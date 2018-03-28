STEM’de en yüksek kız öğrenci oranına sahibiz ama teknoloji sektöründe kadın oranı düşük

OECD ve Avrupa Birliği’nden 41 ülkeyi kapsayan ve “teknolojide kadını” mercek altına alan önemli bir endeks yayınlandı geçenlerde.

Almanya’dan e postama düşen endeks sadece meslektaşım Didem Eryar Ünlü’nün dikkatini çekmiş.

Oysa endeks Türkiye açısından önemli ve umut verici veriler içeriyor.

Söz ettiğim, merkezi Berlin’de olan teknoloji kariyer platformu Honeypot’un “2018 Teknolojide Kadın Endeksi”.

Honeypot’un endeksine göre , STEM bölümlerinden fen, teknoloji, matematik ve mühendislik eğitimi mezunu kız öğrenciler oranında birinciyiz.

41 ülke arasında STEM mezunu kız öğrencilerimiz yüzde 37.11 oranla ilk sıraya yerleşmiş.

Japonya STEM mezunu kız öğrenci oranında yüzde 15.25 ile listenin en sonunda.

Bu başarıya elbet sevinelim ancak Honeypot’un endeksi Türkiye’ye özgü yaman bir çelişkiyi de barındıyor, şöyle ki:

STEM mezunu kız öğrencilerin yüksek oranına rağmen teknoloji sektöründe çalışan kadın istihdamı sadece yüzde 9.91.

STEM MEZUNU KIZLAR NEREDE?

Şimdi bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız?

STEM eğitiminde başarılı kızlarımız neden teknoloji sektöründe varlık göstermiyorlar?

Fen, Matematik, Mühendislik dallarından mezun kız öğrencilerimiz iş hayatına atılmak yerine evde mi oturmayı tercih ediyorlar?

Neden STEM mezunuyla teknolojide çalışan kadınlar arasında fark dağlar kadar?

Teknolojide sektöründe çalışan kadınların oranının en yüksek olduğu ülkeyi merak ediyorsanız yüzde 30 ile Bulgaristan.

İkinci sırada yüzde 28 ile Avustralya geliyor.

Öte yandan endekste Türkiye’nin karnesine artı olarak yansıyan önemli bir veri daha var:

Türkiye, teknoloji sektöründe kadın-erkek ücret eşitsizliğinin en az olduğu ülke.

Bu sektörde kadın-erkek ücret eşitsizliği yüzde 8.42, oysa teknolojide kendimize örnek aldığımız Güney Kore’de yüzde 41.17.

Prof. Aziz Sancar’ın Kız Çocukları için Stem Kampı’nın öğrencileri

OECD’DE EN DÜŞÜK KADIN İSTİHDAMI

Honeypot’un ortaklarından Emma Tracey, Türkiye ile ilgili yaptığı analizinde şöyle diyor:

“ Genel ücret eşitsizliğinde pek çok ülkeye göre iyi durumda. Teknoloji sektöründe en düşük gelir eşitsizliğini kaydetmiş. Ama öte yandan Türkiye OECD ülkeleri arasında en düşük kadın istihdamına sahip: yüzde 31.55. Yani kadının çalışmasının önünde kültürel engeller olsa da çalışma hayatına dahil olanlara pek çok ülkeye oranla daha adil bir ücret politikası uygulanıyor”.

Dedim ya yaman çelişkiler ülkesi burası.

Honeypot’un endeksini incelemek isteyenler https://www.honeypot.io/women-in-tech-2018/eur adresine göz atabilirlerler.

STARBUCKS’TAN EŞİT ÜCRET VAADİ

MADEM söz kadın-erkek arasında eşit ücretten açıldı bununla ilgili son bir gelişme kahve devi Starbucks’tan.

Bir süreden beri, ABD’de ücret eşitliği uygulayan Starbucks bundan böyle Kanada, Avrupa, Japonya, Çin’deki kahve zincirlerinde çalışan herkese (kadın-erkek, azınlık) eşit ücret politikası uygulayacağını duyurdu.

Starbucks’ın Türkiye’de aynı politikayı uygulayıp uygulamayacağını merak ettim, sordum.

Türkiye’de Shaya Grup tarafından temsil edilen Starbucks’ın burada zaten “eşit ücret” uygulamakta olduğu cevabını aldım.

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI’NDAN “OYNAYARAK ÖĞRENME” ÖDÜLLERİ

TÜRKİYE Bilişim Vakfı, matematik ve fen bilimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde “oyunla” öğretilmesi için bir süreden beri “KOD Ödülleri Eğitim Oyunları” yarışması düzenliyor.

Önceki gün düzenlenen ödül töreninde finale kalan 26 oyun arasından ilk üçe giren yarışmacıya ödüllerini veren TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı’na göre “KOD Ödülleri” eğitim sistemimize büyük katkı yapacak.