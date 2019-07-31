Teknoloji devlerine verginin cezasını Fransız şarapları çekecek

Başkan Trump, ticaret savaşlarını Asya’dan Avrupa’ya her cephede sürdürüyor.
Hem sözünü hiç sakınmadan.
Dün “Çin 27 yıldan bu yana ekonomide en kötü dönemini yaşıyor. ABD’den tarımsal ürün alacaktı ama henüz bir hareket yok. Çin sözünü tutmuyor. Geçtiğimiz 3 yılda ABD ekonomisi Çin’e göre çok büyüdü” diye tweet atan Trump bir süreden beri Fransa’ya kötü takmış durumda.
Hedefinde özellikle Fransız Şarapları var.
Bu yıl daha önce iki kez Fransa ile ABD arasındaki şarap ticaretindeki eşitsizlik gerekçesiyle Fransız Şarapları’na vergiyi arttırma tehdidini savurmuştu.
Geçen günkü tweetinde ise Fransa’nın Amerikalı teknoloji devlerini vergilendirme girişimine karşı yine “Fransız Şarapları” kozunu masaya koyuyor.
“Eğer teknoloji şirketlerini vergilendirmek gerekirse bunu biz yapmalıyız Fransa değil. Macron’un budalalığına en kısa zamanda misilleme yapacağız” diyor.
“Daima Amerikan şarabının Fransız şarabından iyi olduğunu söylemişimdir” diye de ilave ediyor.
Yani Fransızların kısaca GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) diye adlandırdığı, Amerikan dijital devlerine “verginin acısını şaraptan çıkartırım” imasında bulunuyor.
Başkan Trump
TABİİ Kİ VERGİ ÖDEYECEKLER
Fransız Tarım Bakanı Didier Guillaume, Trump’un bu çıkışı karşısında dün “GAFA vergisine karşı Fransız Şaraplarını vergilendirme açıklaması son derece saçma. İnsanlarımızı çalıştırıp milyon ya da milyar euro kazanan şirketler tabii ki vergi ödeyecekler” diye konuşuyor.
Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise ABD ile orta yolu bulma derdinde.
Ağustos ayının sonunda Biarritz’deki G7’ler toplantısında, Amerikalı meslektaşlarıyla dijital hizmetlerle ilgili evrensel bir vergilendirmeyi konuşacaklarını söylüyor.
Fransa’nın kazancın üzerinden yüzde 3’lük GAFA vergisini ileride Avusturya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkeler de uygulamayı planlıyor.
ABD ile Fransa arasındaki şarap savaşlarıyla ilgili birkaç rakam paylaşayım.
2007 ile 2018 yılları arasında Amerikan şaraplarının Fransa’daki satışları yüzde 200 artmış.
Fransız şarap pazarı için ABD’nin büyük önemi var.
Zira ABD Fransız şaraplarının bir numaralı alıcısı.
İngiltere ve Almanya ABD’nin arkasından geliyor.
Fransa 2018 yılında 1.7 milyar euro değerinde şarap satarken, aynı yıl ABD Fransız pazarında 85 milyon euro değerinde şarap satmış.
Trump’un Fransız şaraplarına takıntısı bu dengesizlikten kaynaklanıyor.
Trump Şarapları
TRUMP MARKA ŞARAP
Yılda kişi başı 10 litre şarap tüketen ABD, İtalya, Fransa, İspanya’nın arkasından dünyanın dört numaralı şarap üreticisi.
Ve şimdi sıkı durun.
Devlet başkanlarıyla ziyafet sofralarında sürekli kadeh kaldırmakla birlikte ağzına içki sürmeyen Trump aynı zamanda şarap üreticisi.
“Şarap içmem ama şarabı severim” diyen Trump, 2011 yılında Virjinya’da 1300 dönümlük bağ satın alarak “Trump” diye kendi şarap markasını üretmiş.
Virjinya’daki bağlarının sorumlusu ise oğlu Eric.
Başkan Trump vaktinde bizzat degüstatörlerin pek iyi puan vermedikleri Trump şaraplarının tanıtımını yapmıştı.
Öte yandan, bir rivayete göre, Trump, 1981 yılında 43 yaşındaki kardeşi Fred Trump Jr’ı alkol nedeniyle kaybettikten sonra içki içmeme kararı almış.
Teknoloji devlerine verginin cezasını Fransız şarapları çekecek
Başkan Trump, ticaret savaşlarını Asya’dan Avrupa’ya her cephede sürdürüyor.
Hem sözünü hiç sakınmadan.
Dün “Çin 27 yıldan bu yana ekonomide en kötü dönemini yaşıyor. ABD’den tarımsal ürün alacaktı ama henüz bir hareket yok. Çin sözünü tutmuyor. Geçtiğimiz 3 yılda ABD ekonomisi Çin’e göre çok büyüdü” diye tweet atan Trump bir süreden beri Fransa’ya kötü takmış durumda.
Hedefinde özellikle Fransız Şarapları var.
Bu yıl daha önce iki kez Fransa ile ABD arasındaki şarap ticaretindeki eşitsizlik gerekçesiyle Fransız Şarapları’na vergiyi arttırma tehdidini savurmuştu.
Geçen günkü tweetinde ise Fransa’nın Amerikalı teknoloji devlerini vergilendirme girişimine karşı yine “Fransız Şarapları” kozunu masaya koyuyor.
“Eğer teknoloji şirketlerini vergilendirmek gerekirse bunu biz yapmalıyız Fransa değil. Macron’un budalalığına en kısa zamanda misilleme yapacağız” diyor.
“Daima Amerikan şarabının Fransız şarabından iyi olduğunu söylemişimdir” diye de ilave ediyor.
Yani Fransızların kısaca GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) diye adlandırdığı, Amerikan dijital devlerine “verginin acısını şaraptan çıkartırım” imasında bulunuyor.
Başkan Trump
TABİİ Kİ VERGİ ÖDEYECEKLER
Fransız Tarım Bakanı Didier Guillaume, Trump’un bu çıkışı karşısında dün “GAFA vergisine karşı Fransız Şaraplarını vergilendirme açıklaması son derece saçma. İnsanlarımızı çalıştırıp milyon ya da milyar euro kazanan şirketler tabii ki vergi ödeyecekler” diye konuşuyor.
Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise ABD ile orta yolu bulma derdinde.
Ağustos ayının sonunda Biarritz’deki G7’ler toplantısında, Amerikalı meslektaşlarıyla dijital hizmetlerle ilgili evrensel bir vergilendirmeyi konuşacaklarını söylüyor.
Fransa’nın kazancın üzerinden yüzde 3’lük GAFA vergisini ileride Avusturya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkeler de uygulamayı planlıyor.
ABD ile Fransa arasındaki şarap savaşlarıyla ilgili birkaç rakam paylaşayım.
2007 ile 2018 yılları arasında Amerikan şaraplarının Fransa’daki satışları yüzde 200 artmış.
Fransız şarap pazarı için ABD’nin büyük önemi var.
Zira ABD Fransız şaraplarının bir numaralı alıcısı.
İngiltere ve Almanya ABD’nin arkasından geliyor.
Fransa 2018 yılında 1.7 milyar euro değerinde şarap satarken, aynı yıl ABD Fransız pazarında 85 milyon euro değerinde şarap satmış.
Trump’un Fransız şaraplarına takıntısı bu dengesizlikten kaynaklanıyor.
Trump Şarapları
TRUMP MARKA ŞARAP
Yılda kişi başı 10 litre şarap tüketen ABD, İtalya, Fransa, İspanya’nın arkasından dünyanın dört numaralı şarap üreticisi.
Ve şimdi sıkı durun.
Devlet başkanlarıyla ziyafet sofralarında sürekli kadeh kaldırmakla birlikte ağzına içki sürmeyen Trump aynı zamanda şarap üreticisi.
“Şarap içmem ama şarabı severim” diyen Trump, 2011 yılında Virjinya’da 1300 dönümlük bağ satın alarak “Trump” diye kendi şarap markasını üretmiş.
Virjinya’daki bağlarının sorumlusu ise oğlu Eric.
Başkan Trump vaktinde bizzat degüstatörlerin pek iyi puan vermedikleri Trump şaraplarının tanıtımını yapmıştı.
Öte yandan, bir rivayete göre, Trump, 1981 yılında 43 yaşındaki kardeşi Fred Trump Jr’ı alkol nedeniyle kaybettikten sonra içki içmeme kararı almış.