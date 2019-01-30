Türkiye Bulut Bilişim’den yeterince yararlanıyor mu?

DÜNYA Ekonomik Forumu Davos Zirvesi nedeniyle kamuoyuna duyurulan sayısız raporlardan bir tanesinde 2019 yılında en çok talep görecek beceriler sıralanmış.
Profesyonel sosyal paylaşım platformu Linkedln’in hayata geçirdiği raporda bakın hangi beceriler var?
Şirketlerin 2019 yılında talep edeceği beceriler iki grupta toplanmış.
Sosyal beceriler (soft skills) ve zor beceriler (hard skills).
Sosyal beceriler , “Yaratıcılık”, “İkna Kabiliyeti”, “İşbirliği” diye başlıyor.
İkinci grubun en başında “Bulut Bilişim” , “Yapay Zekâ”, “Analitik Mantık Yürütme” gibi beceriler sıralanıyor.
Bulut Bilişimi görür görmez Microsoft Türkiye’nin Genel Müdürü Murat Kansu ile geçenlerde yaptığımız sohbeti hatırladım.
Murat Kansu
Kansu hiç kuşkusuz Türkiye’de Bulut Bilişim denince akla gelen ilk isim.
Zira 827 milyar dolar ile dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft Bulut Bilişim’in de lider şirketi.
Şu anda en büyük işi bu.
Amazon, Google onun arkasından geliyor.
KOBİ’LERİN REKABETÇİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ
Dünyanın önde gelen şirketleri, verilerini internette yani bulutta depolamayı tercih ettiği için
Bulut Bilişim giderek büyüyen bir alan.
Murat Kansu Fortune 500’deki şirketlerin yüzde 90’nının Microsoft Bulut Bilişim çözümlerini kullandığını belirtiyor.
“Bulut Bilişim sınırsız bir işlem kapasitesi sunuyor” diyor Kansu.
“Yapay Zekâ, Robotik gibi tüm yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayan bir platform olarak da düşünün” diye ekliyor.
Türkiye’ye gelirsek, büyük şirketlerin yüzde 56’sı da Microsoft’un Bulut Bilişim hizmetinden yararlanıyor.
34 ülkeye ihracat yapan L.C Waikiki gibi bir marka örneğin.
Envanter, stok ve tedarik yönetimini bulut üzerinden yapılıyor.
Bu teknoloji KOBİ’ler için çok önemli.
“Çünkü” diyor Kansu “ KOBİ’ler donanım, insan gücü, güvenlik gibi şeylere ciddi bir yatırım yapmak zorundalar. Bulut Bilişim’de böyle yatırımlara gerek yok. Küçük işletmeler son teknoloji ve sınırsız kapasiteyle kullandıkları hizmetin bedelini ödüyorlar sadece”.
BANKACILIK SEKTÖRÜ YARARLANAMIYOR
KOBİ’lerin potansiyelini ortaya çıkartacak, rekabetçi olmalarını sağlayacak önemli bir araç Bulut Bilişim.
Türkiye’de üretimin yanı sıra bu teknolojiyi kullanan sektörlerin başında perakende, sağlık, lojistik geliyor.
Öte yandan Bulut Bilişim dünyada en çok bankacılık sektöründe kullanılırken Türkiye’de durum tam aksi.
“Ne yazık ki bankacılık sektörü 2001 krizinden sonra yapılan düzenlemeler nedeniyle Bulut Bilişim teknolojisinden yararlanamıyor. Her bankanın kendi veri merkezini kullanması artık geçmişte kalan bir yöntem” diye konuşuyor Kansu.
Mobil bankacılıkta pek çok ülkeden ileri bir noktada olan bankacılık sektörü bu son teknolojiyi kullanamıyor.
Kamuda da aynı şekilde durum parlak değil.
Kamu, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Bulut Bilişim’den gerektiği gibi yararlanmıyor.
Murat Kansu “Son 5 yıldır Bulut Bilişim öncelik kazandı. Bu teknolojiden korkmamak gerek. Özellikle güvenlik açısından” diyor.
Ar-Ge’ye yılda 6 milyar dolar ayıran Microsoft, siber güvenliğe yılda 1,5 milyar dolar harcıyormuş.
Türkiye Bulut Bilişim’den yeterince yararlanıyor mu?
DÜNYA Ekonomik Forumu Davos Zirvesi nedeniyle kamuoyuna duyurulan sayısız raporlardan bir tanesinde 2019 yılında en çok talep görecek beceriler sıralanmış.
Profesyonel sosyal paylaşım platformu Linkedln’in hayata geçirdiği raporda bakın hangi beceriler var?
Şirketlerin 2019 yılında talep edeceği beceriler iki grupta toplanmış.
Sosyal beceriler (soft skills) ve zor beceriler (hard skills).
Sosyal beceriler , “Yaratıcılık”, “İkna Kabiliyeti”, “İşbirliği” diye başlıyor.
İkinci grubun en başında “Bulut Bilişim” , “Yapay Zekâ”, “Analitik Mantık Yürütme” gibi beceriler sıralanıyor.
Bulut Bilişimi görür görmez Microsoft Türkiye’nin Genel Müdürü Murat Kansu ile geçenlerde yaptığımız sohbeti hatırladım.
Murat Kansu
Kansu hiç kuşkusuz Türkiye’de Bulut Bilişim denince akla gelen ilk isim.
Zira 827 milyar dolar ile dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft Bulut Bilişim’in de lider şirketi.
Şu anda en büyük işi bu.
Amazon, Google onun arkasından geliyor.
KOBİ’LERİN REKABETÇİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ
Dünyanın önde gelen şirketleri, verilerini internette yani bulutta depolamayı tercih ettiği için
Bulut Bilişim giderek büyüyen bir alan.
Murat Kansu Fortune 500’deki şirketlerin yüzde 90’nının Microsoft Bulut Bilişim çözümlerini kullandığını belirtiyor.
“Bulut Bilişim sınırsız bir işlem kapasitesi sunuyor” diyor Kansu.
“Yapay Zekâ, Robotik gibi tüm yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayan bir platform olarak da düşünün” diye ekliyor.
Türkiye’ye gelirsek, büyük şirketlerin yüzde 56’sı da Microsoft’un Bulut Bilişim hizmetinden yararlanıyor.
34 ülkeye ihracat yapan L.C Waikiki gibi bir marka örneğin.
Envanter, stok ve tedarik yönetimini bulut üzerinden yapılıyor.
Bu teknoloji KOBİ’ler için çok önemli.
“Çünkü” diyor Kansu “ KOBİ’ler donanım, insan gücü, güvenlik gibi şeylere ciddi bir yatırım yapmak zorundalar. Bulut Bilişim’de böyle yatırımlara gerek yok. Küçük işletmeler son teknoloji ve sınırsız kapasiteyle kullandıkları hizmetin bedelini ödüyorlar sadece”.
BANKACILIK SEKTÖRÜ YARARLANAMIYOR
KOBİ’lerin potansiyelini ortaya çıkartacak, rekabetçi olmalarını sağlayacak önemli bir araç Bulut Bilişim.
Türkiye’de üretimin yanı sıra bu teknolojiyi kullanan sektörlerin başında perakende, sağlık, lojistik geliyor.
Öte yandan Bulut Bilişim dünyada en çok bankacılık sektöründe kullanılırken Türkiye’de durum tam aksi.
“Ne yazık ki bankacılık sektörü 2001 krizinden sonra yapılan düzenlemeler nedeniyle Bulut Bilişim teknolojisinden yararlanamıyor. Her bankanın kendi veri merkezini kullanması artık geçmişte kalan bir yöntem” diye konuşuyor Kansu.
Mobil bankacılıkta pek çok ülkeden ileri bir noktada olan bankacılık sektörü bu son teknolojiyi kullanamıyor.
Kamuda da aynı şekilde durum parlak değil.
Kamu, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Bulut Bilişim’den gerektiği gibi yararlanmıyor.
Murat Kansu “Son 5 yıldır Bulut Bilişim öncelik kazandı. Bu teknolojiden korkmamak gerek. Özellikle güvenlik açısından” diyor.
Ar-Ge’ye yılda 6 milyar dolar ayıran Microsoft, siber güvenliğe yılda 1,5 milyar dolar harcıyormuş.