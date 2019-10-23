Türkiye Yapay Zeka’nın neresinde?

MİCROSOFT ve EY’in (Ernest&Young)birlikte hayata geçirdikleri, Yapay Zeka ile ilgili kapsamlı bir araştırma Türkiye’nin Yapay Zeka’nın neresinde olduğunu ortaya koyuyor.
Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde 5 ülkeyi ve 112 şirketi kapsayan araştırmaya göre, bu iki bölgede Türkiye en çok Yapay Zeka yatırımlarına sahip olan ülke konumunda.
Önceki gün öğle yemeğinde bir araya geldiğimiz Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ve EY şirket ortağı Onur Doğan’dan araştırmanın ayrıntılarını dinliyoruz.
Bu arada Türkiye’den araştırmaya katılan ve yapay zeka çözümleri kullanan şirketler arasında Tüpraş, Opet, THY, Arçelik, Setur, Allianz Türkiye, Teknosa, CarrefourSA, TEB, Yapı Kredi Bankası, BKM var.
Araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce Murat Kansu, Microsoft olarak yapay zekayla ilgili misyonlarını şöyle özetliyor:
“ İnsanlar, kurumlar yapay zeka sayesinde daha verimli hale gelmeleri, potansiyellerinin zirvesine ulaşmaları. Dolayısıyla yapay zekanın herkes için ulaşılabilir olmasını istiyoruz”.
Kansu, bu teknolojinin adil, güvenilir, kapsayıcı, şeffaf ve en önemlisi hesap verilebilir olması gerektiğinin altını çiziyor.
YILDA 3,4 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA
Yapay zekayı benimseyen şirketlerin stratejik planlamaya, yaratıcılığa daha çok vakit ayırabildiğini zira standart işleri yapay zekanın yaptığını hatırlatıyor Kansu.
Önümüzdeki araştırmalardaki örneğin biri Setur Şirketi.
Bu şirket duty free hizmetlerinde, vardiyaları yolcu trafiğine göre ayarlamak için yapay zekayı devreye sokmuş ve çok daha iyi netice almış.
Üstelik vardiyadaki boşlukların farkına vararak daha çok kişiyi istihdam etmiş.
Şimdi gelelim Türkiye’nin yapay zekanın neresinde olduğunu ortaya koyan bulgulara.
Yapay zeka ile arası en kötü olan sektör üretim sektörü, en fazla benimseyen de tahmin edebileceğiniz gibi finans sektörü.
- Stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık ve yapılan yatırımlar açısından bakıldığında bölgesinde lider olan Türkiye, bölgede yapay zekâya en çok yatırım yapan ülke olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 3,4 milyar dolarlık yapay zekâ teknolojisi harcamasıyla, son 10 yılda yapay zekâya en çok yatırım yapan ülke Türkiye oldu.
- Araştırmaya göre, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 80’inin, yapay zekâ stratejisini doğrudan üst düzey yönetimde ele alıyor.
- Şirketlerin yüzde 25’i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri arasında görürken, yüzde 60’ı ana faaliyetleri için yapay zekanın önemini kabul ediyor.
- Türkiye’deki şirketlerin yüzde 15'i ise yapay zekâ olgunluğu açısından kendilerini gelişmiş olarak değerlendiriyor.
HANGİ SEKTÖR NE BEKLİYOR
- Ülkemizdeki şirketler yapay zekâ gündemini hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini iyileştirmek için yönetiyor. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde bu anlayışı benimseyen şirketlerin oranları yüzde 43 iken Türkiye’de bu oran yüzde 55 seviyesinde.
- Türkiye’de şirketlerin yüzde 55’i yapay zekânın gelecek 5 yıl içinde önemli bir etkisi olmasını bekliyor. Onur Doğan’a göre, yapay zeka önümüzdeki 10 yıl içerisinde internet gibi bir devrim yaratacak.
- Şirketlerin yüzde 60’ı yapay zekânın temel iş kollarında, verimlilik, rekabet gücü ve maliyet tasarrufunu ciddi anlamda yükselteceğini öngörüyor, yüzde 35’i ise yapay zekânın yeni gelir akış kaynakları sunarak fayda sağlamasını bekliyor.
- Yapay zekâdan en yüksek etkiyi görmeyi bekleyen sektörle yüzde 77 ile BIT ve medya, yüzde 60 ile finansal kurumlar ve yüzde 53 ile profesyonel hizmetler olarak sıralanıyor.
- Türkiye’deki şirketler yapay zekâya duygusal zekâ ekleme yetkinliği konusunda 5 üzerinden 2,6 puanla diğer ülkeler arasında en düşük sırada yer aldı.
Türkiye Yapay Zeka’nın neresinde?
MİCROSOFT ve EY’in (Ernest&Young)birlikte hayata geçirdikleri, Yapay Zeka ile ilgili kapsamlı bir araştırma Türkiye’nin Yapay Zeka’nın neresinde olduğunu ortaya koyuyor.
Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde 5 ülkeyi ve 112 şirketi kapsayan araştırmaya göre, bu iki bölgede Türkiye en çok Yapay Zeka yatırımlarına sahip olan ülke konumunda.
Önceki gün öğle yemeğinde bir araya geldiğimiz Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ve EY şirket ortağı Onur Doğan’dan araştırmanın ayrıntılarını dinliyoruz.
Bu arada Türkiye’den araştırmaya katılan ve yapay zeka çözümleri kullanan şirketler arasında Tüpraş, Opet, THY, Arçelik, Setur, Allianz Türkiye, Teknosa, CarrefourSA, TEB, Yapı Kredi Bankası, BKM var.
Araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce Murat Kansu, Microsoft olarak yapay zekayla ilgili misyonlarını şöyle özetliyor:
“ İnsanlar, kurumlar yapay zeka sayesinde daha verimli hale gelmeleri, potansiyellerinin zirvesine ulaşmaları. Dolayısıyla yapay zekanın herkes için ulaşılabilir olmasını istiyoruz”.
Kansu, bu teknolojinin adil, güvenilir, kapsayıcı, şeffaf ve en önemlisi hesap verilebilir olması gerektiğinin altını çiziyor.
YILDA 3,4 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA
Yapay zekayı benimseyen şirketlerin stratejik planlamaya, yaratıcılığa daha çok vakit ayırabildiğini zira standart işleri yapay zekanın yaptığını hatırlatıyor Kansu.
Önümüzdeki araştırmalardaki örneğin biri Setur Şirketi.
Bu şirket duty free hizmetlerinde, vardiyaları yolcu trafiğine göre ayarlamak için yapay zekayı devreye sokmuş ve çok daha iyi netice almış.
Üstelik vardiyadaki boşlukların farkına vararak daha çok kişiyi istihdam etmiş.
Şimdi gelelim Türkiye’nin yapay zekanın neresinde olduğunu ortaya koyan bulgulara.
Yapay zeka ile arası en kötü olan sektör üretim sektörü, en fazla benimseyen de tahmin edebileceğiniz gibi finans sektörü.
- Stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık ve yapılan yatırımlar açısından bakıldığında bölgesinde lider olan Türkiye, bölgede yapay zekâya en çok yatırım yapan ülke olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 3,4 milyar dolarlık yapay zekâ teknolojisi harcamasıyla, son 10 yılda yapay zekâya en çok yatırım yapan ülke Türkiye oldu.
- Araştırmaya göre, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 80’inin, yapay zekâ stratejisini doğrudan üst düzey yönetimde ele alıyor.
- Şirketlerin yüzde 25’i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri arasında görürken, yüzde 60’ı ana faaliyetleri için yapay zekanın önemini kabul ediyor.
- Türkiye’deki şirketlerin yüzde 15'i ise yapay zekâ olgunluğu açısından kendilerini gelişmiş olarak değerlendiriyor.
HANGİ SEKTÖR NE BEKLİYOR
- Ülkemizdeki şirketler yapay zekâ gündemini hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini iyileştirmek için yönetiyor. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde bu anlayışı benimseyen şirketlerin oranları yüzde 43 iken Türkiye’de bu oran yüzde 55 seviyesinde.
- Türkiye’de şirketlerin yüzde 55’i yapay zekânın gelecek 5 yıl içinde önemli bir etkisi olmasını bekliyor. Onur Doğan’a göre, yapay zeka önümüzdeki 10 yıl içerisinde internet gibi bir devrim yaratacak.
- Şirketlerin yüzde 60’ı yapay zekânın temel iş kollarında, verimlilik, rekabet gücü ve maliyet tasarrufunu ciddi anlamda yükselteceğini öngörüyor, yüzde 35’i ise yapay zekânın yeni gelir akış kaynakları sunarak fayda sağlamasını bekliyor.
- Yapay zekâdan en yüksek etkiyi görmeyi bekleyen sektörle yüzde 77 ile BIT ve medya, yüzde 60 ile finansal kurumlar ve yüzde 53 ile profesyonel hizmetler olarak sıralanıyor.
- Türkiye’deki şirketler yapay zekâya duygusal zekâ ekleme yetkinliği konusunda 5 üzerinden 2,6 puanla diğer ülkeler arasında en düşük sırada yer aldı.