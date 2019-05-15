Turizm sektörü e-ticareti sevdi

Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD geçtiğimiz günlerde peş peşe iki önemli rapor yayınladı.
Bunlardan ilki Türkiye’nin e-ticaret performansıyla ilgili.
İkincisi ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünü mercek altına alıyor.
“Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” Raporuna göre, 2018 yılında e-ticaretin hacmi yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar liraya ulaşmış.
Deloitte Türkiye’nin iş birliğiyle hazırlanan rapora göre yıllık en fazla büyümeyi gösteren sektör turizm.
Tatil ve seyahat yıllık yüzde 54’lük bir büyüme ile 22,9 milyar liraya ulaşmış.
Türkiye’ye artan yabancı turist trafiği, havayolu ve konaklama şirketlerinin online trafik rakamlarını pozitif etkilemiş durumda.
Sadece online perakende yılda yüzde 41, çok kanallı online perakende ise yüzde 30 büyümüş.
Bu ikisinin toplamı 31,5 milyar lira.
E-ticaretin toplam perakende içindeki payı Türkiye’de yüzde 5.3 iken gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 11.1.
Türkiye’nin içinde olduğu gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 5.9.
Bu durumda Türkiye gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından geride kalmış.
Raporun vurguladığı gibi, Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam perakende sektörü düşük bir büyüme performansı gösterirken, sektör içerisinde e-ticaret kanalının hızlı büyümesi nedeniyle e-ticaretin payı yüzde 5.3’e yükselmiş.
2017 yılında bu payı yüzde 3.5 idi.
Öte yandan dayanıklı tüketim ürünlerinde yaşanan talep düşmesine paralel olarak elektronik kategorisi geçmişe göre daha düşük performans göstermiş.
139 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
TÜBİSAD’ın ikinci raporu Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüyle ilgili.
Yine Deloitte tarafından desteklenen çalışmaya göre, sektör lira bazında bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir büyüme kaydederek 131,7 milyar liralık bir hacme ulaşmış.
Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı 139 bin.
Toplam istihdamda yüzde 4’lük artış sağlanmış ve istihdamın yüzde 76’sı Bilgi Teknolojileri’nde.
Sektörün ihracat rakamı 4,9 milyar lira.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca’nın dediği gibi, ekonomide büyümeyi sağlayacak şey ileri teknoloji ürünleri.
Karaca, yüzde 15’lik büyümenin geçmiş yıllara göre daha düşük olduğunu ancak Türkiye’deki diğer sanayilerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir büyüme oranı olduğunu söylüyor haklı olarak.
Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın’a göre, bu sektördeki firmaların sayısı son 6 yılda 5 kattan fazla artarak 5 bin 405’e ulaşmış.
Rapora göre, önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanlar şöyle:
Yapay Zeka., Bulut Teknolojisi, Büyük Veri, Sanayi 4.0, Siber Güvenlik, Gelişen Teknolojiler (3D yazıcılar, sanal gerçeklik vs) Blockchain.
TÜBİSAD’ın bu ikinci raporunu yazarken İngilizcede kısaca ICT diye bilinen Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe diğer ülkelerin durumunu merak ettim.
İngiltere’de örneğin Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin 2016 yılında ekonomiye katkısı 160 milyar dolar.
Yolumuz pek uzun.
Turizm sektörü e-ticareti sevdi
Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD geçtiğimiz günlerde peş peşe iki önemli rapor yayınladı.
Bunlardan ilki Türkiye’nin e-ticaret performansıyla ilgili.
İkincisi ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünü mercek altına alıyor.
“Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” Raporuna göre, 2018 yılında e-ticaretin hacmi yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar liraya ulaşmış.
Deloitte Türkiye’nin iş birliğiyle hazırlanan rapora göre yıllık en fazla büyümeyi gösteren sektör turizm.
Tatil ve seyahat yıllık yüzde 54’lük bir büyüme ile 22,9 milyar liraya ulaşmış.
Türkiye’ye artan yabancı turist trafiği, havayolu ve konaklama şirketlerinin online trafik rakamlarını pozitif etkilemiş durumda.
Sadece online perakende yılda yüzde 41, çok kanallı online perakende ise yüzde 30 büyümüş.
Bu ikisinin toplamı 31,5 milyar lira.
E-ticaretin toplam perakende içindeki payı Türkiye’de yüzde 5.3 iken gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 11.1.
Türkiye’nin içinde olduğu gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 5.9.
Bu durumda Türkiye gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından geride kalmış.
Raporun vurguladığı gibi, Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam perakende sektörü düşük bir büyüme performansı gösterirken, sektör içerisinde e-ticaret kanalının hızlı büyümesi nedeniyle e-ticaretin payı yüzde 5.3’e yükselmiş.
2017 yılında bu payı yüzde 3.5 idi.
Öte yandan dayanıklı tüketim ürünlerinde yaşanan talep düşmesine paralel olarak elektronik kategorisi geçmişe göre daha düşük performans göstermiş.
139 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
TÜBİSAD’ın ikinci raporu Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüyle ilgili.
Yine Deloitte tarafından desteklenen çalışmaya göre, sektör lira bazında bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir büyüme kaydederek 131,7 milyar liralık bir hacme ulaşmış.
Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı 139 bin.
Toplam istihdamda yüzde 4’lük artış sağlanmış ve istihdamın yüzde 76’sı Bilgi Teknolojileri’nde.
Sektörün ihracat rakamı 4,9 milyar lira.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca’nın dediği gibi, ekonomide büyümeyi sağlayacak şey ileri teknoloji ürünleri.
Karaca, yüzde 15’lik büyümenin geçmiş yıllara göre daha düşük olduğunu ancak Türkiye’deki diğer sanayilerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir büyüme oranı olduğunu söylüyor haklı olarak.
Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın’a göre, bu sektördeki firmaların sayısı son 6 yılda 5 kattan fazla artarak 5 bin 405’e ulaşmış.
Rapora göre, önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanlar şöyle:
Yapay Zeka., Bulut Teknolojisi, Büyük Veri, Sanayi 4.0, Siber Güvenlik, Gelişen Teknolojiler (3D yazıcılar, sanal gerçeklik vs) Blockchain.
TÜBİSAD’ın bu ikinci raporunu yazarken İngilizcede kısaca ICT diye bilinen Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe diğer ülkelerin durumunu merak ettim.
İngiltere’de örneğin Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin 2016 yılında ekonomiye katkısı 160 milyar dolar.
Yolumuz pek uzun.