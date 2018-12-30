Tabanca’dan Eskişehir’e damgasını  vuracak  Modern Sanat Müzesi

Eskişehir önümüzdeki haziran ayında dünyanın önde gelen mimarlarından Japon Kengo Kuma’nın imzasını taşıyan Modern Sanat Müzesine kavuşuyor.
Şehrin merkezinde, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı’nda yer aldığı için “Odunpazarı Modern Müze” kısaca OMM diye anılan müzenin arkasındaki isim sanatsever iş insanı Erol Tabanca.
Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Tabanca kendi memleketi Eskişehir’de hayata geçirdiği müzenin Türkiye’nin ve Eskişehir’in dünyada tanıtımına katkı yapacağına inanıyor.
Eskişehir zaten üniversiteleri, canlı sanat-kültür yaşamı, parklarıyla, Porsuk Çayı’nın plajlarıyla nicedir bir çekim merkezi.
Erol Tabanca
Ancak ünlü Japon mimar Kengo Kuma’nın bu şehre kazandıracağı müzenin bir “Bilbao Etkisi” (Bilbao Effect) yaratacağı kesin.
“Bilbao Etkisi”, Amerikalı mimar Frank Gehry’nin Bilbao’da yapmış olduğu Guggenheim Müzesi’nin ekonomi başta her anlamda bu şehrin kaderini değiştirmiş olmasını anlatmak için kullanılıyor.
Titanyum kaplı Guggenheim Bilbao artık uluslararası bir sembol.
Bilbao ise İspanya’nın en önemli turizm destinasyonu.
TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKI
Dolayısıyla Erol Tabanca, Kengo Kuma imzasını taşıyan OMM’nin Türkiye’nin tanıtımına yapacağı katkıdan söz ederken çok haklı.
Eskişehir de müzeyle çıtasını yükseltecek.
Öte yandan, Tabanca’nın çağdaş sanat koleksiyonunu barındıracak müzenin öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’deki gençlere nasıl yeni ufuklar açacağını düşünün.
Hele şehrin mimarlık fakültelerinin gençleri için.
Ünlü Japon mimar Kengo Kuma’nın Eskişehir Odunpazarı’nda tasarladığı müze
Geçen gece OMM için iş-sanat-kültür dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı bir davet veren Erol Tabanca, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir alana sahip müzenin yüzde 70’nin tamamlandığını söylüyor.
Müzenin maliyeti içinde eserlerle birlikte 30 milyon doları bulacak.
OMM’nin açılış sergisinde, galeri Nev’in kurucularından Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Tabanca koleksiyonundan eserler yer alacak.
Yine açılışta Japon sanatçı Chikuunsai IV Tanabe’nin mek^an için özel tasarladığı enstalasyonunu görmek mümkün olacak.
OMM’de koleksiyon sergilerinin yanı sıra yılda 2 ya da 3 süreli sergi yapılması planlanıyor.
GELECEĞİN MİMARİSİ
Japon mimar Kengo Kuma’ya gelirsek,New York Times’in moda, yaşam, sanat-kültür dergisi T Mağazine geçtiğimiz aylarda mimarla şöyle bir başlık atmış:
“Kengo Kuma: Geleceğin Mimarisi”.
Tokyo’da yapılacak 2020 Olimpiyatları’nın stadyumunun yapımını da üstlenmiş olan Kengo Kuma’nın binalarında en göze çarpan unsur Japon mimarisinin geleneksel malzemesi olan ahşap.
Ünlü mimarın Japonya’nın kırsal alanlarına kondurduğu binaların çoğu ahşap ve Japon geleneksel mimarisinin unsurlarını taşıyor.
Çevreye uyum sağlayan binalar yapan Kuma yerel malzemelerle ve yerel zanaatk^arlarla çalışmayı seviyor.
Odunpazarı için tasarladığı müze kompleksi de ahşap bloklardan oluşuyor.
2016 yılında Eskişehir’e gelerek müze yapacağı Odunpazarı’nı inceleyen Kengo Kuma’nın ahşap blokları burada eskiden odun ticareti yapıldığına da atıfta bulunuyor.
Geleceğin mimarisi dediğinizde, mimarlık dünyası şimdilerde gelecekte kerestenin beton ve çeliğin yerini alacağını konuşuyor.
Beton ve çeliğin kullanıldığı binalara göre kerestenin kullanıldığı binalar karbon ayak izini yüzde 70 oranında düşürüyor.
Tabii modern çağda yangına dayanıklı keresteden söz ediyoruz.
Neticede Eskişehir, Türkiye’de geleceğin mimari örneğinin ilk yapıldığı şehir olacak.
Tabanca’dan Eskişehir’e damgasını vuracak Modern Sanat Müzesi
Eskişehir önümüzdeki haziran ayında dünyanın önde gelen mimarlarından Japon Kengo Kuma’nın imzasını taşıyan Modern Sanat Müzesine kavuşuyor.
Şehrin merkezinde, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı’nda yer aldığı için “Odunpazarı Modern Müze” kısaca OMM diye anılan müzenin arkasındaki isim sanatsever iş insanı Erol Tabanca.
Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Tabanca kendi memleketi Eskişehir’de hayata geçirdiği müzenin Türkiye’nin ve Eskişehir’in dünyada tanıtımına katkı yapacağına inanıyor.
Eskişehir zaten üniversiteleri, canlı sanat-kültür yaşamı, parklarıyla, Porsuk Çayı’nın plajlarıyla nicedir bir çekim merkezi.
Erol Tabanca
Ancak ünlü Japon mimar Kengo Kuma’nın bu şehre kazandıracağı müzenin bir “Bilbao Etkisi” (Bilbao Effect) yaratacağı kesin.
“Bilbao Etkisi”, Amerikalı mimar Frank Gehry’nin Bilbao’da yapmış olduğu Guggenheim Müzesi’nin ekonomi başta her anlamda bu şehrin kaderini değiştirmiş olmasını anlatmak için kullanılıyor.
Titanyum kaplı Guggenheim Bilbao artık uluslararası bir sembol.
Bilbao ise İspanya’nın en önemli turizm destinasyonu.
TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKI
Dolayısıyla Erol Tabanca, Kengo Kuma imzasını taşıyan OMM’nin Türkiye’nin tanıtımına yapacağı katkıdan söz ederken çok haklı.
Eskişehir de müzeyle çıtasını yükseltecek.
Öte yandan, Tabanca’nın çağdaş sanat koleksiyonunu barındıracak müzenin öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’deki gençlere nasıl yeni ufuklar açacağını düşünün.
Hele şehrin mimarlık fakültelerinin gençleri için.
Ünlü Japon mimar Kengo Kuma’nın Eskişehir Odunpazarı’nda tasarladığı müze
Geçen gece OMM için iş-sanat-kültür dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı bir davet veren Erol Tabanca, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir alana sahip müzenin yüzde 70’nin tamamlandığını söylüyor.
Müzenin maliyeti içinde eserlerle birlikte 30 milyon doları bulacak.
OMM’nin açılış sergisinde, galeri Nev’in kurucularından Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Tabanca koleksiyonundan eserler yer alacak.
Yine açılışta Japon sanatçı Chikuunsai IV Tanabe’nin mek^an için özel tasarladığı enstalasyonunu görmek mümkün olacak.
OMM’de koleksiyon sergilerinin yanı sıra yılda 2 ya da 3 süreli sergi yapılması planlanıyor.
GELECEĞİN MİMARİSİ
Japon mimar Kengo Kuma’ya gelirsek,New York Times’in moda, yaşam, sanat-kültür dergisi T Mağazine geçtiğimiz aylarda mimarla şöyle bir başlık atmış:
“Kengo Kuma: Geleceğin Mimarisi”.
Tokyo’da yapılacak 2020 Olimpiyatları’nın stadyumunun yapımını da üstlenmiş olan Kengo Kuma’nın binalarında en göze çarpan unsur Japon mimarisinin geleneksel malzemesi olan ahşap.
Ünlü mimarın Japonya’nın kırsal alanlarına kondurduğu binaların çoğu ahşap ve Japon geleneksel mimarisinin unsurlarını taşıyor.
Çevreye uyum sağlayan binalar yapan Kuma yerel malzemelerle ve yerel zanaatk^arlarla çalışmayı seviyor.
Odunpazarı için tasarladığı müze kompleksi de ahşap bloklardan oluşuyor.
2016 yılında Eskişehir’e gelerek müze yapacağı Odunpazarı’nı inceleyen Kengo Kuma’nın ahşap blokları burada eskiden odun ticareti yapıldığına da atıfta bulunuyor.
Geleceğin mimarisi dediğinizde, mimarlık dünyası şimdilerde gelecekte kerestenin beton ve çeliğin yerini alacağını konuşuyor.
Beton ve çeliğin kullanıldığı binalara göre kerestenin kullanıldığı binalar karbon ayak izini yüzde 70 oranında düşürüyor.
Tabii modern çağda yangına dayanıklı keresteden söz ediyoruz.
Neticede Eskişehir, Türkiye’de geleceğin mimari örneğinin ilk yapıldığı şehir olacak.