirilecek ve bunların denenmesiyle ilgili klinik araştırmalar yapılacak.

“Düşünün bu merkezde bir ilaç keşfedilirse bu ilacın fikri mülkiyeti Türkiye’de olacak. Bunun ekonomiye ciddi bir katkısı olacak” diyor Şehram Zayer.

İrlanda örneğini veriyor.

1980’lı yılların sonunda cari açık sorunu olan İrlanda ilaç Ar-Ge’sine ve klinik çalışmalara iyi teşvikler verdiği gibi vergi avantajları da getirmiş.

Bu uygulama ekonomisine bir hayat öpücüğü gibi olmuş.

Türkiye’de biyoteknolojik ilaç geliştirmeye dev adım
Merck Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şehram Zayer

23 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Zayer “İlaç sektörünün büyüklüğü 1 trilyon dolar. Yıllık Ar-Ge’si 160 milyar dolar. Bunun yüzde 3’ü Türkiye’ye gelse 5 milyon dolar yapar. Biyoteknoloji Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan sektör. Bilişim daha sonra geliyor” diyor.

2023 yılı kalkınma vizyonunda 23 milyar dolarlık biyoteknolojik ilaç eko-sisteminden söz edildiğini de vurguluyor.

2023’e dört yıl kala bu vizyonun yüzde kaçının hayata geçtiğini bilmiyorum.

Ancak SUNUM-Merck Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi” nin biyoteknolojik ilaç geliştirmek için dev bir adım olduğunu söyleyebilirim.

Merkezde biyoteknolojik ilaçları geliştirmek için tüm cihazlar Merck tarafından temin edilmiş.

“Bu proje 2,5 yılımızı aldı” diyen Zayer’e çıkış noktasını sordum.

“Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye Tıbbi İlaç Kurumu’nu bir ziyaretimde biyoteknolojik ilaç geliştirmeye yönelik bir laboratuvarı kurulmasını gündeme getirdim. Kurum yol gösterici oldu. Teşvik almadık” diye anlatıyor.

“Böylelikle Türkiye’de ilk kez herkese açık bir biyoteknolojik ilaç geliştirme laboratuvarı hayata geçmiş oldu” diye ekliyor.

Özetle merkez Türk bilim insanlarının ve ülkemizdeki ilaç şirketlerinin biyoteknolojik ilaç keşfi için çalışmalarda bulanacakları bir ortam sunuyor.

İleride laboratuvarın dünyadaki şirketlere de açılması gündeme gelebilecek.

ÜRETİM DE YAPILACAK

Öte yandan laboratuvarda ticari olmayan üretim de yapılabileceğini belirten Zayer projenin başka boyutlarına da değiniyor.

Biyoteknolojk ilaçta 25 yıllık bir deneyimi olan Merck (şirket bu arada 352 yıllık) doktora öğrencilerine burs da verecek.

Zayer bununla ilgili “Sabancı Üniversitesi biyoteknoloji, kimya gibi alanlarda çalışan 15 öğrenciye burs verecek. Başka şirketlerle de görüştü. Bu öğrencilerden üçünün bursunu biz sağlayacağız” diyor.

Geleceğin bilim insanları bu burslar sayesinde yetişecek.

Bir ilaç molekülü 10 ila 15 yıl arasında gelişirken, yatırım maliyeti 1 milyar ila 1,5 milyar dolar.

Türkiye işin daha çok başında ama hiç olmazsa dev bir adım atılmış durumda.

X
Gila BENMAYOR Gila BENMAYORTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hyundai 350 milyon Euro’ya Alikahya’da 4 yeni model üretecekVahap MUNYARHyundai 350 milyon Euro’ya Alikahya’da 4 yeni model üretecek12.05.2019
Bu futbolla ligi zirvede bitirmek zorİlker YASİNBu futbolla ligi zirvede bitirmek zor12.05.2019
Arnavut şekerparesiSahrap SOYSALArnavut şekerparesi12.05.2019
Ya yüzüne asit atılan sizin kızınız olsaydıAyşe ARMANYa yüzüne asit atılan sizin kızınız olsaydı?12.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.