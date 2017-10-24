Trafik canavarına panzehir Nurten Öztürk’ün projesinde

GAZETELERDE ölüm ya da yaralanma ile neticelenen trafik kazası haberinin olmadığı tek bir gün dahi hatırlamıyorum.

Dün Hürriyet’in beşinci sayfasında içimizi burkan bir trafik haberine göre, İstanbul’da trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Merve Oruç duvağıyla toprağa verilmişti.

Çoğunlukla gençler, çocuklar kendi kullanmadıkları araçların içinde trafik kazalarının masum kurbanları.

Ya çocuğunu kucağını alıp ön koltuğa kurulanlara her ne dersiniz?

TUİK verilerine göre, 2016 yılında 185 bin 128 ölümlü ve yaralanmalı kaza olmuş.

Yine TUİK verilerine göre 2015 yılında bu rakam 183 bin.

Yani her geçen yıl trafik kazalarına daha çok insanımızı kaybediyoruz.

Şimdiye kadar “trafik canavarına” karşı sayısız kampanya açıldığı halde sonuç alınamadığını rakamlar söylüyor.

Ancak bir şans yakalamış durumdayız.

Zira 17 yıl önce başlayan “Temiz Tuvalet” kampanyasıyla Türkiye’nin hijyen alanında tek kelime çağ atlamasını sağlayan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk trafik işine el attı.

İş dünyasının performansını değerlendiren Barselona’daki Uluslararası Stevie Ödülleri töreni öncesi, “Trafik Dedektifleri” Projesiyle iki altın ödül kazanan Nurten Öztürk ile sohbet ediyoruz.

PROJE NASIL SÜRDÜRÜLEBİLİR OLUR?

Öztürk, “Temiz Tuvalet Kampanyası’yla ülkede büyük bir değişim yarattık. Toplumsal duyarlılığı harekete geçirdik. Yola çıktığımızda kimse bize inanmıyordu. 2013 yılında başlayan Trafik Dedektifleri Proje’siyle ülkemiz trafikte güvenli bir hale gelinceye kadar çalışacağız” diyor.

İşte bu yüzden şansımız var diyorum. Zira gerçek anlamda bir “proje insanı” olan Nurten Öztürk işin peşini asla bırakmayacak.

Çünkü kampanyalarla bizzat ilgileniyor, gönlünü koyuyor.

Kendi deyimiyle “emekçi” olan Nurten Öztürk “Temiz Tuvalet” kampanyası için ekibiyle 71 ili tek tek dolaşmış.

6 bin 482 kişiye eğitim vererek, 7.5 milyon kilometreden fazla yol kat etmiş ve 9,5 milyonu aşkın kişiye ulaşmış. Tek bir kişinin değişim yaratacağına gelin de inanmayın.

Yurt dışına taşıdığı “Temiz Tuvaletler” kampanyasından 17 yıldan beri elini çekmediği halde araya “Tarihe Saygı”, “Yeşil Yol”, “Örnek Köy” gibi önemli projeler de sıkıştırmayı başaran Nurten Öztürk işin sırrını şöyle açıklıyor:

“Bu projelerin sürdürülebilir olmaları için sürekli bunlarla ilgili alt projeler geliştiriyorum”.

ÖLÜMLERDE %16.9 AZALMA

Uluslararası Stevie Ödülleri kapsamında Trafik Dedektifleri Projesi’yle “Avrupa Yılın Kurumsal Sorumluluk Programı” ve “Avrupa Yılın Sağlık, Güvenlik ve Çevre Programı” dallarında 2 altın ödül kazanan Öztürk’ün başarısını rakamlar ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, çocukları ve gençleri geleceğin sorumlu sürücülerine dönüştürmeyi amaçlayan Trafik Dedektifleri Projesi, 2013-2016 yılları arasında 3-17 yaşlarındakilerin karıştığı trafik kazalarında can kaybını yüzde 16,9 oranında azaltmış.

2017 temmuz-eylül aralığıyla 2016 yılının aynı dönemi kıyaslandığında can kaybı oranında yüzde 16,7 düşüş var.

Özetle proje yıldan yıla etkisini daha fazla gösteriyor. Dört yılda 3,5 milyon öğrenciye ulaşan Öztürk buna “alt proje” olarak “Yaşam Kemeri” projesini eklemiş geçen yıl.

Türkiye genelindeki 1200 dolayındaki OPET istasyonlarının müşteriye “emniyet kemerini” hatırlatmasından reklam filmlerine uzanan kampanyada hedef bugün yüzde 47 olan kemer takma oranını yüzde 70’lere çıkartmak.