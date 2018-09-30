Tofaş kazılara sahip çıkıyor, Hierapolis turist rekoru kırıyor

1988 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmiş.
Hierapolis kazılarını 2005 yılından beri destekleyen Tofaş sayesinde bu antik şehir giderek gelişirken, ziyaretçi sayısında rekor kırıyor.
Antik şehirde bir yıldan diğerine nasıl aşamalar kaydedildiğini bir yıl arayla geldiğinizde fark ediyorsunuz.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun davetiyle bir grup meslektaş ile bu yıl ikinci kez geldiğim Hierapolis’te bizi yine Prof. Dr. Francesco D’Andria karşılıyor.
Prof. D’Andria 1970’lı yıllarda Hierapolis’e gelmiş, İtalyanca şarkı söyler gibi Türkçe konuşuyor.
Uzun yıllar kazı başkanlığı yaptıktan sonra görevini meslektaşı Prof. Grazia Semeraro’ya devretmiş.
“Türkiye’de görevim bitiyor bu ülkeye aşkım bitmiyor. Benim artık iki vatanım var” diyor.
Hierapolis daima üzerinde titreyeceği, gelişmesini izleyeceği bebeği gibi.
Prof. D'Andria, Prof.Semeraro, Cengiz Eroldu
DÜNYANIN İLK UMUMİ TUVALETLERİ
Cengiz Eroldu ile birlikte antik şehir gezimiz, heyecanı hiç tükenmeyecek gibi görünen Prof. D’Andria ile Prof. Semeraro eşliğinde başlıyor.
Aynı zamanda önemli bir hidrolik mühendisi olan Hierapolis’in Romalı Valisi Frontinus’un inşa ettiği muhteşem kapıdan geçiyoruz.
Frontinus Kapısı, Frontinus Caddesi Hierapolis’in görkemli Roma tarihinden geriye kalanlar.
Prof. D’Andria, valinin kapı, cadde ve caddenin arkasındaki dünyanın ilk umumi tuvaletlerini aynı dönemde yaptığını anlatıyor.
Caddeden geçen kervanlar için, kadın ve erkek bölümleri ayrı ayrı olmak üzere tasarlanmış “Latrina” adındaki umumi tuvaletler.
Hierapolis’e bu son ziyaretin esas amacı son iki yılki kazılarda ortaya çıkartılan Plutonion Kutsal Alanı’ndaki restorasyon çalışmalarını ve Hades Heykeli’ni görmek.
Tofaş’ın, fay kırıklarından termal suların yeryüzüne ulaştığı bu kutsal alanın ortaya çıkartılmasındaki desteği büyük.
Hierapolis'te Frontinus Kapısı ve aynı ismi taşıyan cadde
YILDA 1,5 MİLYON TURİST
Cengiz Eroldu Plutonion’a vardığımızda, “Hierapolis antik şehri çok değerli bir miras. Türkiye’de en çok ziyaretçi çeken arkeolojik alanlardan biri. Buraya yılda ortalama 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Kazıların devam etmesi Hierapolis’in hem Türkiye’deki, hem dünyadaki öneminin daha artması anlamında” diyor.
“ İşte bu yüzden buradaki çalışmalar Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı” diye ekliyor haklı olarak.
Bu yıl 50. Yıldönümü kutlayan Tofaş’ın Hierapolis gibi bir dünya markasına haline gelmiş kültür mirasımızın ortaya çıkarılmasında ve korunmasındaki önemli katkısı keşke başka şirketlere de örnek olsa.
Plutonion Kutsal Alanı’na dönersek, Prof. D’Andria burayı ilginç bir şekilde keşfetmiş.
Yunanlı tarihçi, çoğrafyacı ve filozof Strabon’nun Plutonion’yu tarif ederken “Bu yer o kadar güçlü, sis benzeri bir dumanla kaplı ki içeri giren hayvan anında ölür. İçeri gönderdiğim serçeler anında nefes verdi” sözlerinden yola çıkarak kuş kemikleri aramış ve bulmuş.
Kuşların ölüm nedeni faydan çıkan karbondioksit gazı.
Bu noktada yüzeye çıkan termal suları kalsiyum karbonat bakımından zengin olduğu için Pamukkale’nin ünlü beyaz travertenleri oluşmuş.
Ama kalsiyum karbonat yeryüzüne çıkarken, canlılara zarar veren karbondioksit gazı da yaymış.
KAZILARDA BULUNAN HADES HEYKELİ
Plutonion kazıları sırasında Prof. D’Andria’nın “dünyada benzeri yok” diye tarif ettiği, Cehennem Tanrısı Hades heykelinin parçaları de ortaya çıkartılmış.
Tahtında oturan Hades ile birlikte, mitolojide Cehennem Bekçisi diye bilinen üç başlı köpek Kerberos da bulunmuş.
Ziyaretimizden kısa bir süre önce Hades ile Kerberos’un heykelleri ileri teknolojiyle yeniden yapılarak ( dijital rekonstrüksiyon) Plutonion’a yerleştirilmişti.
Prof. D’Andria’nın verdiği bilgiye göre Hades heykelinin başı müzede duruyor.
Hierapolis’teki son durağımız Akdeniz Havzası’nın en önemli tiyatrosu olarak bilinen 1800 yıllık antik tiyatro.
Türkiye’de sahne binası restore edilen tek tiyatro 8 bin kişi kapasiteli.
Mermer koltuklarının bazılarının aslan pençesi şeklindeki ayakları duruyor.
Zamanında tiyatro oyunlarına, şiir yarışmalarına ve hatta gladyatör mücadelelerine sahne olmuş.
Rölyeflerinin bazıları gerçek, bazıları replika.
Sanırım hayatımda gördüğüm en güzel antik tiyatrolardan biri Hierapolis Tiyatrosu.
Hierapolis'in görkemli antik tiyatrosu
OTOMOTİV PAZARI NASIL CANLANIR?
TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ile bir araya gelince otomotiv sektörünü sorduk.
Tofaş, geçtiğimiz yıl 384 bin adetlik üretim ile Türkiye’de üretim rekorunu kıran, ihracatta yılı 3. sırada bitirmiş.
Ancak Eroldu, toplam ocak-ağustos döneminde toplam pazarın yüzde 21 oranında düştüğünü hatırlatıyor.
Otomotiv pazarındaki daralmanın temel nedenleri arasında, kurdaki artış ve bunun maliyet enflasyonuna yol açmasıyla faizlerdeki yükselişi gösteriyor.
“Yüksek faiz oranı daima içerdeki talebi azaltır” diyor.
Cengiz Eroldu’ya göre, otomotiv sektörüne pazarı canlandıracak destek sağlanmadığı takdirde geçtiğimiz yıl 900 bin adet seviyesinde kapanan iç pazar bu yıl 600 bin seviyesinde kapanabilir.
2001 ve 2009 krizlerinde hafif ticari araçlarda ÖTV’nin sıfırlandığını, daha sonra kademeli olarak arttırıldığını hatırlatan Tofaş CEO’su “ÖTV sıfırlama kampanyası gelebilir. Aksi takdirde 2019 zorlu geçer” diyor.
Tofaş kazılara sahip çıkıyor, Hierapolis turist rekoru kırıyor
Hierapolis Türkiye’nin en önemli beş antik şehri arasında.
1988 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmiş.
Hierapolis kazılarını 2005 yılından beri destekleyen Tofaş sayesinde bu antik şehir giderek gelişirken, ziyaretçi sayısında rekor kırıyor.
Antik şehirde bir yıldan diğerine nasıl aşamalar kaydedildiğini bir yıl arayla geldiğinizde fark ediyorsunuz.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun davetiyle bir grup meslektaş ile bu yıl ikinci kez geldiğim Hierapolis’te bizi yine Prof. Dr. Francesco D’Andria karşılıyor.
Prof. D’Andria 1970’lı yıllarda Hierapolis’e gelmiş, İtalyanca şarkı söyler gibi Türkçe konuşuyor.
Uzun yıllar kazı başkanlığı yaptıktan sonra görevini meslektaşı Prof. Grazia Semeraro’ya devretmiş.
“Türkiye’de görevim bitiyor bu ülkeye aşkım bitmiyor. Benim artık iki vatanım var” diyor.
Hierapolis daima üzerinde titreyeceği, gelişmesini izleyeceği bebeği gibi.
Prof. D'Andria, Prof.Semeraro, Cengiz Eroldu
DÜNYANIN İLK UMUMİ TUVALETLERİ
Cengiz Eroldu ile birlikte antik şehir gezimiz, heyecanı hiç tükenmeyecek gibi görünen Prof. D’Andria ile Prof. Semeraro eşliğinde başlıyor.
Aynı zamanda önemli bir hidrolik mühendisi olan Hierapolis’in Romalı Valisi Frontinus’un inşa ettiği muhteşem kapıdan geçiyoruz.
Frontinus Kapısı, Frontinus Caddesi Hierapolis’in görkemli Roma tarihinden geriye kalanlar.
Prof. D’Andria, valinin kapı, cadde ve caddenin arkasındaki dünyanın ilk umumi tuvaletlerini aynı dönemde yaptığını anlatıyor.
Caddeden geçen kervanlar için, kadın ve erkek bölümleri ayrı ayrı olmak üzere tasarlanmış “Latrina” adındaki umumi tuvaletler.
Hierapolis’e bu son ziyaretin esas amacı son iki yılki kazılarda ortaya çıkartılan Plutonion Kutsal Alanı’ndaki restorasyon çalışmalarını ve Hades Heykeli’ni görmek.
Tofaş’ın, fay kırıklarından termal suların yeryüzüne ulaştığı bu kutsal alanın ortaya çıkartılmasındaki desteği büyük.
Hierapolis'te Frontinus Kapısı ve aynı ismi taşıyan cadde
YILDA 1,5 MİLYON TURİST
Cengiz Eroldu Plutonion’a vardığımızda, “Hierapolis antik şehri çok değerli bir miras. Türkiye’de en çok ziyaretçi çeken arkeolojik alanlardan biri. Buraya yılda ortalama 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Kazıların devam etmesi Hierapolis’in hem Türkiye’deki, hem dünyadaki öneminin daha artması anlamında” diyor.
“ İşte bu yüzden buradaki çalışmalar Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı” diye ekliyor haklı olarak.
Bu yıl 50. Yıldönümü kutlayan Tofaş’ın Hierapolis gibi bir dünya markasına haline gelmiş kültür mirasımızın ortaya çıkarılmasında ve korunmasındaki önemli katkısı keşke başka şirketlere de örnek olsa.
Plutonion Kutsal Alanı’na dönersek, Prof. D’Andria burayı ilginç bir şekilde keşfetmiş.
Yunanlı tarihçi, çoğrafyacı ve filozof Strabon’nun Plutonion’yu tarif ederken “Bu yer o kadar güçlü, sis benzeri bir dumanla kaplı ki içeri giren hayvan anında ölür. İçeri gönderdiğim serçeler anında nefes verdi” sözlerinden yola çıkarak kuş kemikleri aramış ve bulmuş.
Kuşların ölüm nedeni faydan çıkan karbondioksit gazı.
Bu noktada yüzeye çıkan termal suları kalsiyum karbonat bakımından zengin olduğu için Pamukkale’nin ünlü beyaz travertenleri oluşmuş.
Ama kalsiyum karbonat yeryüzüne çıkarken, canlılara zarar veren karbondioksit gazı da yaymış.
KAZILARDA BULUNAN HADES HEYKELİ
Plutonion kazıları sırasında Prof. D’Andria’nın “dünyada benzeri yok” diye tarif ettiği, Cehennem Tanrısı Hades heykelinin parçaları de ortaya çıkartılmış.
Tahtında oturan Hades ile birlikte, mitolojide Cehennem Bekçisi diye bilinen üç başlı köpek Kerberos da bulunmuş.
Ziyaretimizden kısa bir süre önce Hades ile Kerberos’un heykelleri ileri teknolojiyle yeniden yapılarak ( dijital rekonstrüksiyon) Plutonion’a yerleştirilmişti.
Prof. D’Andria’nın verdiği bilgiye göre Hades heykelinin başı müzede duruyor.
Hierapolis’teki son durağımız Akdeniz Havzası’nın en önemli tiyatrosu olarak bilinen 1800 yıllık antik tiyatro.
Türkiye’de sahne binası restore edilen tek tiyatro 8 bin kişi kapasiteli.
Mermer koltuklarının bazılarının aslan pençesi şeklindeki ayakları duruyor.
Zamanında tiyatro oyunlarına, şiir yarışmalarına ve hatta gladyatör mücadelelerine sahne olmuş.
Rölyeflerinin bazıları gerçek, bazıları replika.
Sanırım hayatımda gördüğüm en güzel antik tiyatrolardan biri Hierapolis Tiyatrosu.
Hierapolis'in görkemli antik tiyatrosu
OTOMOTİV PAZARI NASIL CANLANIR?
TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ile bir araya gelince otomotiv sektörünü sorduk.
Tofaş, geçtiğimiz yıl 384 bin adetlik üretim ile Türkiye’de üretim rekorunu kıran, ihracatta yılı 3. sırada bitirmiş.
Ancak Eroldu, toplam ocak-ağustos döneminde toplam pazarın yüzde 21 oranında düştüğünü hatırlatıyor.
Otomotiv pazarındaki daralmanın temel nedenleri arasında, kurdaki artış ve bunun maliyet enflasyonuna yol açmasıyla faizlerdeki yükselişi gösteriyor.
“Yüksek faiz oranı daima içerdeki talebi azaltır” diyor.
Cengiz Eroldu’ya göre, otomotiv sektörüne pazarı canlandıracak destek sağlanmadığı takdirde geçtiğimiz yıl 900 bin adet seviyesinde kapanan iç pazar bu yıl 600 bin seviyesinde kapanabilir.
2001 ve 2009 krizlerinde hafif ticari araçlarda ÖTV’nin sıfırlandığını, daha sonra kademeli olarak arttırıldığını hatırlatan Tofaş CEO’su “ÖTV sıfırlama kampanyası gelebilir. Aksi takdirde 2019 zorlu geçer” diyor.